«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
LGBTQI+ 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Spotlight

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη τρανς κόρη του Έλον Μασκ και της Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης (NYFW) την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, στην επίδειξη του σχεδιαστή Alexis Bittar.

Η πασαρέλα, με θέμα MISS USA 1991: a Dream Sequence, ήταν εμπνευσμένη από καλλιστεία, αλλά είχε έναν βαθύτερο σκοπό: να αναδείξει την κρίση γύρω από τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

Η Βίβιαν, η οποία περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα, φόρεσε μια εντυπωσιακή, μακριά, κόκκινη τουαλέτα με πούλιες και μια σατέν κορδέλα που έγραφε: Miss Νότια Καρολίνα.

«Οι πολιτείες που εκπροσωπούμε είναι πολιτείες όπου τα δικαιώματα των τρανς ατόμων σήμερα αφαιρούνται», δήλωσε η ίδια στο περιοδικό Nylon μετά την επίδειξη, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από το θέμα της επίδειξης.

View this post on Instagram

A post shared by Alexis Bittar (@alexisbittar)

«Το μήνυμα είναι ότι όλοι πρέπει να πάρουμε θέση ενάντια σε αυτό μαζί», τόνισε η Γουίλσον. «Η μόδα και η τέχνη είναι ένας σπουδαίος τρόπος για να το κάνουμε».

Ο σχεδιαστής Alexis Bittar αποκάλυψε περισσότερα για τη συλλογή, η οποία είναι «μια ιστορία για το μισογυνισμό, τους ανεξέλεγκτους predator, την αντικειμενοποίηση και τα τρανς δικαιώματα», και διαθέτει «μια ισχυρή αίσθηση σουρεαλισμού».

Η επίδειξη, στην οποία συμμετείχε και η σκηνοθέτις-ηθοποιός Τόμι Ντόρφμαν, είχε ως έμπνευση ταινίες όπως το Blue Velvet του Ντέιβιντ Λιντς, το Carrie του Μπράιαν Ντε Πάλμα και «μια δόση» από το The Virgin Suicides της Κόπολα.

Η 21χρονη, η οποία στην επίδειξη περπάτησε ως Miss Νότια Καρολίνα, περιέγραψε τον χαρακτήρα της ως «την κακιά, σιχαμένη». Με μια δόση χιούμορ, είπε: «Η καρδιά μου είναι μαύρη σαν άβυσσος, οπότε απλώς έπρεπε να ενεργοποιήσω, ξέρετε, την κακία».

Η Βίβιαν μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα από την εμπειρία της στις Ιστορίες του Instagram, γράφοντας: «Η πρώτη μου εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ολοκληρώθηκε, ήταν φοβερή!»

Μακριά από τη σκιά και τα πλούτη του Μασκ

Η φετινή χρονιά είναι γεμάτη πρωτιές για τη Βίβιαν, καθώς νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι έκανε το ντεμπούτο της ως drag περφόρμερ, με το όνομα Vivllainous, στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο του Pattie Gonia Presents SAVE HER! – An Environmental Drag Show. Η ίδια εμφανίστηκε με μια ολόσωμη μαύρη φόρμα και φουτουριστικό μακιγιάζ, ενώ κρατούσε μια τρανς σημαία περηφάνιας.

View this post on Instagram

A post shared by Vivian Jenna Wilson (@vivllainous)

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό The Cut, η Βίβιαν αποκάλυψε το ενδιαφέρον της να επιστρέψει στο κολέγιο αυτό το φθινόπωρο για να συνεχίσει τις σπουδές της στις ξένες γλώσσες. Ωστόσο, παραδέχτηκε στην ίδια συνέντευξη ότι «το κολέγιο είναι ακριβό» και ότι «δεν έχω τα χρήματα».

Νωρίτερα φέτος, το μοντέλο είχε μιλήσει ανοιχτά για την ταυτότητά της και τις διαφορετικές αντιδράσεις των γονιών της όταν τους ανακοίνωσε ότι είναι τρανς, σε ένα αφιέρωμα του περιοδικού Teen Vogue.

Εκείνη την εποχή, είχε μοιραστεί ότι η μητέρα της ήταν πιο υποστηρικτική από τον αποξενωμένο πατέρα της όταν επιβεβαίωσε την ταυτότητα φύλου της το 2020.

View this post on Instagram

A post shared by Teen Vogue (@teenvogue)

Με το ντεμπούτο της στην πασαρέλα η Γουίλσον συνεχίζει τον ακτιβισμό για την κοινότητα της, με μια ισχυρή δήλωση για την ταυτότητα και την αυτοδιάθεση, χρησιμοποιώντας τη δημοσιότητα που κερδίζει για να υπερασπιστεί αυτό που ο Έλον Μασκ έχει αποκηρύξει.

Η Γουίλσον έστειλε ακόμη ένα σαφές μήνυμα ανεξαρτησίας προς τον διάσημο, και αποξενωμένο, μεγιστάνα πατέρα της.

