Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Μειώθηκαν παγκοσμίως οι θάνατοι από χρόνια νοσήματα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Επιστήμες 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:36

Μειώθηκαν παγκοσμίως οι θάνατοι από χρόνια νοσήματα – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Ο κίνδυνος θανάτου από μη μεταδοτικά νοσήματα μειώθηκε από τις αρχές του αιώνα σε περίπου 150 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Vita.gr
Spotlight

Η πιθανότητα θανάτου από χρόνιες παθήσεις, όπως η καρδιοπάθεια, ο καρκίνος και ο διαβήτης, έχει μειωθεί από το 2001 στην Ελλάδα και ακόμα 184 χώρες που εξετάζει νέα μεγάλη μελέτη, αν και ο ρυθμός βελτίωσης επιβραδύνθηκε την τελευταία δεκαετία.

Οι χρόνιες παθήσεις, γνωστές και ως μη μεταδοτικά νοσήματα (NCD), παραμένουν σήμερα η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2015, τα Ηνωμένα Έθνη έθεσαν στόχο να περιορίσουν τους θανάτους από αυτές τις ασθένειες κατά το ένα τρίτο έως το 2030.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο The Lancet διαπιστώνει ότι ο κίνδυνος θανάτου από NCD μέχρι την ηλικία των 80 ετών μειώθηκε από τις αρχές του αιώνα στα τέσσερα πέμπτα των χωρών που εξετάζονται.

Στην Ελλάδα, σχεδόν οι μισοί άνδρες (47%) πέθαιναν από μη μεταδοτικά νοσήματα το 2001, αναλογία που μειώθηκε στο 41,8% το 2010 και στο 39,3% το 2019.

Για τις γυναίκες, ο κίνδυνος περιορίστηκε από το 32,0% το 2001 στο 25,7% το 2010 και το 22,7% το 2019, δείχνει η μελέτη.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η μεγαλύτερη βελτίωση καταγράφεται στην Δανία, όπου το 27,3% των γυναικών και το 38,1% των ανδρών πέθαιναν από χρόνια νοσήματα το 2019. Τη μικρότερη βελτίωση εμφανίζουν οι ΗΠΑ, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 31,5% και 43,0%.

Το 2019, οι γυναίκες στην Ιαπωνία και οι άνδρες στη Σιγκαπούρη αντιμετώπιζαν τον ελάχιστο κίνδυνο θανάτου από NCD, ενώ οι γυναίκες στο Αφγανιστάν και οι άνδρες στο Εσουατίνι τον μέγιστο κίνδυνο.

Η Ινδία και η Παπούα Νέα Γουινέα είναι δύο από τις ελάχιστες χώρες όπου οι θάνατοι αυξήθηκαν την περασμένη δεκαετία.

Οι πολιτικές κατά του καπνίσματος βοήθησαν στη μείωση των θανάτων από καρκίνο και καρδιαγγειακά νοσήματα (SmartSign /CC BY 2.0)

Οι πολιτικές κατά του καπνίσματος βοήθησαν στη μείωση των θανάτων από καρκίνο και καρδιαγγειακά νοσήματα (SmartSign /CC BY 2.0)

Επιβράδυνση

Παρά τα οφέλη πάντως, σε περισσότερες από τις μισές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ο ρυθμός προόδου περιορίστηκε μετά το 2010.

«Γύρω στην αρχή της χιλιετίας, είδαμε σημαντικά μειωμένη θνησιμότητα, όμως παρά την ξαφνική προσοχή των πολιτικών την τελευταία δεκαετία, τα πράγματα δεν πηγαίνουν εξίσου καλά με πριν» σχολίασε στο περιοδικό Nature ο Ματζίντ Ετζάτι του Imperial College στο Λονδίνο, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι σημαντικότεροι παράγοντες πίσω από τη μείωση των θανάτων είναι η βελτίωση των θεραπειών, τα προγράμματα πρόληψης, η ευρεία χορήγηση στατινών για την υψηλή χοληστερόλη, τα αντιυπερτασικά φάρμακα και η ανάπτυξη εμβολίων για την ηπατίτιδα και τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Οι περιορισμοί στις πωλήσεις καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών βοήθησαν επίσης στη μείωση των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα και παθήσεις του ήπατος.

Όσον αφορά την επιβράδυνση της τελευταίας δεκαετίας, ο Ετσάτι αποδίδει την τάση στην υποχρηματοδότηση, την αναποτελεσματική στόχευση ευάλωτων πληθυσμών και τις ασαφείς προτεραιότητες για τη δημόσια υγεία.

Σε πολλές χώρες, αποδεδειγμένες πρακτικές για τη μείωση της θνησιμότητας από NCD , όπως η αντιμετώπιση της υπέρτασης και του διαβήτη και οι έλεγχοι για καρκίνο, βρίσκονται σε στασιμότητα ή πτώση μετά το 2010.

Σε ορισμένες χώρες υψηλού εισοδήματος, όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία, η επιβράδυνση της βελτίωσης αποδίδεται στην αύξηση των νευροψυχιατρικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης της άνοιας και των διαταραχών που συνδέονται με το αλκοόλ.

Economy
Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Stream science
Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
Μελέτη 09.09.25

Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο

Ανακαλύφθηκαν βακτήρια μέσα στις αθηρωματικές πλάκες τα οποία βρίσκονται σε ύπνωση αλλά μπορεί να «ξυπνήσουν» και να προκαλέσουν έμφραγμα- ανοίγει ο δρόμος για προληπτικό εμβόλιο εναντίον της στεφανιαίας νόσου και των εμφραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Neuralink: Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα – Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής
«Τεχνικά είμαι cyborg...» 03.09.25

Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα - Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής 18 μήνες μετά

Ένα ατύχημα άφησε παράλυτο τον Νόλαντ Άρμπαου, αλλά το εμφύτευμα εγκεφάλου Neuralink του Έλον Μασκ του επιτρέπει να ελέγχει υπολογιστές με τις σκέψεις του. Τι λέει ο ίδιος 18 μήνες μετά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ
Τα αιτήματα 15.09.25

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2006 - Ποιες χώρες ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση

Σύνταξη
Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει ξανά την Τετάρτη (ενδεχομένως και Πέμπτη) προκειμένου να διευθετήσει διαδικαστικά ζητήματα όπως η τηλεοπτική κάλυψη των εργασιών από το κανάλι της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
