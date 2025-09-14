Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία
Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις στην Ελλάδα για την Ημέρα Μνήμης συνιστούν «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης» των διμερών σχέσεων.
- Δήλωση - σοκ από παρουσιαστή του Fox Νews: «Απλά σκοτώστε τους άστεγους» [Βίντεο]
- Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος νέος Αρχιεπίσκοπος στη Μονή Σινά
- Ο δολοφόνος του Κερκ συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται
- Οι πρωτοφανείς πιέσεις στις υποδομές και το «αντάρτικο» της τοπικής αυτοδιοίκησης στις τουριστικές επενδύσεις
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, δηλώνει ότι απορρίπτει ως «ανυπόστατες και εξοργιστικές δηλώσεις των ελληνικών αρχών», σχετικά με τη 14η Σεπτεμβρίου, που έχει ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο ως «Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και την Ανατολικής Θράκης».
Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κατηγορεί την ελληνική πλευρά για προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Τι λέει η ανακοίνωση
Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρονται τα εξής:
«Απορρίπτουμε τις ανυπόστατες και εξοργιστικές δηλώσεις των ελληνικών αρχών με πρόσχημα τη λεγόμενη επέτειο των αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο που η Ελλάδα συμμετείχε σε προσπάθειες εισβολής και κατοχής της Ανατολίας.
Τέτοιου είδους σχόλια έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και με τις προσπάθειες για την προώθηση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απέχουν από το να ενεργούν με εσωτερικά πολιτικά κίνητρα και από την ανάληψη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».
Regarding Certain Events Held and Statements Made on 14 September 2025 in Greece https://t.co/kEooUmrix1 pic.twitter.com/ECaKc7j7ny
— Turkish MFA (@MFATurkiye) September 14, 2025
Οι δηλώσεις ΠτΔ και πρωθυπουργού
Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:
«Θυμόμαστε, σεβόμαστε και τιμούμε τη μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων που δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες για να ριζώσουν και πάλι, αυτοί οι ξεριζωμένοι, στην Ελλάδα μεταφέροντας μαζί τους όλη τη δημιουργική τους πνοή.
Στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα να είναι η σημερινή ημέρα “Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από το Τουρκικό Κράτος”, γι’ αυτό κι εμείς, μακριά από διχασμούς και μισαλλοδοξίες, θυμόμαστε, γιατί η γνώση της ιστορίας είναι δύναμη κι όταν χρειάζεται, αποτροπή της επανάληψής της».
Στην ημέρα μνήμης αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του.
Σε αυτήν, ο πρωθυπουργός, ανέφερε:
«Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ο Σεπτέμβρης θα μας θυμίζει την τραγωδία ενός ολόκληρου Έθνους.
Μια μνήμη που, όπως έγραψε ο Σμυρνιός Γιώργος Σεφέρης, “όπου την αγγίξεις, πονεί”, και που μας καλεί να μην λησμονήσουμε ποτέ. Γιατί λαός που ξεχνά την Ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει».
- Αδιανόητη γκέλα του τερματοφύλακα της Κηφισιάς και ο Σφιντέρσκι έκανε το 2-1 για τους «πράσινους» (vid)
- Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής
- Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής
- Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»
- Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας
- Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Ελλαδάρα – ομαδάρα και χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket 2025
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις