Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 18:00
Φωτιά στον Έβρο - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία
Κόσμος 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:12

Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις στην Ελλάδα για την Ημέρα Μνήμης συνιστούν «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης» των διμερών σχέσεων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, δηλώνει ότι απορρίπτει ως «ανυπόστατες και εξοργιστικές δηλώσεις των ελληνικών αρχών», σχετικά με τη 14η Σεπτεμβρίου, που έχει ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο ως «Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και την Ανατολικής Θράκης».

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κατηγορεί την ελληνική πλευρά για προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Τι λέει η ανακοίνωση

Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρονται τα εξής:

«Απορρίπτουμε τις ανυπόστατες και εξοργιστικές δηλώσεις των ελληνικών αρχών με πρόσχημα τη λεγόμενη επέτειο των αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο που η Ελλάδα συμμετείχε σε προσπάθειες εισβολής και κατοχής της Ανατολίας.

Τέτοιου είδους σχόλια έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και με τις προσπάθειες για την προώθηση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απέχουν από το να ενεργούν με εσωτερικά πολιτικά κίνητρα και από την ανάληψη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».

Οι δηλώσεις ΠτΔ και πρωθυπουργού

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Θυμόμαστε, σεβόμαστε και τιμούμε τη μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων που δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες για να ριζώσουν και πάλι, αυτοί οι ξεριζωμένοι, στην Ελλάδα μεταφέροντας μαζί τους όλη τη δημιουργική τους πνοή.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα να είναι η σημερινή ημέρα “Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από το Τουρκικό Κράτος”, γι’ αυτό κι εμείς, μακριά από διχασμούς και μισαλλοδοξίες, θυμόμαστε, γιατί η γνώση της ιστορίας είναι δύναμη κι όταν χρειάζεται, αποτροπή της επανάληψής της».

Στην ημέρα μνήμης αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

Σε αυτήν, ο πρωθυπουργός, ανέφερε:

«Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ο Σεπτέμβρης θα μας θυμίζει την τραγωδία ενός ολόκληρου Έθνους.

Μια μνήμη που, όπως έγραψε ο Σμυρνιός Γιώργος Σεφέρης, “όπου την αγγίξεις, πονεί”, και που μας καλεί να μην λησμονήσουμε ποτέ. Γιατί λαός που ξεχνά την Ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει».

Startups
Επιχειρήσεις: Το στοίχημα της νέας οικονομίας και των startups

Επιχειρήσεις: Το στοίχημα της νέας οικονομίας και των startups

Commodities
Κίνα: Η σταδιακή άνοδος του γουάν μπορεί να προσφέρει ώθηση στα αναδυόμενα νομίσματα

Κίνα: Η σταδιακή άνοδος του γουάν μπορεί να προσφέρει ώθηση στα αναδυόμενα νομίσματα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.09.25

Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο

Η Washington Post εξηγεί πως ο δολοφονημένος Τσάρλι Κερκ αξιοποίησε αριστοτεχνικά το ψηφιακό του αποτύπωμα για να ανεβάσει δραματικά τη δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ
Φόβος αντιδράσεων 14.09.25

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Στις συναντήσεις Ρούμπιο-Νετανιάχου θα συζητηθεί η αντίδραση ΗΠΑ-Ισραήλ στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους. Επίσης, το Τελ Αβίβ θέλει να δει μέχρι πού φτάνει η στήριξη των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολωνία: Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ
Κόσμος 14.09.25

«Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ», λέει η Πολωνία - «Χωρίς εκρηκτικά τα ρωσικά drones»

Η Πολωνία δηλώνει ότι η αντίδρασή της θα ήταν πολύ πιο σκληρή εάν υπήρχαν τραυματισμοί ή θάνατοι χωρίς να περιγράφει ποια θα ήταν η απάντησή της σε αυτή την περίπτωση

Σύνταξη
Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα
Δύσκολο εγχείρημα 14.09.25

Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα

Πίσω από τα τολμηρά λόγια των πολιτικών περί ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας βρίσκονται σοβαρά εμπόδια. Η περίπτωση της κατασκευής drones στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λισαβόνα: Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ στο επίκεντρο πολιτικής διαμάχης εν όψει των δημοτικών εκλογών
Ανισότητες στο προσκήνιο 14.09.25

Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ στη Λισαβόνα στο επίκεντρο πολιτικής διαμάχης εν όψει των δημοτικών εκλογών

Στο επίκεντρο το ερώτημα «μια πόλη για όλους ή μόνο για τους πλούσιους ξένους;» - «Δεν είναι κακό ότι η Λισαβόνα έγινε μόδα, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι ντόπιοι δεν θα μειονεκτούν» λέει ο δήμαρχος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τσάρλι Κερκ: Ο δολοφόνος συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται
Τι γνωρίζουμε 14.09.25

Ο δολοφόνος του Κερκ συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται

Από την πρώτη στιγμή η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αντιμετωπίστηκε ως «πολιτική δολοφονία» από τον Λευκό Οίκο μέχρι τους υποστηρικτές του MAGA - Τι πραγματικά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Σύνταξη
Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις από μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη
Κόσμος 14.09.25

Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις από μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη

Το δίκτυο καταφυγίων του Ψυχρού Πολέμου στην Ευρώπη έχει αποσυρθεί. Ωστόσο, τώρα που η ήπειρος αρχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του πολέμου, ορισμένοι επιλέγουν την ατομική προστασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες
Ανησυχητικό ή όχι, θα συμβεί... 14.09.25

Η ανθρωπότητα θα συρρικνωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε - Πόσοι θα κατοικούμε στον πλανήτη το 2050

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ
Σπάνια επαφή 14.09.25

Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων - Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ

Η συνάντηση του Πατριάρχη με τον Ερντογάν πραγματοποιήθηκε στο Ντολμαμπαχτσέ. Κατά τις συνομιλίες «εξετάστηκαν η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Γάζα και η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης»

Σύνταξη
Γερμανία: Τοπικές εκλογές – βαρόμετρο στη Ρηνανία-Βεστφαλία
Κόσμος 14.09.25

Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους και το πλουσιότερο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της ομοσπονδίας

Σύνταξη
Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE
Κόσμος 14.09.25

Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες

Σύνταξη
Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;
Κόσμος 14.09.25

Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;

Μια φιλόδοξη γενιά Κινέζων μεταναστών αρχίζει να διαμορφώνει το δημογραφικό, κοινωνικό και ίσως ακόμη και πολιτικό πεπρωμένο της Ιαπωνίας, στο... Τόκιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς
Εκλογικό μήνυμα 14.09.25

Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς

Η πρώτη εκλογική δοκιμασία για την κυβέρνηση Μερτς στη Γερμανία θα είναι στην πατρίδα του. Στις δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία η AfD φαίνεται ότι θα κερδίσει πολλούς δήμους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής

«Γκέλα» για τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Super League 2, ο οποίος ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄. Νίκησαν Νέστος Χρυσούπολης και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Σύνταξη
Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής
On Field 14.09.25

Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής

Η Εθνική ομάδα επέστρεψε, με τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»
Στιγμιότυπα ζωής 14.09.25

Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»

Γεμάτο από εμβληματικές φωτογραφίες που όρισαν τη ζωή και καριέρα του, ο Στεφ Κάρι αποκαλύπτει στο λεύκωμα Shot Ready τα μαθήματα ζωής που τον έκαναν ό,τι είναι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας
Go Fun 14.09.25

Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας

Έχετε δει τον άνθρωπο με το καπέλο; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν την αλήθεια πίσω από τον Hat Man, την φιγούρα που εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια του ύπνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Ελλαδάρα – ομαδάρα και χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket 2025
Μπάσκετ 14.09.25

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Ελλαδάρα – ομαδάρα και χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket 2025

Μετά από ένα παιχνίδι «θρίλερ», η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας (92-89) στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις

Εντός έδρας ισοπαλία ο Ολυμπιακός Β' με τον Πανιώνιο στην πρεμιέρα της Super League 2. Ο Τσαγκαράκης δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του Πανιωνίου επειδή προηγήθηκε επιθετικό φάουλ στον Μπότη

Σύνταξη
Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μία ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μία ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους

Οι κάτοικοι της Νότιας Ευρώπης εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία το αν λαμβάνουν δίκαιο μισθό, ενώ οι εργαζόμενοι στις σκανδιναβικές χώρες είναι λιγότερο προβληματισμένοι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η βραδιά που η Άννα Βίσση «βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο – Οι στιγμές από τη μαγική βραδιά και ο «αιώνιος έρωτας» με τον Καρβέλα
«Πίσω από την γλάστρα με το γιασεμί...» 14.09.25

Η βραδιά που η Άννα Βίσση «βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο – Οι στιγμές από τη μαγική βραδιά και ο «αιώνιος έρωτας» με τον Καρβέλα

Χθες, Σάββατο η Άννα Βίσση γέμισε (ξανά) το Καλλιμάρμαρο με περισσότερους από 60.000 ανθρώπους. Απόψε, Κυριακή, γράφει Ιστορία, με τη δεύτερη σερί sold out συναυλία της. Δυο βραδιές. 130.000 άνθρωποι. Σκηνές που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Νίκες για Αταλάντα και Ουντινέζε
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Νίκες για Αταλάντα και Ουντινέζε

Πρώτο τρίποντο για την Αταλάντα που διέλυσε με 4-1 τη Λέτσε, την ώρα που η Ουντινέζε επικρατούσε με 1-0 στην έδρα της Πίζα.

Σύνταξη
Καπνισάκης: Η Ομάδα Αλήθειας επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα άλλων εποχών, ξεθάβει ακροδεξιά «τσεκούρια»
Κίνημα Δημοκρατίας 14.09.25

Καπνισάκης: Η Ομάδα Αλήθειας επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα άλλων εποχών, ξεθάβει ακροδεξιά «τσεκούρια»

«Η Ομάδα Αλήθειας ξεθάβει πλέον τα ακροδεξιά "τσεκούρια" τεχνητής πόλωσης μήπως και αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τα πραγματικά της προβλήματα», επισημαίνει ο Μανώλης Καπνισάκης

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς, καταδικάζουμε το «κράτος τρομοκράτη» του Ισραήλ
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

Ανδρουλάκης: Καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς, καταδικάζουμε το «κράτος τρομοκράτη» του Ισραήλ

«Ο μόνος δρόμος λοιπόν για τον κ. Νετανιάχου είναι να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Αστέρας – ΑΕΛ

LIVE: Αστέρας – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – ΑΕΛ, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Σημαντική νίκη για την Καϊράτ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Σημαντική νίκη για την Καϊράτ

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, νίκησε με 1-0 την Ακτόμπε και παραμένει στην κορυφή του πρωταθλήματος του Καζακαστάν

Σύνταξη
Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 
Pet Gala 14.09.25

Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 

Ένας κακοποιημένος σκύλος που έτρεμε από τον φόβο του έγινε η έμπνευση για μια νέα κατηγορία δημιουργιών και ο Άντονι Ρούμπιο έγινε ο πρώτος επίσημος pet couturier στην Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης καταφέρνοντας να ενώσει τον κόσμο της κομψότητας με την προστασία των ζώων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο ματς της επιστροφής του στον Ολυμπιακό, στάζει μέλι για τον κόσμο: «Τα είχαν κανονίσει πάρα πολύ ωραία και για αυτό είχα και εγώ μια πολύ καλή απόδοση»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες
89η ΔΕΘ 14.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες

«Να συνεργαστούμε για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη ΝΔ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο...», είπε για τις ενδεχόμενες συνεργασίες την επόμενη μέρα των εκλογών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος στην πρεμιέρα της Superleague 2.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

