Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, δηλώνει ότι απορρίπτει ως «ανυπόστατες και εξοργιστικές δηλώσεις των ελληνικών αρχών», σχετικά με τη 14η Σεπτεμβρίου, που έχει ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο ως «Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και την Ανατολικής Θράκης».

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κατηγορεί την ελληνική πλευρά για προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Τι λέει η ανακοίνωση

Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρονται τα εξής:

«Απορρίπτουμε τις ανυπόστατες και εξοργιστικές δηλώσεις των ελληνικών αρχών με πρόσχημα τη λεγόμενη επέτειο των αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο που η Ελλάδα συμμετείχε σε προσπάθειες εισβολής και κατοχής της Ανατολίας.

Τέτοιου είδους σχόλια έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και με τις προσπάθειες για την προώθηση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απέχουν από το να ενεργούν με εσωτερικά πολιτικά κίνητρα και από την ανάληψη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».

Regarding Certain Events Held and Statements Made on 14 September 2025 in Greece https://t.co/kEooUmrix1 pic.twitter.com/ECaKc7j7ny — Turkish MFA (@MFATurkiye) September 14, 2025

Οι δηλώσεις ΠτΔ και πρωθυπουργού

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Θυμόμαστε, σεβόμαστε και τιμούμε τη μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων που δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες για να ριζώσουν και πάλι, αυτοί οι ξεριζωμένοι, στην Ελλάδα μεταφέροντας μαζί τους όλη τη δημιουργική τους πνοή.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα να είναι η σημερινή ημέρα “Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από το Τουρκικό Κράτος”, γι’ αυτό κι εμείς, μακριά από διχασμούς και μισαλλοδοξίες, θυμόμαστε, γιατί η γνώση της ιστορίας είναι δύναμη κι όταν χρειάζεται, αποτροπή της επανάληψής της».

Στην ημέρα μνήμης αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

Σε αυτήν, ο πρωθυπουργός, ανέφερε:

«Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ο Σεπτέμβρης θα μας θυμίζει την τραγωδία ενός ολόκληρου Έθνους.

Μια μνήμη που, όπως έγραψε ο Σμυρνιός Γιώργος Σεφέρης, “όπου την αγγίξεις, πονεί”, και που μας καλεί να μην λησμονήσουμε ποτέ. Γιατί λαός που ξεχνά την Ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει».