Off The Hook Festival: Η καρδιά της ραπ χτύπησε στο ΟΑΚΑ – Καπνοί, ρίμες και street vibes

Η Αθήνα μπήκε στο φθινόπωρο με τον ίδιο ρυθμό που χόρεψε το καλοκαίρι: δυνατά beats, φώτα και χιλιάδες φωνές ενωμένες στο ΟΑΚΑ. Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της ραπ χτύπησε στο φστιβάλ Off The Hook, μετατρέποντας το στάδιο σε μια γιορτή που απέδειξε πως η σκηνή ζει και μεγαλώνει με εκρηκτική ένταση.

Το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε ζωντανό κύμα. Δεκάδες χιλιάδες φωνές, κυρίως νεολαία αλλά και οικογένειες, σήκωναν κάθε στίχο στον αέρα.

Παρέες χτυπούσαν ρυθμικά τα χέρια, «έφτιναν» ρίμες, καπνοί και φώτα σκέπαζαν τη σκηνή, ενώ στις άκρες του χώρου κάποιοι έστηναν τη δική τους φάση με skateboards, σαν προέκταση της street κουλτούρας που γέννησε αυτή τη μουσική.

Η ενέργεια ήταν ωμή, αυθεντική, ασταμάτητη. Μια βουτιά στη ραπ κουλτούρα της πόλης που έδειχνε πως εδώ δεν υπάρχει «off».

Στο κέντρο αυτής της εκρηκτικής ατμόσφαιρας βρέθηκαν μερικά από τα πιο βαριά ονόματα της αθηναϊκής ραπ. Ο Εθισμός, ο Novel 729, ο Dani Gambino, ο Νέγρος του Μοριά, ο Nume, o Immune, ο Κάτοχος, οι Stolen Mic & Dj Burn One, αλλά και οι Aeon και Lunar, έκαναν το ΟΑΚΑ να βράζει σε κάθε κομμάτι.

Από τις πρώτες ρίμες μέχρι το τελευταίο drop, οι εμφανίσεις τους έδεσαν με το vibe του κοινού και απογείωσαν το διήμερο.

Ο Εθισμός, πιστός στη φήμη του ότι παραδίδει από τα πιο δυνατά λάιβ της σκηνής, ανέβασε τον παλμό του φεστιβάλ με το «Γέννημα Θρέμμα», από τα πιο ανατριχιαστικά κομμάτια του δίσκου «Made in Athens». Όταν έφτασε στους στίχους για τη Μάγδα Φύσσα, το ΟΑΚΑ πάγωσε για μια στιγμή: χιλιάδες άνθρωποι υψωσαν τις γροθιές τους και φώναξαν μαζί του:

«Η υψωμένη σας γροθιά θα μας αγγίζει πάντα

Είστε μια μάνα πρότυπο για ’μας, κυρία Μάγδα

Κι εμείς φωτιά που καίει το μέσα ενός πράσινου κάδου

Κι εμείς λουλούδι που ανθίζει στο άγαλμα του Παύλου»

Ήταν η στιγμή που το φεστιβάλ ξεπέρασε τα όρια της διασκέδασης και έγινε μνήμη, φόρος τιμής και υπόσχεση συνέχειας στον αγώνα κατά του φασισμού.

Κι αν ο Εθισμός άνοιξε πληγές μνήμης και δύναμης με τη Μάγδα Φύσσα και τον Παύλο, ο Novel 729 «απάντησε» με το «Για τους Ανήσυχους».

Όταν έφτασε στον στίχο «οι γ@@@μενοι που σκότωσαν τον Αλέξη», το πλήθος φώναξε μαζί του, μετατρέποντας τη σκηνή σε κραυγή οργής και δικαιοσύνης. Ήταν μια στιγμή που η ραπ πήρε ξανά τον ρόλο που της ανήκει: να δίνει φωνή, να θυμίζει, να μην αφήνει τίποτα να ξεχαστεί.

Η βόρεια φλόγα στην καρδιά της Αθήνας

Η ραπ σκηνή της Θεσσαλονίκης κατέβηκε δυναμικά στο ΟΑΚΑ με τους Bloody Hawk, Μικρό Κλέφτη και Tsaki.

Ο Μικρός Κλέφτης ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Hatemost, δημιουργώντας ένα δίδυμο που αμέσως κέρδισε το κοινό. Κάθε στίχος, κάθε ρίμα συνοδευόταν από ασταμάτητο κράξιμο: το κοινό φώναζε ρυθμικά «ΒΗΤΑ ΠΕΙΣ!», τιμώντας το συγκρότημα που έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην αθηναϊκή ραπ σκηνή. Η ενέργεια ήταν εκρηκτική, η ένταση στα ύψη. Η βόρεια φλόγα είχε φτάσει στην καρδιά της Αθήνας και δεν άφηνε κανέναν αδιάφορο.

Η τελευταία μέρα ανήκε στον Bloody Hawk, που ανέβηκε στη σκηνή για να κλείσει το φεστιβάλ με εκρηκτική ενέργεια. Το κοινό ήταν απίστευτα ζωντανό, δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον χώρο· καπνογόνα, φωνές και χάος δημιούργησαν ατμόσφαιρα που θύμιζε ότι η ραπ είναι ζωντανή και άγρια. Στα decks μαζί του βρισκόταν ο γνωστός παραγωγός Beats Pliz, ένας από τους μεγαλύτερους ταλαντούχους παραγωγούς της σκηνής. Μαζί, το θεσσαλονικιώτικο δίδυμο δεν απογοήτευσε στιγμή το κοινό, κλείνοντας το Off The Hook με την ένταση στο maximum.

Το διεθνές πρόσωπο του φεστιβάλ και η παλαιστινιακή σημαία στην σκηνή

Στο Off The Hook δεν έλειπαν και τα μεγάλα διεθνή ονόματα που ανέβασαν ακόμα πιο ψηλά την ένταση. Οι Conway the Machine, Morad, Paky, M Huncho, Dirty Dike, Jam Baxter και Jeru the Damaja έφεραν στο ΟΑΚΑ την παγκόσμια ραπ ενέργεια, συνδέοντας την ελληνική σκηνή με το διεθνές επίπεδο.