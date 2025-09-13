Χιμένεθ: «Αυτό είναι το DNA του Άρη, δεν πρέπει να το χάσουμε»

Ο Άρης πήρε σπουδαία νίκη-ανατροπή με 2-1 επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι και στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Μανόλο Χιμένεθ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, ωστόσο δήλωσε πως η ομάδα απέχει ακόμη από αυτό που θέλει.

Όσα είπε ο Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού

«Είναι πολύ όμορφη η αίσθηση της νίκης στο πρώτο ματς μου στην Ελλάδα, αλλά είμαστε ακόμα μακριά από αυτό που θέλαμε. Ο Ατρόμητος είναι μία καλή ομάδα, αλλά επί της ουσίας δεν μας δημιούργησε προβλήματα.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τη δουλειά, την αντιμετώπιση και την νοοτροπία της ομάδας. Σε κάποια διαστήματα ήμασταν καλοί, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε. Έχω επίγνωση ότι υπάρχουν 3+1 παίκτες που όταν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, δίνουν πράγματα στην ομάδα».

Ενώ στη συνέντευξη Τύπου ο Χιμένεθ μίλησε αρχικά για την επιλογή του να ξεκινήσει τον Άρη με μια ενδεκάδα με πολλές εκπλήξεις: «Πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο μάξιμουμ τους παίκτες μας. Έχουμε σημαντικούς παίκτες στο ιατρικό δελτίο και έψαξα μία ισορροπημένη ομάδα στην αρχική ενδεκάδα. Κατά διαστήματα ήμασταν καλοί, όμως έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι δύσκολο βέβαια με 17-18 νέους παίκτες. Πρέπει να βρούμε τους παίκτες που θα δίνουν το 100% της ομάδας

Η δική μου νοοτροπία και αντίληψη είναι να παίρνω το 100% από κάθε ποδοσφαιριστή μου. Δεν γνώριζα σχεδόν κανέναν παίκτη της ομάδας, αλλά το… ρολόι δεν σταματάει. Πρέπει σε κάθε ματς να ψάχνουμε την καλύτερη λύση για την ομάδα”, ήταν το αρχικό σχόλιο του 61χρονου τεχνικού, πριν ρίξει τους τόνους και ανεβάσει τον πήχη για τη συνέχεια».

Συνεχίζοντας ο Χιμένεθ συμπλήρωσε: «Έχω βρεθεί σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις στην Ελλάδα. Πάντα ο Άρης ήταν μία ομάδα που πίστευε στον εαυτό της. Ηταν δύσκολος αντίπαλος. Αυτό είναι το DNA του Άρη και δεν πρέπει να το χάσουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε. Μία φράση που χρησιμοποιώ πάντα είναι, όταν σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου, να μην στεναχωριέσαι για αυτά που δεν έκανες. Πάντα πρέπει να θέλουμε να πετύχουμε πράγματα. Αυτό είδα σήμερα στην ομάδα μου. Αν θέλουμε όμως ως Άρης να κερδίζουμε όλα τα ματς, είμαστε μακριά από το επίπεδο που θέλω εγώ».

Τέλος ο νέος προπονητής του Άρη ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απόκτησης κάποιου παίκτη στην περίοδο των ελεύθερων. Κάτι για το οποίο δεν άφησε πολλά περιθώρια, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τους νεαρούς παίκτες της ομάδας: «Εχουμε πολλούς νεαρούς παίκτες. Θα τους δώσουμε ένα περιθώριο αυτοπεποίθησης. Δεν φοβάμαι να βασιστώ σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Πάντα το έκανα στις ομάδες μου. Εάν δούμε ότι χρειαζόμαστε κάτι, ο πρόεδρος θα κάνει την προσπάθειά τους. 17-18 παίκτες είναι πολλοί όμως…».