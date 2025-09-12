Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής

Η αύξηση του πληθυσμού των ΗΠΑ θα επιβραδυνθεί σταθερά τις επόμενες δεκαετίες, καθώς τα ποσοστά γονιμότητας μειώνονται και η καθαρή μετανάστευση συρρικνώνεται λόγω της αυστηρότερης εφαρμογής των κανόνων εισόδου στη χώρα, δήλωσε την Τετάρτη το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Οι θάνατοι προβλέπεται επιπλέον να ξεπεράσουν τις γεννήσεις το 2031. Μόλις πριν από οκτώ μήνες, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου είχε προβλέψει ότι αυτό το όριο δεν θα ξεπεραστεί μέχρι το 2033.

Μέχρι το 2055, ο πληθυσμός των ΗΠΑ θα είναι περίπου 367 εκατομμύρια, από 350 εκατομμύρια σήμερα. Τον Ιανουάριο, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου είχε προβλέψει πληθυσμό 372 εκατομμυρίων για το 2055. Από το 1975 έως το 2024, η αύξηση του πληθυσμού των ΗΠΑ ήταν κατά μέσο όρο 0,9% ετησίως. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2050, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, η αύξηση του πληθυσμού θα είναι ουσιαστικά μηδενική.

Οι δημογραφικές μεταβολές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Τραμπ. Από τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει την επιβολή πρόσβασης των συνόρων και έχει δώσει έμφαση στις απελάσεις. Τον Ιούλιο, ο Τραμπ υπέγραψε έναν νόμο για τη φορολογία και τις δαπάνες που έδωσε στις αρχές μετανάστευσης περισσότερους πόρους για τον εντοπισμό και την κράτηση ατόμων που βρίσκονται παράνομα στη χώρα.

Τα ποσοστά γονιμότητας είναι ήδη πολύ κάτω από το ποσοστό αναπλήρωσης

Από μόνος του ο νόμος θα προκαλέσει μείωση του πληθυσμού κατά 320.000 άτομα έως το 2035, κυρίως λόγω απέλασης και εν μέρει λόγω εθελοντικής εγκατάλειψης της χώρας, σύμφωνα με το CBO.

Η καθαρή μετανάστευση το 2025 προβλέπεται τώρα σε 400.000, μειωμένη από τα δύο εκατομμύρια στις προβλέψεις του Ιανουαρίου. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μειώσεις σε μια κατηγορία που περιλαμβάνει άτομα που εισέρχονται παράνομα στη χώρα και άτομα που αναμένουν ορισμένες ακροάσεις σε δικαστήρια μετανάστευσης. Για το 2026, το CBO προβλέπει τώρα καθαρή μετανάστευση 600.000 ανθρώπων, μειωμένη από 1,6 εκατομμύρια.

Οι αλλαγές στις εκτιμήσεις μετανάστευσης και γονιμότητας συνδέονται. Η βραδύτερη μετανάστευση σημαίνει λιγότερες ξένες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, που τείνουν να έχουν υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Μέχρι το 2055, το ποσοστό γονιμότητας προβλέπεται να είναι 1,57 γεννήσεις ανά γυναίκα. Αυτό είναι χαμηλότερο από τις προβλέψεις του Ιανουαρίου και κάτω από το σημερινό επίπεδο του 1,6. Είναι επίσης κάτω από το λεγόμενο ποσοστό αναπλήρωσης των 2,1 γεννήσεων ανά γυναίκα, το επίπεδο που χρειάζεται περίπου μια γενιά για να αναπληρώσει τον πληθυσμό της χωρίς μετανάστευση.

Πηγή: ΟΤ