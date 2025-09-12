newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν κατά 34,1% οι κενές θέσεις εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:44

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν κατά 34,1% οι κενές θέσεις εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το διάστημα αυτό καταγράφηκαν 30.834 θέσεις εργασίας έναντι 58.941 του αντίστοιχου τριμήνου του 2024

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία που δεν φεύγει; Να που μπορεί να οφείλεται

Υπνηλία που δεν φεύγει; Να που μπορεί να οφείλεται

Spotlight

Μειώθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν στην Ολλανδία

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά το Β’ τρίμηνο 2025 παρουσιάζει μείωση κατά 34,1% σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο 2024 (38.834 και 58.941 αντίστοιχα), έναντι αύξησης 58,8% που παρουσίασε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β’ τριμήνου έτους 2024 προς το Β’ τρίμηνο 2023.

Η εικόνα στην ευρωζώνη

Οριακή μείωση παρουσίασε το ποσοστό σε κενές θέσεις εργασίας στην ευρωζώνη στο πρώτο τρίμηνο του 2025, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,4% από 2,5% που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και από 2,9% το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ ήταν 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 2025, μειωμένο από 2,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και από 2,6% το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Στην ευρωζώνη, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2025 ήταν:

  • 2,1% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και
  • 2,7% στις υπηρεσίες.

Αντίστοιχα στην ΕΕ, το ποσοστό ήταν:

  • 1,9% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και
  • 2,5% στις υπηρεσίες.

Κενές θέσεις εργασίας: Ποσοστό ανά κράτος μέλος

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν στην Ολλανδία (4,2%) και στο Βέλγιο (4,1%), ακολουθούμενα από την Αυστρία (3,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (0,6%) και την Πολωνία (0,8%), ακολουθούμενα από τη Βουλγαρία και την Ισπανία (0,9% και στις δύο χώρες). Η Ελλάδα κινήθηκε στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου και πιο συγκεκριμένα στο 2,2%.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία που δεν φεύγει; Να που μπορεί να οφείλεται

Υπνηλία που δεν φεύγει; Να που μπορεί να οφείλεται

Business
Viva: Προς τερματισμό η διαμάχη Καρώνη με την JP Morgan

Viva: Προς τερματισμό η διαμάχη Καρώνη με την JP Morgan

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Οι πρωταθλήτριες χώρες 12.09.25

Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιτόκια: Στην πολιτική του «παγώματος» φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ – Τι εκτιμούν οι αγορές
Οι προοπτικές 12.09.25

Στην πολιτική του παγώματος των επιτοκίων φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ - Τι εκτιμούν οι αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική της να μην αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Μηνύματα προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου – Τα πρόστιμα
Τι προβλέπεται 12.09.25

Μηνύματα της ΑΑΔΕ προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου - Τα πρόστιμα

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων με μαζικά emails - Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες που ψήφισε το υπουργείο Τουρισμού για τα Airbnb- Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι από τα μεικτά κλιμάκια

Σύνταξη
Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ
Οικονομία 12.09.25

Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θέλουν την Ελλάδα κόμβο LNG για όλη τη ΝΑ Ευρώπη –Σύσσωμη η επιχειρηματική «αφρόκρεμα» του ενεργειακού τομέα υποδέχθηκε χθες στη Ρεβυθούσα τον Αμερικανό τσάρο της ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
ΦΠΑ: Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωσή του – Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες
Μπρα ντε φερ 11.09.25

Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωση του ΦΠΑ - Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες

Τόνοι από μελάνι έχουν χυθεί για την ανάγκη μείωσης ή όχι του ΦΠΑ, σε βασικά αγαθά. Η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει σταθερά να απορρίπτει τα αίτημα που εκφράζει η κοινωνία. Τι γνώμη έχουν τα νοικοκυριά. Η χώρα, στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που τολμά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Nέοι και εργασιακή κινητικότητα – Γιατί η Gen Z αλλάζει δουλειές σαν τα πουκάμισα
Έρευνα Randstad 11.09.25

Nέοι και εργασιακή κινητικότητα – Γιατί η Gen Z αλλάζει δουλειές σαν τα πουκάμισα

Νέα έρευνα σε 15 χώρες, δείχνει ότι οι νέοι εργαζόμενο της Gen Z δύσκολα στεριώνουν σε μια δουλειά. Ενώ αναζητούν την εργασιακή δέσμευση, τους διώχνουν οι χαμηλοί μισθοί και η έλλειψη προοπτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους
Οικονομία 11.09.25

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογουμένων που πιάνονται στην απόχη της Εφορίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων
Οικονομία 11.09.25

«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων

Διάφορες μεθοδεύσεις αποκαλύπτονται με τους δικαιούχους να βρίσκονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες δίκες για να αποδείξουν ότι η περιουσία τους δεν είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Προκόπης Γιόγιακας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 12.09.25

Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9
Ιόνια νησιά 12.09.25

Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9

Κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης στην Κέρκυρα, δεκαμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ θα συζητήσει προτεραιότητες και επενδυτικές πολιτικές με αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο-γιάφκα με καλάσνικοφ, πιστόλια, εκρηκτικά και 27 κιλά χασίς εντοπίστηκε στην Πυλαία
Θεσσαλονίκη 12.09.25

Αυτοκίνητο-γιάφκα με καλάσνικοφ, πιστόλια, εκρηκτικά και 27 κιλά χασίς εντοπίστηκε στην Πυλαία

Σε έρευνες που ακολούθησαν τεσσάρων συλλήψεων εγκληματικής ομάδας, εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο ένα καλάσνικοφ με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, σιγαστήρες, αλλά και πυροκροτητές

Σύνταξη
Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες
Αιματοχυσία 12.09.25

Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες

Αυτό το νέο αστυνομικό δράμα, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Μαρκ Ράφαλο, έχει τον ίδιο δημιουργό και τον ίδιο τόνο με την προηγούμενη επιτυχία του HBO, «Mare of Easttown» με την Κέιτ Γουίνσλετ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνελήφθη ύποπτος για την δολοφονία του Κερκ – Τον έπεισε ο πατέρας του να παραδοθεί
Κόσμος 12.09.25 Upd: 15:36

Συνελήφθη ύποπτος για την δολοφονία του Κερκ – Τον έπεισε ο πατέρας του να παραδοθεί

Στα χέρια της αστυνομίας είναι ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο φερόμενος δράστης είναι 28-29 ετών

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης
Υπό τον Μητσοτάκη 12.09.25

Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Έχουμε μία πολύ λεπτομερή στρατηγική ως προς τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να έχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Οι πρωταθλήτριες χώρες 12.09.25

Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς της 3ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τους Ποντένσε και Ταρέμι να είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Επιτόκια: Στην πολιτική του «παγώματος» φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ – Τι εκτιμούν οι αγορές
Οι προοπτικές 12.09.25

Στην πολιτική του παγώματος των επιτοκίων φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ - Τι εκτιμούν οι αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική της να μην αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εγκύκλιος Πλεύρη: Καταργείται ο όρος «παράτυπη μετανάστευση», αντικαθίσταται με το «παράνομη μετανάστευση»
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25

Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό: «Παράνομοι» πλέον οι μετανάστες με εγκύκλιο Πλεύρη

Με μια εγκύκλιο, το υπουργείο καθιερώνει τον όρο «παράνομη μετανάστευση» και ανοίγει τον δρόμο για βαριές ποινές φυλάκισης και διοικητικής κράτησης.

Σύνταξη
O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)

Το Ευρωμπάσκετ βρίσκεται στην κρισιμότερη στροφή του, όμως ο Λούκα Ντόντσιτς έχει μάλλον καπαρώσει μια ιστορική πρωτιά, αγγίζοντας τον μύθο του Νίκου Γκάλη – Πώς μπαίνει σφήνα στην... κουβέντα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα – Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά
Δαχτυλίδι 12.09.25

Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα - Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά

Ο φυλακισμένος πραξικοπηματίας Μπολσονάρου δεν μένει παρά να δώσει το δαχτυλίδι σε έναν άλλον απόστρατο, ο οποίος ήδη συγκεντρώνει γύρω του την επιχειρηματική ελίτ της Βραζιλίας

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»
Κόσμος 12.09.25

Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»

Σοκαριστικά στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας έκθεση του ΟΗΕ για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών στη Βόρεια Κορέα, αλλά και την αύξηση της εφαρμογής της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν – Κρίνεται πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του στον ημιτελικό με την Ελλάδα (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν – Κρίνεται πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του στον ημιτελικό με την Ελλάδα (vid)

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε μέρος της πρωινής προπόνησης της Τουρκίας και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγη ώρα πριν από τον ημιτελικό του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ελλάδα!

Σύνταξη
«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» – Η Katharine Hamnett και η Annie Lennox συντάσσονται
Μόδα και στάση ζωής 12.09.25

«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» - Η Katharine Hamnett και η Annie Lennox συντάσσονται

Η μόδα δείχνει την υποστήριξή της προς τον λαό της Γάζας, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά κομμάτια που παίρνουν θέση, αποστέλλοντας τα έσοδα απευθείας σε παλαιστινιακούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιαπωνία: Αριθμός-ρεκόρ αιωνόβιων εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης
Προβληματισμός 12.09.25

Αριθμό-ρεκόρ αιωνόβιων κατέγραψε η Ιαπωνία εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης

Η συντριπτική πλειονότητα των υπέργηρων στην Ιαπωνία είναι γυναίκες - Μέσα σε έναν χρόνο οι αιωνόβιοι αυξήθηκαν κατά 4.644 φτάνοντας σχεδόν τις 100.000 την ώρα που ο πληθυσμός εξακολουθεί να μειώνεται

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο