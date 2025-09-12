Μειώθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν στην Ολλανδία

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά το Β’ τρίμηνο 2025 παρουσιάζει μείωση κατά 34,1% σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο 2024 (38.834 και 58.941 αντίστοιχα), έναντι αύξησης 58,8% που παρουσίασε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β’ τριμήνου έτους 2024 προς το Β’ τρίμηνο 2023.

Η εικόνα στην ευρωζώνη

Οριακή μείωση παρουσίασε το ποσοστό σε κενές θέσεις εργασίας στην ευρωζώνη στο πρώτο τρίμηνο του 2025, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,4% από 2,5% που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και από 2,9% το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ ήταν 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 2025, μειωμένο από 2,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και από 2,6% το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Στην ευρωζώνη, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2025 ήταν:

2,1% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και

2,7% στις υπηρεσίες.

Αντίστοιχα στην ΕΕ, το ποσοστό ήταν:

1,9% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και

2,5% στις υπηρεσίες.

Κενές θέσεις εργασίας: Ποσοστό ανά κράτος μέλος

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν στην Ολλανδία (4,2%) και στο Βέλγιο (4,1%), ακολουθούμενα από την Αυστρία (3,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (0,6%) και την Πολωνία (0,8%), ακολουθούμενα από τη Βουλγαρία και την Ισπανία (0,9% και στις δύο χώρες). Η Ελλάδα κινήθηκε στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου και πιο συγκεκριμένα στο 2,2%.