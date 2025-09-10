Στο Ωνάσειο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης – Υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά

Στο Ωνάσειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται από το πρωί της Τετάρτης ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ.

Η επέμβαση πήγε εξαιρετικά και ο κ. Σακελλαρίδης αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Παρασκευή.