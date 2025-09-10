newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκρηξη 84% για τα EBITDA – Στα 1,9 δισ. ευρώ ανέβηκαν τα έσοδα
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:32

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκρηξη 84% για τα EBITDA – Στα 1,9 δισ. ευρώ ανέβηκαν τα έσοδα

Παραχωρήσεις και κατασκευές έδωσαν ώθηση στα αποτελέσματα εξαμήνου – Στα 6,3 δισ. το ανεκτέλεστο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Spotlight

Μεγάλη αύξηση εσόδων κατά 44% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 84%, με ισχυρή επίδοση σε παραχωρήσεις και κατασκευές, ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2025 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τα συνολικά έσοδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 44% και η λειτουργική κερδοφορία κατά 84%

Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24% – κέρδη ανά μετοχή (EPS) € 0,68 ενώ το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ανήλθσε 6,3 δισ. ευρώ (30.06.2025)

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα αποτελέσματα της για το α΄εξάμηνο 2025

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (στην κεντρική φωτογραφία ο CEO της εταιρείας, Γιώργος Περιστέρης) κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους με όλους τους τομείς δραστηριότητας να καταγράφουν άνοδο.

Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 44% και ανήλθαν σε € 1.957 εκατ., ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) αυξήθηκε κατά 84%, φθάνοντας τα € 317 εκατ. με το σχετικό περιθώριο (adj.EBITDA margin) να ανέρχεται σε 16% έναντι 12% σε συνέχεια του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων.

Αξιοσημείωτη είναι η απόδοση του τομέα Παραχωρήσεων, με τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία να κινούνται πλέον σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 100% και 114% αντίστοιχα), αντιστοιχώντας σε 53% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Παράλληλα, ο τομέας Κατασκευής παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 41% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 49%. Τέλος, στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό συνεχίστηκαν οι ανταγωνιστικές πιέσεις και η μεταβλητότητα της αγοράς, με τον Όμιλο να επιτυγχάνει ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία και διατήρηση μεριδίων αγοράς.

Σημειώνεται ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο αναμένεται να είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμές και σταθερές ροές εσόδων. Περαιτέρω ενίσχυση της αναμένεται σταδιακά με τη λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων, όπως η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο Καστελίου, τα έργα διαχείρισης υδάτων και απορριμμάτων κ.α.

Τα κέρδη προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε € 87 εκατ. έναντι € 57 εκατ. την προηγούμενη συγκριτική περίοδο, ως συνέπεια των αυξημένων λειτουργικών κερδών. Τα καθαρά κέρδη των μετόχων, χωρίς την επίδραση μη λειτουργικών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη) διαμορφώθηκαν σε € 68 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς επιταχύνθηκε η υλοποίηση έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή και νέα έργα ξεκίνησαν να κατασκευάζονται. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων αλλά και της εκτελεστικής ικανότητας και προσήλωσης του Ομίλου. Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.06.2025, ανήλθε σε € 6,3 δισ. (€ 4,1 δισ. την 31.12.2024). Το ανεκτέλεστο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες περιόδους καθώς ο Όμιλος αναμένει την υπογραφή νέων συμβάσεων έργου για τα οποία έχει προκριθεί (είτε ως προσωρινός είτε ως οριστικός ανάδοχος).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό περίπου 50% του υπογεγραμμένου ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, το ύψος του ανεκτέλεστου προσφέρει σημαντική ορατότητα όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου.

Στις παραχωρήσεις καταγράφηκε, όπως αναμενόταν, σημαντική αύξηση σε επίπεδο εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας, διαμορφώνοντας πλέον μία νέα «βάση» για τα οικονομικά μεγέθη του τομέα. Η επίδοση αυτή οφείλεται, αφενός, στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου και, αφετέρου, στη συμβολή του νέου έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού, το οποίο συνεισέφερε για το πρώτο εξάμηνο € 89 εκατ. σε επίπεδο adj. EBITDA. Αναφορικά με την κυκλοφορία οχημάτων, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, αυξήθηκε κατά 4,6% στην Αττική Οδό, κατά 7,5% στη Νέα και Κεντρική Οδό (λόγω και της παράδοσης νέων τμημάτων στην Κεντρική Οδό), και κατά 3,5% στην Ολυμπία Οδό. Πλέον, οι παραχωρήσεις, με το σταθερό και επαναλαμβανόμενο προφίλ εσόδων τους, αποτελούν το βασικό τομέα της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου – συμμετοχή που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την έναρξη και των νέων έργων παραχώρησης.

Στον τομέα της Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,6%, ενώ η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά κατέγραψε άνοδο κατά 37% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2024, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών φυσικού αερίου που παρατηρήθηκαν στην αρχή του έτους.

Στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατάφερε να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς παρά τις ανταγωνιστικές πιέσεις, με τους όγκους πωλήσεων να καταγράφουν μικρή μείωση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024 λόγο χαμηλότερων πωλήσεων σε βιομηχανικούς πελάτες. Στον τομέα της παραγωγής, η μονάδα ΗΡΩΝ παρήγαγε 0,7 TWh, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την συγκριτική περίοδο του 2024, κυρίως λόγο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Επίσης, εντός του Α’ εξαμήνου του 2025 ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της νέας μονάδας φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου της Κομοτηνής. Σημειώνεται ότι στο Α’ Εξάμηνο του 2025 εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία, για λογαριασμό της ΔΕΗ, σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο στην Κρήτη (Ήρων Ι) στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας. Κατόπιν αυτού αναγνωρίστηκε το αποτέλεσμα της συναλλαγής, το οποίο συνεισέφερε στη λειτουργική κερδοφορία του τομέα στο Α’ Εξάμηνο.

Σημαντική εξέλιξη για τη στρατηγική του Ομίλου αναφορικά με την παρουσία του στον τομέα της ενέργειας αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία με τη Motor Oil για τη δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας με την συγχώνευση των δραστηριοτήτων των δύο Ομίλων στον συγκεκριμένο τομέα και την δημιουργία ενός νέου ενεργειακού πόλου υπό κοινό έλεγχο (50/50). Η νέα εταιρεία, έχοντας στη διάθεση της ένα από τα πιο αποδοτικά χαρτοφυλάκια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη πελατειακή βάση, θα είναι σε θέση να επιτύχει ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και κορυφαίες οικονομικές επιδόσεις, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπό την πλήρωση σειράς αιρέσεων (αρχή ανταγωνισμού, ΡΑΑΕΥ, Γ.Σ. εταιρειών), αναμένεται στις αρχές του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της συναλλαγής, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να λάβει μετρητά ύψους € 128 εκατ.

Δανεισμός – Ταμειακά διαθέσιμα

Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) διαμορφώθηκε σε € 117 εκατ., έναντι € 153 εκατ. την 31.12.2024. Το Συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος1 του Ομίλου (περιλαμβανομένων και των συμβάσεων project finance – δανεισμός χωρίς αναγωγή) ανήλθε σε € 3.120 εκατ., έναντι € 3.258 εκατ. την 31.12.2024.

Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους € 83 εκατ.) διαμορφώθηκαν σε € 1.464 εκατ., εκ των οποίων € 748 εκατ. σε επίπεδο Μητρικής. Σημειώνεται ότι εντός του Α’ Εξαμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του ΚΟΔ 2018, ύψους € 120 εκατ.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

89η ΔΕΘ
O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Σύνταξη ακόμα και στα 59
Οικονομία 10.09.25

Σύνταξη ακόμα και στα 59

Αναλυτικός οδηγός συνταξιοδότησης για το 2025 σε όλα τα ταμεία - Οι περιπτώσεις για πλήρεις και μειωμένες

Ηλίας Γεωργάκης
Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;
Οικονομικές Ειδήσεις 10.09.25

Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;

Κακά νέα για τους κρεατοφάγους φέρνει νέο ρεπορτάζ του Μega, με συνεντεύξεις από παραγωγους και κρεοπώλες. Ως 20 ευρώ το κιλό θα φτάσει να πωλείται το μοσχαρίσιο κρέας, προβλέπουν στελέχη της αγοράς.

Σύνταξη
Μηδενικές φοροελαφρύνσεις για τα 2/3 των συνταξιούχων βλέπει το ΕΝΔΙΣΥ – Τι ζητάνε για την προσωπική διαφορά
Συντάξεις 10.09.25

Μηδενικές φοροελαφρύνσεις για τα 2/3 των συνταξιούχων βλέπει το ΕΝΔΙΣΥ - Τι ζητάνε για την προσωπική διαφορά

Από το 2023 ως σήμερα οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έχουν στερηθεί αυξήσεις ύψους 13,25%. Η αύξηση που θα λάβουν από το 2026 δεν θα ξεπερνά το 1,35%. Τι υποστηρίζουν ΕΝΔΙΣΥ και ΕΝΥΠΕΚΚ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απασχόληση: Οι κλάδοι που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους
Έρευνα 10.09.25

Οι κλάδοι που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους

Τους κλάδους με τις ισχυρές προοπτικές απασχόλησης εξετάζει νέα έρευνα στην οποία συμμετείχαν 525 Έλληνες εργοδότες. Αυτοί που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
Εστίαση: Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο – «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός
Ανασφάλεια 09.09.25

Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο της εστίασης - «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός

«Μηδέν εις το πηλίκο για την εστίαση τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός» σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στεγαστική κρίση: «O μισός μισθός στο ενοίκιο» – Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια
Στεγαστική κρίση 09.09.25

«Πάνω από τον μισό μισθό σε λογαριασμούς, ενοίκιο» - Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια

Σαρώνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώθηκαν μερικές από τις πιο απότομες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague
Σπορ 10.09.25

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών
Πολιτική 10.09.25

Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών

Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη ευρωζώνη, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να φτάνει 50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Νεπάλ: Η διαφθορά και τα «Nepo Kids» της πολιτικής ελίτ στο διαδικτυακό… στόχαστρο της Gen Z
«Αθώοι νέοι πέθαναν» 10.09.25

Ο πραγματικός λόγος που η Gen Z βγήκε στους δρόμους του Νεπάλ και τα «Nepo Kids» - «Δεν θα σταματήσουμε»

Στο Νεπάλ, οι βίαιες διαμαρτυρίες με επικεφαλής ακτιβιστές της Gen Z έχουν οδηγήσει σε τουλάχιστον 19 θανάτους και πολυάριθμους τραυματισμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα
Αποκαλυπτικός 10.09.25

Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τσάρλι Σιν ζει την περίοδο της κάθαρσής του με την σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία του βιβλίου The Book of Sheen και του ντοκιμαντέρ Charlie Sheen.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΕΛ.ΑΣ.: Αποκάλυψη «μαύρης τρύπας» 750.000 ευρώ μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη 10.09.25

«Μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου - Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Τα χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες φαίνεται ότι κατέληξαν σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια - Ενώπιον της ανακρίτριας θα απολογηθούν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Η ατάκα του Γιάννη και η επόμενη μεγάλη μάχη της Εθνικής
Μπάσκετ 10.09.25

Η ατάκα του Γιάννη και η επόμενη μεγάλη μάχη της Εθνικής

Το «άλλο ένα παιχνίδι» του Γιάννη μετά τον προημιτελικό με τη Λιθουανία και ο δρόμος της Εθνικής μέχρι τον ιστορικό της στόχο. Αναλυτικά τα μονοπάτια μέχρι το τέλος του τουρνουά που... πλησιάζει.

Σύνταξη
ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer, διοργανώνει το Alzheimer Festival 2025.

Σύνταξη
Η Ρόζι Ο’Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων – «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»
Εκείνη την ημέρα 10.09.25

Η Ρόζι Ο'Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων - «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»

«Αντί να αποφασίσει να σταθεί δίπλα μου και να μου κρατήσει το χέρι... έκανε το αντίθετο», είπε η Ρόζι Ο'Ντόνελ για την απόρριψη της από την Έλεν Ντε Τζένερις κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης το 2004. Σήμερα ανατρέχει στο γεγονός.

Σύνταξη
Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Κόσμος 10.09.25

Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Κινητοποιήσεις σημειώνονται σε αρκετά σημεία του Παρισιού στη Γαλλία, ανήμερα της ανάληψης των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό
Euroleague 10.09.25

Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς έχει κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του στη Μονακό - Πώς μπορεί να αποδεσμευτεί παρότι έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Πριγκιπάτου...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ
Αντιδράσεις 10.09.25

Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία - Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ για το θέμα

Στην Πολωνία συνεδρίασε το εθνικό συμβούλιο ασφαλείας - Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει το θέμα, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης σήμερα Τετάρτη δήλωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο