Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Στη θέση αυτή θα διαδεχθεί τον προκάτοχό της Φιλεμόν Γιανγκ, τον πρώην πρωθυπουργό του Καμερούν, κατά την έναρξη της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη
Η γερμανίδα πρώην υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ θα αναλάβει επισήμως σήμερα καθήκοντα προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Στη θέση αυτή θα διαδεχθεί τον προκάτοχό της Φιλεμόν Γιανγκ, τον πρώην πρωθυπουργό του Καμερούν, κατά την έναρξη της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη.
Η Μπέρμποκ εξελέγη στο αξίωμα αυτό τον Ιούνιο με σαρωτική πλειοψηφία, παρά την εκστρατεία της Ρωσίας με στόχο να εκτροχιάσει την υποψηφιότητά της.
Η 44χρονη πολιτικός του κόμματος των Πρασίνων, η οποία υπηρετούσε μέχρι το Μάιο ως υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, είναι μόλις η πέμπτη γυναίκα που καταλαμβάνει τη θέση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Η θέση είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπική και δεν πρέπει να συγχέεται με το ρόλο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
Ως πρόεδρος, η Μπέρμποκ θα προεδρεύει των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και θα βοηθάει στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης και των διαδικαστικών κανόνων για τις συνεδριάσεις.
