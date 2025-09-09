«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Πολώνια (9/9, 17:00) στον πρώτο προημιτελικό του Eurobasket 2025, από το οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλος της Εθνικής μας, αν φυσικά η γαλανόλευκη περάσει με τη σειρά της το εμπόδιο της Λιθουανίας.

Με αφορμή το παιχνίδι, η ισπανική εφημερίδα «AS» έκανε ένα δημοσίευμα για τον προπονητή του Παναθηναϊκού και της Τουρκίας στο οποίο παρομοιάζει τον τρεις φορές πρωταθλητή Ευρώπης με τον Ζοζέ Μουρίνιο, καθώς και οι δύο τους έχουν σπουδαίες κατακτήσεις στο παλμαρέ τους, ενώ δεν διστάζουν να σχολιάσουν και να διαμαρτυρηθούν όταν διαφωνούν με μία απόφαση.

Το δημοσίευμα της «AS» για τον Αταμάν:

«Η συμπεριφορά του Αταμάν θυμίζει τον Ζοζέ Μουρίνιο, έναν θρυλικό προπονητή ποδοσφαίρου που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στα 62 του χρόνια, και σύγχρονο του ομολόγου του. Ο Πορτογάλος, που πρόσφατα απολύθηκε από τη Φενέρμπαχτσε , ήταν ένας από τους σημαντικότερους προπονητές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, συσσωρεύοντας μια ατελείωτη σειρά επιτυχιών, συμπεριλαμβανομένων δύο τίτλων Champions League, το ένα με την Πόρτο και το άλλο με την Ίντερ.

Η θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης συζητήθηκε πολύ, όπως και η ικανότητά του να τραβάει την προσοχή πάνω του, αγνοώντας την πάντα παρούσα κριτική του κοινού. Τώρα, το αστέρι του έχει πέσει και βρίσκεται στα μικρά πρωταθλήματα, αν και εξακολουθεί να έχει κάποιες σπάνιες επιτυχίες στο όνομά του. Ωστόσο, έχει μείνει σαν ένα φθαρμένο προϊόν, πολύ μακριά από τον θρύλο που κάποτε ήταν και θα είναι πάντα. Άλλωστε, κέρδισε τη θέση του στην ιστορία».

«Η απαρίθμηση όλων των στιγμών με τον Αταμάν θα ήταν μια άσκηση αισιοδοξίας που θα ήταν πολύ μεγάλη. Οι συγκρίσεις που έχει κάνει μεταξύ της Ευρωλίγκας και του NBA , ή η πιθανότητα να προπονήσει μια ομάδα στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου… Επίσης, ο χειρισμός των συνεντεύξεων Τύπου, ή οι συνεχείς εκρήξεις του. Ή ο τρόπος που έχει κλονίσει το ηθικό της Ρεάλ Μαδρίτης , όντας το μαύρο τέρας της πρόσφατης πορείας των «Λευκών», τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Έφες όσο και τώρα στον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά και περισσότερα έχουν επιτευχθεί από έναν προπονητή που βρίσκεται στο στοιχείο του σε ένα Ευρωμπάσκετ που του ανήκει ψυχή τε και σώματι.

Η Τουρκία, η οποία νίκησε τη Σερβία σε έναν πραγματικά σπουδαίο αγώνα, έδειξε την υποψηφιότητά της και νίκησε τη Σουηδία στον γύρο των 16 για να συναντήσει την Πολωνία στα προημιτελικά σήμερα . Και ναι, όλα τελειώνουν και δεν μετράνε πάντα το ίδιο . Μέχρι τότε, θα συνεχίσουμε να έχουμε πικάντικες δηλώσεις, υπερβολικές χειρονομίες και άφθονο θεατρικό έργο. Όπως ακριβώς και με τον Μουρίνιο, φυσικά».

Πρώτος και στις προτιμήσεις του κοινού

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος προπονητής έχει σαφές προβάδισμα στην ψηφοφορία της FIBA για τον κορυφαίο τεχνικό του τουρνουά.

Ο Εργκίν Αταμάν κατακτά την κορυφή στην προτίμηση των φιλάθλων για τον καλύτερο προπονητή του EuroBasket 2025, σύμφωνα με την ψηφοφορία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Με ποσοστό 44%, αφήνει πίσω του σημαντικά τους υπόλοιπους υποψήφιους.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Βασίλης Σπανούλης με 14%, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Ρίμας Κουρτινάιτις με 10%. Ακολουθούν οι Τουόβι (Φινλανδία), Τζίκιτς και Μίλιτσιτς με 8% έκαστος.

Οι φίλαθλοι μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της FIBA και να εκφράσουν την προτίμησή τους για τον κορυφαίο προπονητή του EuroBasket 2025 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομοσπονδίας, εδώ.

Αναλυτικά το ποσοστό κάθε προπονητή: