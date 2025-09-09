«Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη στο ΜΕGA: Σαρωτική πρωτιά

Σαρωτική πρωτιά στην τηλεθέαση κατέγραψε η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη που μεταδόθηκε εκτάκτως τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Στον απόηχο της συνέντευξης Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και με το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη, η εκπομπή μπήκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των τηλεθεατών και κέρδισε την πρωτιά στη ζώνη μετάδοσής της, με υψηλά ποσοστά: 16,1% στο σύνολο του κοινού και 16,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Παράλληλα, η «Μεγάλη Εικόνα» επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, μεταδίδοντας άμεσα και με ακρίβεια πληροφορίες για τον χθεσινό σεισμό που ταρακούνησε την Εύβοια και την Αττική, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της επικαιρότητας και της ενημέρωσης.

Σε επιμέρους γυναικεία ηλικιακή ομάδα, η εκπομπή σημείωσε εντυπωσιακή επίδοση που καταγράφηκε στο 30,9%.

Η «Μεγάλη Εικόνα» επιβεβαίωσε τη δυναμική της, με την ουσιαστική θεματολογία και την ψύχραιμη δημοσιογραφική προσέγγιση της Νίκης Λυμπεράκη να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού.

