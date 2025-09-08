«Κοινωνία Ώρα MEGA»: Κυριαρχία στους πίνακες τηλεθέασης από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου
Η εκπομπή ξεκινά με πρωτιές.
Με εξαιρετική δυναμική ξεκίνησε η νέα τηλεοπτική σεζόν για την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη στην παρουσίαση.
Η επιτυχημένη πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA επικράτησε στην τηλεθέαση καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 1η με 5 Σεπτεμβρίου. Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» ήταν πρώτη στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 17,8% και τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να καταγράφεται στις 6,7 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες, στη ζώνη μετάδοσής της. Στο σύνολο του κοινού, το ενημερωτικό magazino του MEGA σημείωσε μέσο όρο 19,8%.
Ιδιαίτερη ήταν η απήχηση και σε επιμέρους γυναικεία κοινά, με τα ποσοστά να φτάνουν έως και το 25,5%, γεγονός που αναδεικνύει την εκπομπή ως την πρώτη επιλογή για την πρωινή τους ενημέρωση.
