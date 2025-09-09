Συνελήφθησαν στα Εξάρχεια οι γιοι πρώην υπουργού – Φέρονται να κουβαλούσαν πτυσσόμενα γκλοπ
Μετά τη σύλληψη τους, στα Εξάρχεια, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων.
- Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
- Γιατί τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης επινοούν πληροφορίες και έχουν «παραισθήσεις»;
- Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο αναπτύσσει 25.000 στρατιώτες στα σύνορα με φόντο την ένταση με τις ΗΠΑ
- Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό - «Αδειάστε αμέσως την περιοχή»
Τους γιους πρώην υπουργού συνέλαβαν αστυνομικοί στα Εξάρχεια.
Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σταμάτησαν για έλεγχο τους δύο νέους, στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων στα Εξάρχεια.
Πάνω τους αναφέρεται ότι βρέθηκαν δύο πτυσσόμενα γκλοπ. Μεταδίδεται επίσης ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν πάνω τους και γάντια με κόκκαλο.
Οι αστυνομικοί τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα στα Εξάρχεια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το νόμο περί όπλων, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.
- Συνελήφθησαν στα Εξάρχεια οι γιοι πρώην υπουργού – Φέρονται να κουβαλούσαν πτυσσόμενα γκλοπ
- Η επίσκεψη του υιού Χαφτάρ, η αναθέρμανση των σχέσεων Αθήνας – Βεγγάζης και τα επόμενα βήματα
- Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά από τις αιματηρές διαδηλώσεις
- Λάρισα: Απαγχονισμένος βρέθηκε κρατούμενος στις φυλακές
- Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη
- Νέα τιμωρία τριών αγωνιστικών για τον Λουίς Σουάρες (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις