Συνελήφθησαν στα Εξάρχεια οι γιοι πρώην υπουργού – Φέρονται να κουβαλούσαν πτυσσόμενα γκλοπ

Τους γιους πρώην υπουργού συνέλαβαν αστυνομικοί στα Εξάρχεια.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σταμάτησαν για έλεγχο τους δύο νέους, στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων στα Εξάρχεια.

Πάνω τους αναφέρεται ότι βρέθηκαν δύο πτυσσόμενα γκλοπ. Μεταδίδεται επίσης ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν πάνω τους και γάντια με κόκκαλο.

Οι αστυνομικοί τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα στα Εξάρχεια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το νόμο περί όπλων, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.