Η ζωή στις ευρωπαϊκές πόλεις: Ποια είναι τα κύρια προβλήματα των κατοίκων των αστικών κέντρων της ΕΕ;

Οι αστικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων που επηρεάζουν καθημερινά τη ζωή των πολιτών τους.

Από τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής στέγασης έως την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και την ασφάλεια στους δημόσιους χώρους, οι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις τους.

Η σημασία των πόλεων και η αύξηση του αστικού πληθυσμού

Σήμερα, περίπου τρία τέταρτα των πολιτών της ΕΕ ζουν σε αστικές περιοχές, ποσοστό που αναμένεται να φτάσει το 78% έως το 2050.

Οι πόλεις της Ευρώπης αποτελούν ζωτικούς κινητήρες της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της απασχόλησης.

Παρόλα αυτά, η υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού φέρνει και νέες προκλήσεις, που απαιτούν συντονισμένες πολιτικές και παρεμβάσεις.

Η προσιτή στέγαση ως κύριο πρόβλημα

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των κατοίκων των αστικών κέντρων είναι η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών κατοικιών, σύμφωνα με το euronews.

Περίπου το 51% των κατοίκων θεωρεί την προσιτή στέγαση ένα άμεσο και επείγον πρόβλημα. Οι πολίτες στην Κύπρο, την Ιρλανδία και την Ισπανία εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για την έλλειψη προσιτών κατοικιών, γεγονός που υπογραμμίζει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Ποιότητα υπηρεσιών και ασφάλεια

Η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και η ασφάλεια στους δημόσιους χώρους βρίσκονται επίσης στην κορυφή των ανησυχιών των πολιτών.

Οι πολίτες ζητούν καλύτερη διαχείριση των υποδομών και περισσότερη προσοχή στην καθαριότητα, τον φωτισμό και την αστυνόμευση, ώστε οι πόλεις να γίνουν ασφαλέστερες και πιο φιλικές προς τους κατοίκους.

Άλλα σημαντικά ζητήματα

Το 29% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι σημαντικά προβλήματα αποτελούν οι προσιτές δημόσιες συγκοινωνίες, η οικονομική ανάπτυξη και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Παράλληλα, σχεδόν εννέα στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι η ανακαίνιση των υφιστάμενων κατοικιών για την ενεργειακή τους απόδοση θα μειώσει σημαντικά τους λογαριασμούς ενέργειας και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

Συμμετοχή των πολιτών και βελτίωση κινητικότητας

Μόλις το 8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές συμμετέχουν επαρκώς στη λήψη αποφάσεων.

Οι πολίτες ζητούν περισσότερη εμπλοκή στη διαμόρφωση πολιτικών και προγραμμάτων που αφορούν την καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, η βελτίωση της κινητικότητας αποτελεί προτεραιότητα, με τους πολίτες να ζητούν περισσότερες επενδύσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, στη διαχείριση της κυκλοφορίας, στους ποδηλατοδρόμους και στις πεζοδρομημένες περιοχές.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Η πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικών συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI), ενώ κάποιοι ερωτηθέντες προσλήφθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων.

Συνολικά, συμμετείχαν 11.998 κάτοικοι πόλεων, 11.882 κάτοικοι προαστίων και κωμοπόλεων και 7.975 κάτοικοι αγροτικών περιοχών.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τις προτεραιότητες των πολιτών και τις περιοχές που χρειάζονται άμεση παρέμβαση για τη βελτίωση της αστικής ζωής στην ΕΕ.