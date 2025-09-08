newspaper
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η ζωή στις ευρωπαϊκές πόλεις: Ποια είναι τα κύρια προβλήματα των κατοίκων των αστικών κέντρων της ΕΕ;
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:30

Η ζωή στις ευρωπαϊκές πόλεις: Ποια είναι τα κύρια προβλήματα των κατοίκων των αστικών κέντρων της ΕΕ;

Περίπου το 51% των κατοίκων στις πόλεις της ΕΕ ανησυχούν για τη διαθεσιμότητα προσιτών κατοικιών. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη τους ανησυχία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Spotlight

Οι αστικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων που επηρεάζουν καθημερινά τη ζωή των πολιτών τους.

Από τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής στέγασης έως την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και την ασφάλεια στους δημόσιους χώρους, οι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις τους.

Η σημασία των πόλεων και η αύξηση του αστικού πληθυσμού

Σήμερα, περίπου τρία τέταρτα των πολιτών της ΕΕ ζουν σε αστικές περιοχές, ποσοστό που αναμένεται να φτάσει το 78% έως το 2050.

Οι πόλεις της Ευρώπης αποτελούν ζωτικούς κινητήρες της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της απασχόλησης.

Παρόλα αυτά, η υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού φέρνει και νέες προκλήσεις, που απαιτούν συντονισμένες πολιτικές και παρεμβάσεις.

Η προσιτή στέγαση ως κύριο πρόβλημα

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των κατοίκων των αστικών κέντρων είναι η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών κατοικιών, σύμφωνα με το euronews.

Περίπου το 51% των κατοίκων θεωρεί την προσιτή στέγαση ένα άμεσο και επείγον πρόβλημα. Οι πολίτες στην Κύπρο, την Ιρλανδία και την Ισπανία εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για την έλλειψη προσιτών κατοικιών, γεγονός που υπογραμμίζει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Ποιότητα υπηρεσιών και ασφάλεια

Η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και η ασφάλεια στους δημόσιους χώρους βρίσκονται επίσης στην κορυφή των ανησυχιών των πολιτών.

Οι πολίτες ζητούν καλύτερη διαχείριση των υποδομών και περισσότερη προσοχή στην καθαριότητα, τον φωτισμό και την αστυνόμευση, ώστε οι πόλεις να γίνουν ασφαλέστερες και πιο φιλικές προς τους κατοίκους.

Άλλα σημαντικά ζητήματα

Το 29% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι σημαντικά προβλήματα αποτελούν οι προσιτές δημόσιες συγκοινωνίες, η οικονομική ανάπτυξη και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Παράλληλα, σχεδόν εννέα στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι η ανακαίνιση των υφιστάμενων κατοικιών για την ενεργειακή τους απόδοση θα μειώσει σημαντικά τους λογαριασμούς ενέργειας και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

Συμμετοχή των πολιτών και  βελτίωση κινητικότητας

Μόλις το 8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές συμμετέχουν επαρκώς στη λήψη αποφάσεων.

Οι πολίτες ζητούν περισσότερη εμπλοκή στη διαμόρφωση πολιτικών και προγραμμάτων που αφορούν την καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, η βελτίωση της κινητικότητας αποτελεί προτεραιότητα, με τους πολίτες να ζητούν περισσότερες επενδύσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, στη διαχείριση της κυκλοφορίας, στους ποδηλατοδρόμους και στις πεζοδρομημένες περιοχές.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Η πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικών συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI), ενώ κάποιοι ερωτηθέντες προσλήφθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων.

Συνολικά, συμμετείχαν 11.998 κάτοικοι πόλεων, 11.882 κάτοικοι προαστίων και κωμοπόλεων και 7.975 κάτοικοι αγροτικών περιοχών.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τις προτεραιότητες των πολιτών και τις περιοχές που χρειάζονται άμεση παρέμβαση για τη βελτίωση της αστικής ζωής στην ΕΕ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5
Ιστορίες πρακτόρων 08.09.25

Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5

Μία από τις διασημότερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, η MI5, αποφάσισε να φανερώσει τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της και «ΤΑ ΝΕΑ» ήταν εκεί

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών
Κόσμος 08.09.25

Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών

Οι νέοι πολίτες της ΕΕ δείχνουν το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για την ένταξη χωρών στην ένωση, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια ένταξης, με την ένταξη της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τελειώνει το ουράνιο!
Γεωπολιτικά πρόβληματα 08.09.25

Τελειώνει το ουράνιο!

 Ο πυρηνικός «αναγεννησιακός» κόσμος και το σύννεφο του ουρανίου

Γεώργιος Μαζιάς
Τουρκία: Υπό αστυνομική «πολιορκία» η έδρα του αντιπολιτευόμενου CHP στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκία 08.09.25

Υπό «πολιορκία» η έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη, ενέργεια που ο ηγέτης του κόμματος χαρακτήρισε «πολιορκία», καλώντας τους κατοίκους να διαμαρτυρηθούν.

Σύνταξη
Μεξικό: Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων
Μεξικό 08.09.25

Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων

Τον Μάρτιο κατασχέθηκαν 10 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ - Οι έρευνες που ακολούθησαν στο Μεξικό αποκάλυψαν την ύπαρξη οργάνωσης που έκλεβε και πωλούσε παράνομα καύσιμα

Σύνταξη
Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη
Δήλωση Αραγτσί 08.09.25

Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη

Το Ιράν «είναι έτοιμο να συνάψει μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία που θα προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5
Ιστορίες πρακτόρων 08.09.25

Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5

Μία από τις διασημότερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, η MI5, αποφάσισε να φανερώσει τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της και «ΤΑ ΝΕΑ» ήταν εκεί

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών
Κόσμος 08.09.25

Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών

Οι νέοι πολίτες της ΕΕ δείχνουν το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για την ένταξη χωρών στην ένωση, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια ένταξης, με την ένταξη της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Πρότζεκτ GSI 08.09.25

Τρικυμία για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
Έρευνα Lancet: Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει
Έρευνα Lancet 08.09.25

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει

Νέα επιστημονική έρευνα αναδεικνύει τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Η γήρανση του πληθυσμού και η υπανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι από τα πλέον σημαντικά προβλήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»
«Fly with me» 08.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φινάλε της ταινίας, η ένταση μεταφέρθηκε και πίσω από τις κάμερες καθώς ο Ράιαν Ρέινολντς έκανε κάτι που εκνεύρισε τον συμπρωταγωνιστή του, Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία
Διεθνής Οικονομία 08.09.25

Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Η Gen Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία, αλλά την επανακαθορίζει γύρω από την κυριαρχία δεξιοτήτων, τον σκοπό και την βιώσιμη παραγωγικότητα αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τελειώνει το ουράνιο!
Γεωπολιτικά πρόβληματα 08.09.25

Τελειώνει το ουράνιο!

 Ο πυρηνικός «αναγεννησιακός» κόσμος και το σύννεφο του ουρανίου

Γεώργιος Μαζιάς
Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Κωνσταντίνος Κόμπος 08.09.25

Η Κύπρος υποστηρίζει την προσχώρηση της Αλβανίας στην ΕΕ

«Υπόσχεση ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας» χαρακτηρίζει ο Κωνσταντίνος Κόμπος την προοπτική προσχώσησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τονίζοντας ότι η Κύπρος την υποστηρίζει.

Σύνταξη
Εθνική Οδός: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες
Μετέφερε καυσόξυλα 08.09.25

Στις φλόγες νταλίκα μετά τη σφοδρή πρόσκρουσή της στο διάζωμα της Εθνικής

Νταλίκα που μετέφερε καυσόξυλα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα της Εθνικής Οδού Πατρών - Κορίνθου και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύνταξη
Τουρκία: Υπό αστυνομική «πολιορκία» η έδρα του αντιπολιτευόμενου CHP στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκία 08.09.25

Υπό «πολιορκία» η έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη, ενέργεια που ο ηγέτης του κόμματος χαρακτήρισε «πολιορκία», καλώντας τους κατοίκους να διαμαρτυρηθούν.

Σύνταξη
Fed: Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της
ΗΠΑ 08.09.25

Πλήρη ανεξαρτησία της Fed ζητά κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ

«Κατά 100% η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Τραμπ», τονίζει κορυφαίος σύμβουλός του.

Σύνταξη
Μεξικό: Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων
Μεξικό 08.09.25

Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων

Τον Μάρτιο κατασχέθηκαν 10 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ - Οι έρευνες που ακολούθησαν στο Μεξικό αποκάλυψαν την ύπαρξη οργάνωσης που έκλεβε και πωλούσε παράνομα καύσιμα

Σύνταξη
Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη
Δήλωση Αραγτσί 08.09.25

Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη

Το Ιράν «είναι έτοιμο να συνάψει μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία που θα προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ

Απίθανη εμφάνιση από την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ στα προκριματικά του Μουντιάλ, διέλυσε με 6-0 την Τουρκία εκτός έδρας. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και το Βέλγιο του σαφέστατα πιο αδύναμου Καζακστάν. Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο