Ο Ντε Φρούτος έκανε ντεμπούτο με την Ισπανία και στο χωριό του «τρελάθηκαν» (vid)
Το ντεμπούτο του Χόρχε Ντε Φρούτος με την Ισπανία πανηγυρίστηκε στο μπαρ των γονιών του από συγγενείς και φίλους του.
Ο Χόρχε Ντε Φρούτος έζησε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας του, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με την εθνική Ισπανίας στον αγώνα με την Τουρκία.
Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός του Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο και η χαρά του για την πρώτη του συμμετοχή δεν περιορίστηκε στο γήπεδο, αφού έφτασε μέχρι και το… χωριό του.
Στο Ναβάρε δε Ενμέδιο, οι συγχωριανοί και η οικογένειά του παρακολούθησαν την ιστορική στιγμή στο μπαρ των γονιών του. Το μέρος γέμισε από χειροκροτήματα και συγκίνηση, με βίντεο να δείχνουν το πώς οι δικοί του άνθρωποι πανηγύρισαν σαν να ήταν κι αυτοί στο γήπεδο.
Δείτε το βίντεο από το μπαρ των γονιών του Ντε Φρούτος
🎉🎉 El momento del debut de De Frutos con la Selección en el bar de sus padres, con sus vecinos (y sus padres detrás de la barra)
📹 @LorenteValls98 pic.twitter.com/PsvSjiCsnQ
— MARCA (@marca) September 7, 2025
