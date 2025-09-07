newspaper
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

ΦΠΑ: Τι απαντούν πηγές του υπουργείου Οικονομικών στην ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυρ. Μητσοτάκης
07 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:46

ΦΠΑ: Τι απαντούν πηγές του υπουργείου Οικονομικών στην ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυρ. Μητσοτάκης

Η οδηγία της Κομισιόν για τον μειωμένο ΦΠΑ που δεν ήξερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα αντανακλαστικά που επέδειξαν πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Σύνταξη
Spotlight

«Αδιάβαστος» πιάστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, σχετικά με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, για την οποία μάλιστα η Κομισιόν είχε προειδοποιήσει με «παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως δεν γνωρίζει το θέμα και θα απαντήσει όταν ενημερωθεί κάτι που έγινε δια… αντιπροσώπου.

Μέσω πηγών ήρθε η απάντηση

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «δεν ισχύει» κανένα θέμα παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

«Η σχετική Οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας. Η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών.

Οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί», σημειώνουν οι πηγές επιβεβαιώνοντας πως είχε κινηθεί διαδικασία από την Κομισιόν και ενημερώνοντας πως πλέον δεν υπάρχει θέμα.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως «η Ελλάδα έχει ήδη μειωμένο ΦΠΑ σε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».

Κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι οι ρυθμίσεις του νέου Τελωνειακού Κώδικα, δεν μειώνουν τον ΦΠΑ και ότι η χώρα μας κινδυνεύει να οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να τιμωρηθεί με πρόστιμα. Το ίδιο ακριβώς υποστηρίζουν επαγγελματικά επιμελητήρια και ενώσεις, όπως η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Η οδηγία για τον ΦΠΑ και η απάντηση του Χάρη Θεοχάρη

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αλεξάνδρα Φωτάκη, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, από το στούντιο του ΟΤ Forum στη Θεσσαλονίκη, κλήθηκε να απαντήσει σχετικά διευκρινίζοντας ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία που προβλέπει την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ εάν ο τζίρος τους είναι κάτω από 85.000 ευρώ. Όπως είπε, οι επιχειρήσεις μέχρι αυτό το όριο τζίρου «μπορούν» να λειτουργούν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Σύμφωνα με τον Χάρη Θεοχάρη στην Ελλάδα έχει καθοριστεί αυτό για τις επιχειρήσεις έως 10.000 ευρώ, όριο το οποίο εξετάζεται να ανέβει.

«Είναι στην ευχέρειά μας να ορίσουμε το όριο (το οποίο ορίζεται έως τις 85.000 ευρώ από την ΕΕ)», είπε, σημειώνοντας παράλληλα ότι το όριο έχει καθοριστεί χαμηλότερα στην Ελλάδα γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα.

89η ΔΕΘ: Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας
Πυρά από την αντιπολίτευση 07.09.25

Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε από τη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση και υπερασπίστηκε στο έπακρο τις πολιτικές που εφαρμόζει. Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση για «το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής» που έχει απλωθεί στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δούκας: Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς
Αντίδραση αυτοδιοίκησης 07.09.25

Δούκας: Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς

«Είναι ώρα όσοι πιστεύουν στην αυτοδιοίκηση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντιδράσουν δυναμικά», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;
ΣΥΡΙΖΑ 07.09.25

Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;

«Ούτε το υψηλό ΦΠΑ (σ.σ. αύξηση 12 δισ. σε πέντε χρόνια) πληρώνει από το ταμείο του ούτε το πρόστιμο θα βάλει από την τσέπη του», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα
Μύδροι 07.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα

«Η σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ανέδειξε για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα
Σφοδρά πυρά 07.09.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «κάλεσε τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας», αναφέρει το ΚΚΕ, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών
«Οι γονείς αδυνατούν» 07.09.25

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών

«Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν βασικό πυλώνα για την εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα
Πολιτική 07.09.25

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε απαντήσεις στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ τόσο για τα μέτρα που ανακοίνωσε όσο και για την πολιτική συγκυρία. Άκρατος κυνισμός στο θέμα του 13ου μισθού, αλλαγή πλεύσης στο πως αντιμετωπίζει τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Μητσοτάκης και ΝΔ το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους
Αντιπολιτευτικά πυρά 07.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μητσοτάκης και ΝΔ το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους

«Είναι φανερά πλέον ένας αυταρχικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Τα μπετοναρισμένα ΜΜΕ σε διάταξη «στριμώχνουν» τον Μητσοτάκη, αποκλεισμός μη φίλιων μέσων
Κυβερνητικά τεχνάσματα 07.09.25

Τα μπετοναρισμένα ΜΜΕ σε διάταξη «στριμώχνουν» τον Μητσοτάκη, αποκλεισμός μη φίλιων μέσων

Σεφ χειραγώγησης ο Παύλος Μαρινάκης - Φιλοκυβερνητικά μέσα στη σειρά ανέλαβαν και τις «σκληρές ερωτήσεις» στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - 2 + 1 αναπάντητη σε αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ - Ένταση στο τέλος της συνέντευξης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Αμετανόητο το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα
Δήλωση Τσουκαλά 07.09.25

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Αμετανόητο το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα

«Με διάπλατο χαμόγελο και κυνισμό σχολίασε σχετικά με την αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί ημερών του, ότι "όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει" και βρήκε ως λύση στα υπέρογκα ενοίκια, τη συγκατοίκηση».

Σύνταξη
Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
«Δεν γνωρίζω» 07.09.25

Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ακρίβεια καλπάζει κι ο Μητσοτάκης παίζει ξανά «τον ανήξερο» - Ο ισχυρισμός ότι «δεν γνωρίζει» τα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση μέχρι και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα

Σύνταξη
«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι…» – Τι είπε ο Μητσοτάκης για τα σενάρια διαδοχής του και για πρόωρες εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 07.09.25

«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι…» – Τι είπε ο Μητσοτάκης για τα σενάρια διαδοχής του και για πρόωρες εκλογές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τα σενάρια περί διαδοχής του, ξεκαθαρίζοντας ότι στις εκλογές του 2027 θα είναι εκείνος στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία
ΔΕΘ 07.09.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία

«Ο πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγκλήματος των Τεμπών και της ακρίβειας, είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός της «Μητσοτάκης ΑΕ» ανακάλυψε συμφέροντα και Μέσα που τον χτυπούν μέσω του Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 07.09.25

Ο πρωθυπουργός της «Μητσοτάκης ΑΕ» ανακάλυψε συμφέροντα και Μέσα που τον χτυπούν μέσω του Τσίπρα

Με τη γνωστή δυσανεξία στην ουσιαστική κριτική και διεκδικώντας το αλάνθαστο του πάπα που καμία κοινωνία δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ο Μητσοτάκης εφευρίσκει συμφέροντα και συνωμοσίες εναντίον του, που χρησιμοποιούν ως όχημα τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»
Δημοσίευμα Barron’s 07.09.25

Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»

Τα έσοδα από το τεράστιο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων από εξαγωγές και πάνω από το 30% των εσόδων του προϋπολογισμού της

Σύνταξη
89η ΔΕΘ: Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας
Πυρά από την αντιπολίτευση 07.09.25

Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε από τη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση και υπερασπίστηκε στο έπακρο τις πολιτικές που εφαρμόζει. Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση για «το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής» που έχει απλωθεί στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του
Ημέρα ανεξαρτησίας 07.09.25

«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τις βραζιλιάνικες αρχές να σταματήσουν τη δίωξη του πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο, κατηγορώντας τις ότι διεξάγουν «κυνήγι μαγισσών».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βρέθηκε η χαμένη Ατλαντίδα; Αρχαιολόγος πιστεύει πως έχει την απάντηση στο αιώνιο μυστήριο
Ισπανία 07.09.25

Βρέθηκε η χαμένη Ατλαντίδα; Αρχαιολόγος πιστεύει πως έχει την απάντηση στο αιώνιο μυστήριο

Τα γραπτά του Πλάτωνα περιγράφουν την Ατλαντίδα, έναν προηγμένο πολιτισμό που έχτισε μεγαλοπρεπείς ναούς και τεράστια τείχη προτού τον καταπιεί η θάλασσα πριν από περισσότερα από 11.000 χρόνια

Σύνταξη
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη
Rose Bowl 07.09.25

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη

Μετά την συναυλία των Oasis, ένας παπαράτσι φωτογράφησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του και τον ρώτησε πώς ήταν η συναυλία - εκείνος, απάντησε λακωνικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»
Μπάσκετ 07.09.25

Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»

Την παραίτησή του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, ανακοίνωσε ο Τζανμάρκο Ποτσέκο μετά τον αποκλεισμό της «σκουάντρα ατζούρα» από το Eurobasket.

Σύνταξη
Βασιλιάς Αμπντάλα: Απορρίπτει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων
Ιορδανία 07.09.25

Απορρίπτει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων ο βασιλιάς Αμπντάλα

Ο Ιορδανός μονάρχης έκανε αυτή τη δήλωση αφού πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προχωρήσει στην προσάρτηση μεγάλων εκτάσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Τουρκία – Ισπανία

LIVE: Τουρκία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Τουρκία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»

Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Δανία τη Δευτέρα για τη 2η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ και ο ομοσπονδιακός προπονητής των Σκανδιναβών, Μπρίαν Ρίμερ, δήλωσε ότι περιμένει η καυτή ατμόσφαιρα να λειτουργήσει υπέρ της ομάδας του.

Σύνταξη
Γαλλία: Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού – Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν
Η ημέρα της κρίσης 07.09.25

Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού - Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν

Σχεδόν βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία. Τη Δευτέρα η κρίσιμη ψηφοφορία. Οι κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα που προετοιμάζει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Βρυξελλών για την Παλαιστίνη – «Ονειρεύομαι παλαιστινιακό κράτος»
Βέλγιο 07.09.25

Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Βρυξελλών για την Παλαιστίνη – «Ονειρεύομαι παλαιστινιακό κράτος»

συμμετέχοντες, ντυμένοι στα κόκκινα και κρατώντας κόκκινα πλακάτ, ζητούσαν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα εναντίον του Ισραήλ για να προστατευθούν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι

Σύνταξη
«Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής
Ελλάδα 07.09.25

«Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής

Ο ένας από τους αδελφούς που φέρονται ως οι «αρχηγοί» της εγκληματικής οργάνωσης δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με εκβιασμούς.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ
Eurobasket 2025 07.09.25

Live το μεγάλο παιχνίδι Ελλάδα - Ισραήλ: 82-76

Me show του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα προηγείται του Ισραήλ στο β' ημίχρονο. Παρακολουθήστε live τον σπουδαίο αγώνα της Εθνικής για τη φάση των «16» του Eurobasket.

Σύνταξη
