«Αδιάβαστος» πιάστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, σχετικά με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, για την οποία μάλιστα η Κομισιόν είχε προειδοποιήσει με «παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως δεν γνωρίζει το θέμα και θα απαντήσει όταν ενημερωθεί κάτι που έγινε δια… αντιπροσώπου.

Μέσω πηγών ήρθε η απάντηση

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «δεν ισχύει» κανένα θέμα παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

«Η σχετική Οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας. Η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών.

Οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί», σημειώνουν οι πηγές επιβεβαιώνοντας πως είχε κινηθεί διαδικασία από την Κομισιόν και ενημερώνοντας πως πλέον δεν υπάρχει θέμα.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως «η Ελλάδα έχει ήδη μειωμένο ΦΠΑ σε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».

Κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι οι ρυθμίσεις του νέου Τελωνειακού Κώδικα, δεν μειώνουν τον ΦΠΑ και ότι η χώρα μας κινδυνεύει να οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να τιμωρηθεί με πρόστιμα. Το ίδιο ακριβώς υποστηρίζουν επαγγελματικά επιμελητήρια και ενώσεις, όπως η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Η οδηγία για τον ΦΠΑ και η απάντηση του Χάρη Θεοχάρη

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αλεξάνδρα Φωτάκη, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, από το στούντιο του ΟΤ Forum στη Θεσσαλονίκη, κλήθηκε να απαντήσει σχετικά διευκρινίζοντας ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία που προβλέπει την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ εάν ο τζίρος τους είναι κάτω από 85.000 ευρώ. Όπως είπε, οι επιχειρήσεις μέχρι αυτό το όριο τζίρου «μπορούν» να λειτουργούν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Σύμφωνα με τον Χάρη Θεοχάρη στην Ελλάδα έχει καθοριστεί αυτό για τις επιχειρήσεις έως 10.000 ευρώ, όριο το οποίο εξετάζεται να ανέβει.

«Είναι στην ευχέρειά μας να ορίσουμε το όριο (το οποίο ορίζεται έως τις 85.000 ευρώ από την ΕΕ)», είπε, σημειώνοντας παράλληλα ότι το όριο έχει καθοριστεί χαμηλότερα στην Ελλάδα γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα.