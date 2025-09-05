Ο Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, 58 ετών, είναι ο νέος πρωθυπουργός στην Ταϊλάνδη και συχνά αποκαλείται «βασιλιάς της κάνναβης» — ένας τίτλος που έχει διχάσει τόσο την κοινωνία όσο και το πολιτικό κατεστημένο.

Από την κατασκευαστική αυτοκρατορία στην πολιτική σκηνή

Ο Ανουτίν γεννήθηκε στην Μπανγκόκ το 1966 και είναι γόνος της ισχυρής οικογένειας Τσαρνβιρακούλ, η οποία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα μέσω της εταιρείας Sino-Thai Engineering and Construction PCL, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο firstpost.

Σπούδασε βιομηχανική μηχανική στο Πανεπιστήμιο Hofstra στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια ανέλαβε διευθυντικό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση.

Το 1996, αποφάσισε να στραφεί στην πολιτική, ξεκινώντας ως σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών και σταδιακά καταλαμβάνοντας θέσεις σε κυβερνήσεις, κυρίως στον τομέα της δημόσιας υγείας και του εμπορίου.

Πολιτικές ανατροπές και επιστροφή με… φτερά

Το 2006, μετά το πραξικόπημα κατά του Θακσίν Σιναουάτρα, ο Ανουτίν βρέθηκε εκτός πολιτικής σκηνής λόγω απαγόρευσης.

Επέστρεψε στην οικογενειακή επιχείρηση και ανέπτυξε κοινωνική δράση μέσω του προγράμματος Hearts with Wings, χρησιμοποιώντας προσωπικά αεροσκάφη για ιατρικές μεταφορές και δωρεές οργάνων.

Το 2012, ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος Bhumjaithai («Περηφάνια της Ταϊλάνδης»), το οποίο ίδρυσε ο πολιτικά ισχυρός Νεουίν Τσινττσομπ.

Η άνοδος στην εξουσία και ο ρόλος του στην πανδημία

Το 2019, το Bhumjaithai απέκτησε κομβικό ρόλο στον σχηματισμό κυβέρνησης, στηρίζοντας τον στρατηγό Πραγιούθ Τσαν-ο-τσα.

Ο Ανουτίν διορίστηκε αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Δημόσιας Υγείας, σε μια περίοδο που συμπεριέλαβε την κρίση της Covid-19.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δέχτηκε κριτική για καθυστερήσεις στη διανομή εμβολίων αλλά και για ατυχείς δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν κατηγόρησε τους Δυτικούς ότι διασπείρουν τον ιό.

Ωστόσο, του αναγνωρίζεται ότι συνέβαλε στην επανεκκίνηση του τουρισμού, σημαντικού τομέα της ταϊλανδικής οικονομίας.

Ο «βασιλιάς της κάνναβης»

Το 2022, η Ταϊλάνδη έγινε η πρώτη χώρα της Ασίας που αποποινικοποίησε την κάνναβη — ένα σχέδιο που είχε προωθήσει με θέρμη ο Ανουτίν.

Υποστήριξε τα ιατρικά οφέλη του φυτού και υποσχέθηκε οικονομικά οφέλη για τη χώρα, ακόμη και διανομή ενός εκατομμυρίου φυτών στους πολίτες.

Η πολιτική αυτή, αν και αρχικά δημοφιλής, προκάλεσε αντιδράσεις από συντηρητικούς και βασιλόφρονες, καθώς οδήγησε στην έκρηξη των καταστημάτων ψυχαγωγικής χρήσης και προκάλεσε κοινωνικές εντάσεις.

Πολιτική συμμαχία και ανατροπή σκηνικού

Στις εκλογές του 2023, το Bhumjaithai ήρθε τρίτο, το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία του.

Ο Ανουτίν απέρριψε συνεργασία με το προοδευτικό κόμμα Move Forward, το οποίο είχε νικήσει σε ψήφους αλλά βρέθηκε εκτός εξουσίας λόγω της αντίθεσής του στο βασιλικό και στρατιωτικό κατεστημένο.

Αντ’ αυτού, συνεργάστηκε με το κόμμα Pheu Thai, πρώην πολιτικό του αντίπαλο, συμμετέχοντας σε κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Σρέθα Θαβισίν, και αναλαμβάνοντας υπουργός Εσωτερικών.

Μετά την απομάκρυνση τόσο του Θαβισίν όσο και της Παετόνγκταν Σιναουάτρα από το Συνταγματικό Δικαστήριο, ο Ανουτίν βρέθηκε στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων.

Η τελική άνοδος στην πρωθυπουργία

Τον Ιούνιο του 2025, μετά από πολιτικές εντάσεις και αποκαλύψεις για συνομιλίες σχετικά με τα σύνορα με την Καμπότζη, ο Ανουτίν απέσυρε τη στήριξή του από τον κυβερνητικό συνασπισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δική του υποψηφιότητα.

Φωτογραφίες του να δειπνεί με ισχυρούς στρατιωτικούς και οικονομικούς παράγοντες ερμηνεύτηκαν ως σήμα προς το παλάτι ότι είναι έτοιμος για την ηγεσία.

Πράγματι, ο Ανουτίν διατηρεί στενές σχέσεις με τη μοναρχία και πρόσφατα συνόδευσε τον βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν σε επίσημη επίσκεψη στο Μπουτάν.

Με την υποστήριξη του Λαϊκού Κόμματος — διαδόχου του Move Forward — υπό την προϋπόθεση ότι θα προκηρύξει νέες εκλογές εντός τεσσάρων μηνών, ο Ανουτίν συγκέντρωσε την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και εξελέγη πρωθυπουργός.

Προκλήσεις και αβεβαιότητα

Παρά τη νίκη του, ο Ανουτίν ηγείται ενός κόμματος με μόλις 70 έδρες και βασίζεται σε συμμαχίες με άλλα επτά κόμματα για να κυβερνήσει.

Αντιμετωπίζει ήδη πιέσεις να τηρήσει τη δέσμευση για πρόωρες εκλογές, ενώ παραμένει υπό το άγρυπνο βλέμμα τόσο της μοναρχίας όσο και των πολιτικών του αντιπάλων.

Το ερώτημα παραμένει: Θα καταφέρει ο «βασιλιάς της κάνναβης» να αντέξει στους κραδασμούς της ασταθούς πολιτικής σκηνής της Ταϊλάνδης;

Ο χρόνος θα δείξει.