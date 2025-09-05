Η Αίγυπτος δήλωσε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ότι δεν θα ανεχθεί τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων και αυτό που χαρακτήρισε ως γενοκτονία, συνεχίζοντας να εντείνει την κριτική της για την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, καθώς χιλιάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας αψήφησαν τις ισραηλινές διαταγές να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Ο εκτοπισμός δεν είναι επιλογή και αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Αίγυπτο και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι στους δημοσιογράφους στη Λευκωσία.

«Ο εκτοπισμός σημαίνει εκκαθάριση και το τέλος της παλαιστινιακής υπόθεσης και δεν υπάρχει νομικός, ηθικός ή δεοντολογικός λόγος για να εκδιώξουμε ανθρώπους από την πατρίδα τους», είπε.

Τα σχόλιά του συνάδουν με τη σκληρή στάση της Αιγύπτου φέτος όσον αφορά τη συμπεριφορά του Ισραήλ στην Γάζα, η οποία συνορεύει με την Αίγυπτο, παρόλο που έχει συνεργαστεί με το Κατάρ και τις ΗΠΑ για να προσπαθήσει να μεσολαβήσει για την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία που απηύθυνε η αιγυπτιακή ηγεσία κατά του Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, πρόσθεσε:

«Αυτό που συμβαίνει επί τόπου ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική δολοφονία αμάχων, τεχνητή πείνα που δημιουργήθηκε από τους Ισραηλινούς», δήλωσε ο Αμπντελάτι.

Το Ισραήλ έχει στο παρελθόν αρνηθεί κατηγορηματικά ότι οι ενέργειές του στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία και υποστηρίζει ότι δικαιολογούνται ως αυτοάμυνα.

Αγωνίζεται ενάντια σε μια υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο το κατηγορεί για γενοκτονία και το οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει καταδικάσει ως «εξωφρενικό».

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, μετά την επίθεση μαχητών της Χαμάς, της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης που ελέγχει την περιοχή, στο νότιο Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο 1.200 ανθρώπων και την απαγωγή 250 ομήρων στη Γάζα.

Γενοκτονία, θάνατος και εκτοπισμός

Από τότε, περισσότεροι από 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, με μεγάλο μέρος του πυκνοκατοικημένου θύλακα να έχει καταστραφεί και τους κατοίκους του να αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική κρίση.

Το Ισραήλ ξεκίνησε μια επίθεση στην πόλη της Γάζας στις 10 Αυγούστου, σε αυτό που ο Νετανιάχου αποκαλεί σχέδιο για την ήττα των μαχητών της Χαμάς στο τμήμα της Γάζας όπου οι ισραηλινές δυνάμεις πολέμησαν πιο σκληρά στην αρχική φάση του πολέμου. Τώρα ελέγχει περίπου το 40% της πόλης της Γάζας, δήλωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος την Πέμπτη.

Μεγάλο μέρος της πόλης της Γάζας καταστράφηκε στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2023.

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν εκεί πριν από τον πόλεμο και πιστεύεται ότι εκατοντάδες χιλιάδες επέστρεψαν για να ζήσουν ανάμεσα στα ερείπια, ειδικά από τη στιγμή που το Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άλλες περιοχές και ξεκίνησε επιθέσεις αλλού.