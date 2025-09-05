newspaper
05.09.2025 | 13:43
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» ο εκτοπισμός Παλαιστινίων – Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
Κόσμος 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:41

Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» ο εκτοπισμός Παλαιστινίων – Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία η Αίγυπτος, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική δολοφονία αμάχων, τεχνητή πείνα»

Σύνταξη
Η Αίγυπτος δήλωσε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ότι δεν θα ανεχθεί τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων και αυτό που χαρακτήρισε ως γενοκτονία, συνεχίζοντας να εντείνει την κριτική της για την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, καθώς χιλιάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας αψήφησαν τις ισραηλινές διαταγές να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Ο εκτοπισμός δεν είναι επιλογή και αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Αίγυπτο και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι στους δημοσιογράφους στη Λευκωσία.

«Ο εκτοπισμός σημαίνει εκκαθάριση και το τέλος της παλαιστινιακής υπόθεσης και δεν υπάρχει νομικός, ηθικός ή δεοντολογικός λόγος για να εκδιώξουμε ανθρώπους από την πατρίδα τους», είπε.

Τα σχόλιά του συνάδουν με τη σκληρή στάση της Αιγύπτου φέτος όσον αφορά τη συμπεριφορά του Ισραήλ στην Γάζα, η οποία συνορεύει με την Αίγυπτο, παρόλο που έχει συνεργαστεί με το Κατάρ και τις ΗΠΑ για να προσπαθήσει να μεσολαβήσει για την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία που απηύθυνε η αιγυπτιακή ηγεσία κατά του Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, πρόσθεσε:

«Αυτό που συμβαίνει επί τόπου ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική δολοφονία αμάχων, τεχνητή πείνα που δημιουργήθηκε από τους Ισραηλινούς», δήλωσε ο Αμπντελάτι.

Το Ισραήλ έχει στο παρελθόν αρνηθεί κατηγορηματικά ότι οι ενέργειές του στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία και υποστηρίζει ότι δικαιολογούνται ως αυτοάμυνα.

Αγωνίζεται ενάντια σε μια υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο το κατηγορεί για γενοκτονία και το οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει καταδικάσει ως «εξωφρενικό».

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, μετά την επίθεση μαχητών της Χαμάς, της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης που ελέγχει την περιοχή, στο νότιο Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο 1.200 ανθρώπων και την απαγωγή 250 ομήρων στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος και ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι συμμετέχουν σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Λευκωσία, Κύπρος, 5 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Γιάννης Κουρτογλου

Γενοκτονία, θάνατος και εκτοπισμός

Από τότε, περισσότεροι από 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, με μεγάλο μέρος του πυκνοκατοικημένου θύλακα να έχει καταστραφεί και τους κατοίκους του να αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική κρίση.

Το Ισραήλ ξεκίνησε μια επίθεση στην πόλη της Γάζας στις 10 Αυγούστου, σε αυτό που ο Νετανιάχου αποκαλεί σχέδιο για την ήττα των μαχητών της Χαμάς στο τμήμα της Γάζας όπου οι ισραηλινές δυνάμεις πολέμησαν πιο σκληρά στην αρχική φάση του πολέμου. Τώρα ελέγχει περίπου το 40% της πόλης της Γάζας, δήλωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος την Πέμπτη.

Μεγάλο μέρος της πόλης της Γάζας καταστράφηκε στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2023.

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν εκεί πριν από τον πόλεμο και πιστεύεται ότι εκατοντάδες χιλιάδες επέστρεψαν για να ζήσουν ανάμεσα στα ερείπια, ειδικά από τη στιγμή που το Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άλλες περιοχές και ξεκίνησε επιθέσεις αλλού.

googlenews

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο
Καλύτερη πρόσβαση 05.09.25

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο

Νέες λίστες βασικών φαρμάκων από τον ΠΟΥ περιλαμβάνουν νεότερες θεραπείες για σειρά σοβαρών παθήσεων, ενώ τονίζεται η ανάγκη οι θεραπείες να είναι οικονομικά προσιτές σε όλους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής – Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ
Τέλος νομιμοποίησης 05.09.25

Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής - Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το καθεστώς στο Ισραήλ, το οποίο κυβερνά το κράτος από τη γέννησή του το 1947, έχει χάσει το δικαίωμα ύπαρξής του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
Κόσμος 05.09.25 Upd: 13:58

Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια

Άνδρας προέβη σε επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία διδάσκουσα και ο δράστης να χάσει τη ζωή του από αστυνομικά πυρά

Σύνταξη
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
Στην Κύπρο 05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά – Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου
Στην ίδια πλευρά 05.09.25

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα
Διεθνές κύρος 05.09.25

Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ισραήλ: «Εξαφανίζοντας γειτονιές» – Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις
Φονική κλιμάκωση 05.09.25

«Εξαφανίζοντας γειτονιές»: Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις φονικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον το 30% των θυμάτων στη Λωρίδα είναι παιδιά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το ΕΚΠΑ ιδρύει παράρτημα στην Κύπρο – Κάνει πράξη τη διεθνοποίηση της δημόσιας ανώτατης παιδείας
Άλμα εξωστρέφειας 05.09.25

Το ΕΚΠΑ ιδρύει παράρτημα στην Κύπρο – Κάνει πράξη τη διεθνοποίηση της δημόσιας ανώτατης παιδείας

Η ίδρυση Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου,

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης
Ανάπτυξη 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο 1,7% «βούτηξε» η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση πως αφήνει την Ελλάδα ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές

Σύνταξη
Μέτσοβο: Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
Στο Μέτσοβο 05.09.25

Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο δάσος της Μηλιάς στο Μέτσοβο μαζί με τον γιο του, όταν έπεσαν πάνω του τα βαριά κλαδιά και τον τραυμάτισαν - Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup
Τένις 05.09.25

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βραζιλία για το Davis Cup στο ανακαινισμένο Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ηγείται της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο
Καλύτερη πρόσβαση 05.09.25

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο

Νέες λίστες βασικών φαρμάκων από τον ΠΟΥ περιλαμβάνουν νεότερες θεραπείες για σειρά σοβαρών παθήσεων, ενώ τονίζεται η ανάγκη οι θεραπείες να είναι οικονομικά προσιτές σε όλους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα
Το διακύβευμα 05.09.25

Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια νέα αρχή στη χώρα, μια τομή - και για εμένα, είναι ευκαιρία στις επόμενες εθνικές εκλογές να μπει ένα τέλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία»
Από τη Μακεδονία 05.09.25

«Έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία» - Πυρά Φάμελλου για Μητσοτάκη

«Παράτησε την ύπαιθρο, το μόνο που ένοιαζε τη ΝΔ ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά» είπε για τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θρίλερ της Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη – Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών
Θρίλερ της Αμαλιάδας 05.09.25

Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη - Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών

Ο μικρός Παναγιωτάκης είχε πεθάνει παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου στην περιοχή της Αμαλιάδας η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία άλλων 4 παιδιών και έχει προφυλακιστεί.

Σύνταξη
Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»
Eurobasket 2025 05.09.25

Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»

Ο Εργκίν Αταμάν τα έβαλε με την FIBA για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα με την Σουηδία και τόνισε «πώς ακόμα και αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε»

Σύνταξη
Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο πριν το πρώτο ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για το νέο αθλητικό κέντρο.

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι – «Το σκάνδαλο είναι της πολιτικής ηγεσίας και την πληρώνουμε εμείς»
«Μας στοχοποιείτε» 05.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης - Οργή κατά Μητσοτάκη - «Το σκάνδαλο είναι πολιτικό και την πληρώνουμε εμείς»

Μεγάλες κινητοποιήσεις από τους κτηνοτρόφους στην Κρήτη που ζητούν από τον πρωθυπουργό να απαντήσει στα αιτήματά τους από τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)
Eurobasket 2025 05.09.25

Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket και θα βρει απέναντι της τον Ντένι Αβντίγια, ένα... ιδιαίτερο ρόστερ και μια ομάδα που το 2005 την είχε κερδίσει στον δρόμο για το χρυσό μετάλλιο.

Σύνταξη
Ήπειρος: Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου
Τραγική κατάληξη 05.09.25

Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου

Η σορός της 65χρονης Ολλανδής τουρίστριας που αγνοούνταν από την Πέμπτη εντοπίστηκε με drone - Το σημείο στο φαράγγι του Βίκου προσεγγίζουν πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ για να την ανασύρουν

Σύνταξη
