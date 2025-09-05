Μεγάλη Εικόνα: Εκτάκτως τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου
Η Μεγάλη Εικόνα με τη Νίκη Λυμπεράκη ανοίγει τον φάκελο των πολιτικών εξελίξεων, λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 00.30.
Το καυτό πολιτικό τοπίο του φθινοπώρου ξετυλίγεται στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, εκτάκτως τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 00:30.
Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η εκπομπή ανοίγει τον φάκελο των πολιτικών εξελίξεων και φέρνει στο προσκήνιο όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας.
Πολιτικοί και έμπειροι δημοσιογράφοι στο στούντιο του MEGA, αναλύουν τις εξαγγελίες, αποκωδικοποιούν τα μηνύματα και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το πολιτικό σκηνικό της επόμενης μέρας.
Ουσιαστική συζήτηση με αιχμηρές παρεμβάσεις, σε μια συγκυρία όπου οι εξελίξεις «τρέχουν» και οι απαντήσεις κρίνονται απαραίτητες.
«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:30
#MegaliEikona
