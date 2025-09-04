Μετρό: Αλλαγές στο ωράριο σήμερα λόγω συναυλίας – Μέχρι τι ώρα θα λειτουργεί
Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας για το μετρό της Αθήνας ανακοίνωση η ΣΤΑΣΥ.
Επέκταση ωραρίου στα δρομολόγια του Μετρό και του Τραμ ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, για σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.
Στην ουσία πρόκειται για επέκταση κάποιων δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο.
Πώς θα στα δρομολόγια
Τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:
ΓΡΑΜΜΗ 1 ΜΕΤΡΟ “ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ”
- από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 01:50,
- από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 01:50,
- από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:22,
- από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:09,
- από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:24 &
- από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:06.
Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό “Σύνταγμα” προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 01:43,
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 01:40,
- από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 01:54,
- από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,
- από Αττική προς Ελληνικό στις 01:49,
- από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:08,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 01:34,
- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 01:38,
- από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 01:55 &
- από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.
Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση “ΣΥΝΤΑΓΜΑ”:
- προς Πικροδάφνη στις 01:15 και
- προς Ασκληπιείο Βούλας με ανταπόκριση στη στάση “ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ” για “ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ” στις 01:30.
