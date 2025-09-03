Ο Εμανουέλ Μακρόν ζητά από τις ΗΠΑ να ανακαλέσουν την απόφασή τους, την οποία χαρακτηρίζει «απαράδεκτη», και να εγκρίνουν τις βίζες των παλαιστίνιων αξιωματούχων ώστε να μπορέσουν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Οι ΗΠΑ, σε μία προκλητική κίνηση, ανακάλεσαν τις βίζες αξιωματούχων της Παλαιστινιακής Αρχής, μεταξύ των οποίων και του προέδρου της Μαχμούντ Αμπάς, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος που δεν θα περάσει από την έγκρισή τους.

«Ζητούμε την ανατροπή αυτού του μέτρου και τη διασφάλιση της παλαιστινιακής εκπροσώπησης», ανέφερε ο Μακρόν. Πρόσθεσε ότι πρόσφατα μίλησε με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Οι δύο ηγέτες θα φιλοξενήσουν, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της 22ας Σεπτεμβρίου, μια επιτροπή αφιερωμένη στην προώθηση μιας λύσης δύο κρατών.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στη συμφωνία που ρυθμίζει τους κανόνες που διέπουν την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τη συμφωνία, που υπογράφηκε το 1947, οι αρχές των ΗΠΑ δεν μπορούν να περιορίσουν την άφιξη ορισμένων αξιωματούχων στην έδρα του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων «προσώπων που έχουν προσκληθεί στην περιοχή της έδρας από τα Ηνωμένα Έθνη ή από τέτοιο εξειδικευμένο οργανισμό για επίσημες υποθέσεις».

«Ο στόχος μας είναι σαφής: να συγκεντρώσουμε την ευρύτερη δυνατή διεθνή υποστήριξη για τη Λύση των Δύο Κρατών – τον μόνο τρόπο για να ικανοποιηθούν οι νόμιμες προσδοκίες τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων», έγραψε ο Μακρόν και πρόσθεσε:

«Αυτό θα απαιτήσει την εφαρμογή μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα στον λαό της Γάζας και την ανάπτυξη μιας αποστολής σταθεροποίησης στη Γάζα.

Λύση δύο κρατών

Εργαζόμαστε επίσης για να διασφαλίσουμε ότι, την επόμενη μέρα, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και θα αποκλειστεί από οποιαδήποτε διακυβέρνηση της Γάζας, ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα μεταρρυθμιστεί και θα ενισχυθεί και ότι η Λωρίδα της Γάζας θα ανασυγκροτηθεί πλήρως.

Καμία επίθεση, προσπάθεια προσάρτησης ή αναγκαστική εκτόπιση πληθυσμών δεν θα εκτροχιάσει τη δυναμική που έχουμε δημιουργήσει με τον Πρίγκιπα Διάδοχο – δυναμική στην οποία έχουν ήδη προσχωρήσει πολλοί εταίροι.

Τα λέμε στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου. Μαζί, ας κάνουμε αυτή τη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών ένα αποφασιστικό σημείο καμπής για την ειρήνη και την ασφάλεια για όλους στην περιοχή».

I just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia. Together, we will co-chair the Conference on the Two-State Solution in New York on September 22. The American decision not to grant visas to Palestinian officials is unacceptable.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 2, 2025

Το 1988 οι ΗΠΑ είχαν αρνηθεί τη βίζα στον Γιάσερ Αραφάτ για να επισκεφθεί την έδρα του ΟΗΕ. Τότε η Γενική Συνέλευση με μόλις δύο ψήφους κατά – των ΗΠΑ και του Ισραήλ – αποφάσισε τη μεταφορά της συνδιάσκεψης στη Γενεύη που είναι η έδρα του οργανισμού.