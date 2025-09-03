Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στον Τύμβο Καστά, στην Αμφίπολη, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελευταίας φάσης των έργων ανάδειξης και αποκατάστασης του μνημείου, με στόχο την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων, στο τέλος του 2027.

Οι εργασίες στην Αμφίπολη

Οι εργασίες αυτές στην Αμφίπολη, την ευθύνη των οποίων έχει η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, αφορούν στην αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος του περιβόλου και των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, στην διαμόρφωση του περιδρόμου εξωτερικά του περιβόλου του Τύμβου, στην προστασία και ανάδειξη του ορύγματος της ταφικής θήκης και εν γένει του τελευταίου χώρου, του λεγόμενου 4, όπου και θα γίνει η επανατοποθέτηση της δίφυλλης μαρμάρινης θύρας, η οποία, είχε βρεθεί κατακερματισμένη και παραβιασμένη, ήδη από την αρχαιότητα.

Τα τμήματά της συντηρήθηκαν από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η επανατοποθέτησή της -έργο ιδιαίτερα δύσκολο τεχνικά- αποκαθιστά την ιστορική εικόνα του μνημείου στην Αμφίπολη.

Ανέγερση του μουσειακού και εκθεσιακού χώρου

Παράλληλα, η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την τοπική Εφορεία ξεκινούν την ανέγερση του μουσειακού και εκθεσιακού χώρου και των υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού, καθώς και την υλοποίηση των διαδρομών.

Το κτίσμα υποδοχής των επισκεπτών προβλέπεται να είναι υπόσκαφο στο μεγαλύτερο τμήμα του, με ορατή την κύρια όψη του, προς το μνημείο. Ο εκθεσιακός χώρος συνδέεται οργανικά με τις διαδρομές των επισκεπτών πέριξ του μνημείου.

Τοποθετείται επί της κυκλικής διαδρομής που περιβάλλει τον τύμβο, σε άμεση γειτνίαση με το μνημείο.

Η προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον επιτυγχάνεται και με την ενεργειακή προσέγγιση του σχεδιασμού, με σκοπό το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της φάσης αυτής ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας- ΕΣΠΑ 2021-2027 και εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.