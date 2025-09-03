magazin
03.09.2025 | 16:07
Φωτιά ξέσπασε σε φυτώριο στο Μενίδι – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά
Culture Live 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:55

Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά

Στόχος του ΥΠΠΟ στα τέλη του 2027 – αρχές του 2028, το μνημείο στην Αμφίπολη να αποδοθεί επισκέψιμο και πλήρως προσβάσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζομένων επισκεπτών και των ατόμων με αναπηρία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Superperformers: Πώς κάποιοι τα προλαβαίνουν όλα;

Superperformers: Πώς κάποιοι τα προλαβαίνουν όλα;

Spotlight

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στον Τύμβο Καστά, στην Αμφίπολη, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελευταίας φάσης των έργων ανάδειξης και αποκατάστασης του μνημείου, με στόχο την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων, στο τέλος του 2027.

Οι εργασίες στην Αμφίπολη

Οι εργασίες αυτές στην Αμφίπολη, την ευθύνη των οποίων έχει η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, αφορούν στην αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος του περιβόλου και των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, στην διαμόρφωση του περιδρόμου εξωτερικά του περιβόλου του Τύμβου, στην προστασία και ανάδειξη του ορύγματος της ταφικής θήκης και εν γένει του τελευταίου χώρου, του λεγόμενου 4, όπου και θα γίνει η επανατοποθέτηση της δίφυλλης μαρμάρινης θύρας, η οποία, είχε βρεθεί κατακερματισμένη και παραβιασμένη, ήδη  από την αρχαιότητα.

Τα τμήματά της συντηρήθηκαν από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η επανατοποθέτησή της -έργο ιδιαίτερα δύσκολο τεχνικά- αποκαθιστά την ιστορική εικόνα του μνημείου στην Αμφίπολη.

Ανέγερση του μουσειακού και εκθεσιακού χώρου

Παράλληλα, η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την τοπική Εφορεία  ξεκινούν την ανέγερση του μουσειακού και εκθεσιακού χώρου και των υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού, καθώς και την υλοποίηση των διαδρομών.

Η-Λίνα-Μενδώνη-με-τον-Θανάση-Κοντογεώργη-στο-ψηφιδωτό-της-Αρπαγής-της-Περσεφόνης-στον-Τύμβο-Καστά.

Το κτίσμα υποδοχής των επισκεπτών προβλέπεται να είναι υπόσκαφο στο μεγαλύτερο τμήμα του, με ορατή την κύρια όψη του, προς το μνημείο. Ο εκθεσιακός χώρος συνδέεται οργανικά με τις διαδρομές των επισκεπτών πέριξ του μνημείου.

Τοποθετείται επί της κυκλικής διαδρομής που περιβάλλει τον τύμβο, σε άμεση γειτνίαση με το μνημείο.

Η προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον επιτυγχάνεται και με την ενεργειακή προσέγγιση του σχεδιασμού, με σκοπό το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της φάσης αυτής ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας- ΕΣΠΑ 2021-2027 και εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ποιοι και γιατί βραχυκύκλωσαν το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ποιοι και γιατί βραχυκύκλωσαν το έργο

World
Ομόλογα: Στο «κόκκινο» παγκοσμίως – Πιέσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ιαπωνία

Ομόλογα: Στο «κόκκινο» παγκοσμίως – Πιέσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ιαπωνία

magazin
«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι
«True Criminal» 03.09.25

«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι

Ο Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι, ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι του ρωσικού πολιτιστικού στερεώματος για δύο δεκαετίες, ανέφερε σε συνέντευξη του στον Guardian ότι ο ρωσικός κινηματογράφος κάνει μια στροφή προς τα παραμύθια και την προπαγάνδα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale
Culture Live 03.09.25

«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale

Με αιχμηρή σάτιρα απαντά η Μάργκαρετ Άτγουντ στην απόφαση της κυβέρνησης της Αλμπέρτα να αποσύρει το The Handmaid’s Tale και άλλα κλασικά έργα από τις σχολικές βιβλιοθήκες

Σύνταξη
Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube
Προσωπικά Δεδομένα 03.09.25

Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube

Η Disney θα πληρώσει 10 εκατ. δολάρια για παραβίαση του COPPA, καθώς κατηγορείται ότι επέτρεψε τη συλλογή δεδομένων παιδιών από βίντεο στο YouTube χωρίς γονική συναίνεση

Σύνταξη
«Η πιο ηλίθια ταινία που έγινε ποτέ»: Μετά το φιάσκο sequel του Εξορκιστή ο σκηνοθέτης θέλησε να αυτοπυρποληθεί. Γιατί;
Ντοκιμαντέρ 02.09.25

«Η πιο ηλίθια ταινία που έγινε ποτέ»: Μετά το φιάσκο sequel του Εξορκιστή ο σκηνοθέτης θέλησε να αυτοπυρποληθεί. Γιατί;

Όταν το Ο Αιρετικός: Εξορκιστής 2 κυκλοφόρησε το 1977, οι κριτικές ήταν βάρβαρες. Ένα νέο ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θέλει να ξορκίσει τη φήμη και την «κατάρα» του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένα νέο ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 70 χρόνια ιστορίας της Disneyland – «Tο μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του Γουόλτ»
Σπάνιο υλικό 02.09.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 70 χρόνια ιστορίας της Disneyland – «Tο μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του Γουόλτ»

«Θα έχετε την ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά πίσω από τις πορτοκαλιές», γράφει μια ανάρτηση στο Disney Parks Blog σχετικά με το νέο ντοκιμαντέρ «Disneyland Handcrafted».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»
«Μικρή κατεδάφιση» 02.09.25

Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»

Ο Γούντι Άλεν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ταινία «Celebrity» του 1998 -τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ασχολούνταν με το real estate.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα
Οικογενειακό δράμα 01.09.25

Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα

Η τελευταία ταινία της Κέιτ Μπλάνσετ, «Father Mother Sister Brother» του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή το βράδυ και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό για πέντε λεπτά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»
«Θα το δοκιμάσω» 01.09.25

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»

Σε μια νέα συνέντευξη για την εφημερίδα The Guardian, ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ Σκοτ επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και δύο δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας
«Σκλαβιά» 03.09.25

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού είχε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε πως «αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, πάμε πίσω» με το 13ωρο

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 03.09.25

Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις

Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντόπισε τους δύο νεαρούς που απέρριπταν στερεά απόβλητα από όχημα σε λόφο του Κορυδαλλού

Σύνταξη
«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι
«True Criminal» 03.09.25

«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι

Ο Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι, ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι του ρωσικού πολιτιστικού στερεώματος για δύο δεκαετίες, ανέφερε σε συνέντευξη του στον Guardian ότι ο ρωσικός κινηματογράφος κάνει μια στροφή προς τα παραμύθια και την προπαγάνδα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο
Το μεγάλο (ξε)καθάρισμα 03.09.25

Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο

Σαν σκηνή βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ, δύο βοηθοί του Κιμ Γιονγκ Ουν έσπευσαν να απολυμάνουν καρέκλες, ποτήρια και τραπέζια αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο

Σύνταξη
Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)

Ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι τα δύο φαβορί για να αναλάβουν τη Φενέρμπαχτσε μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Σύνταξη
Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά
Ελλάδα 03.09.25

Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που χάθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ενώ ψάρευε με ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας στα Χανιά

Σύνταξη
Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας
Μελέτη METEO 03.09.25

Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας

Ο ρόλος που έπαιξαν τα μελτέμια στις πυρκαγιές της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας- Εσπασε τα ρεκόρ ο φετινός Ιούνιος- Αλλη μια ένδειξη της κλιματικής αλλαγής - Μιλάει στο in ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο
Διεθνής Οικονομία 03.09.25

Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο

Δεν είναι λίγοι οι νέοι εργαζόμενοι που ανακοινώνουν την παραίτηση με «εκκωφαντικούς» τρόπους, μεταφορικά και κυριολεκτικά, «πληρώνοντας» τα αφεντικά τους με το ίδιο νόμισμα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία
Υποδομές 03.09.25

Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία

Το έργο των νέων εγκαταστάσεων για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δομών της περιοχής.

Σύνταξη
Γαλλία: Νεκρός από πυρά αστυνομικών άνδρας που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους στη Μασσαλία (βίντεο)
Νότια Γαλλία 03.09.25

Η στιγμή που αστυνομικοί στη Μασσαλία πυροβολούν θανάσιμα άνδρα που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους (βίντεο)

Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Μετά την επίθεση στο ξενοδοχείο στη Μασσαλία ο δράστης χτύπησε άλλους δύο με σιδηρολοστό - Παρέμενε σε αμόκ και αρνιόταν να παραδώσει τα δύο μαχαίρια

Σύνταξη
«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της
Όλα λάθος 03.09.25

«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της

Η ποπ σταρ Μάιλι Σάιρους έχει περάσει από πολλές (και όχι πάντα καλές) σχέσεις στη ζωή της. Και όπως φαίνεται για αυτό φταίει η μητέρα της Τις και η συμβουλή που της είχε δώσει από παλιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)

Ο Γκιόκερες στην Άρσεναλ, ο Ίσακ στη Λίβερπουλ, αλλά οι δύο Σουηδοί είναι καλοί φίλοι και συμπαίκτες στην Εθνική, με τον πρώτο να συγχαίρει τον δεύτερο για την μεταγραφή-ρεκόρ στην Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)

Η Νιούκαστλ και η απίστευτη ιστορία της μεταγραφής του Γιοάν Γουϊσά, που έκλεισε 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει η διορία της μεταγραφικής περιόδου.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Εάν σταματήσουν οι ροές ο πληθυσμός της Ευρώπης θα μειωθεί πάνω από 30% σε 80 χρόνια
Ας δούμε τα δεδομένα 03.09.25

Δεν χωράνε; - Με μηδενική μετανάστευση ο πληθυσμός της Ευρώπης θα μειωθεί πάνω από 30% σε 80 χρόνια

Η μετανάστευση έχει αναδειχθεί από τις πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης σε νούμερο ένα πρόβλημα - Στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι ακριβώς το ανάποδο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Βόλος: Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι – Είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων
Στον Βόλο 03.09.25

Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι - Είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν δύσκολη δεδομένου ότι το πηγάδι ήταν στενό και δυσχέραινε τις κινήσεις των πυροσβεστών - Ο 78χρονος νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά

Σύνταξη
«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale
Culture Live 03.09.25

«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale

Με αιχμηρή σάτιρα απαντά η Μάργκαρετ Άτγουντ στην απόφαση της κυβέρνησης της Αλμπέρτα να αποσύρει το The Handmaid’s Tale και άλλα κλασικά έργα από τις σχολικές βιβλιοθήκες

Σύνταξη
Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι

Έσπασαν όλα τα ρεκόρ στη φετινή Premier League - Η Λίβερπουλ έσπασε δύο φορές αυτό της πιο ακριβής μεταγραφής μέσα στο καλοκαίρι, ενώ και η Τσέλσι σημείωσε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων!

Σύνταξη
