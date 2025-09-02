Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ποιος είδε τον Μαρκ Γκουέι και δεν τον φοβήθηκε, μετά τις χθεσινές εξελίξεις και την ακύρωση της μεταγραφής του στην Λίβερπουλ κι ενώ όλα είχαν συμφωνηθεί.

Οι «κόκκινοι» τα βρήκαν σε όλα με τους Λονδρέζους, ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός πήγε για να κάνει τα ιατρικά τεστ πριν υπογράψει το συμβόλαιο με τους πρωταθλητές και κάπου εκεί, η διοίκηση της Πάλας αποφάσισε ν’ ακυρώσει την συμφωνία με τους reds.

Τα ρεπορτάζ των αγγλικών εφημερίδων αναφέρουν σήμερα πως ο διεθνής μπακ είναι έξαλλος με την διοίκηση των «αετών» και ειδικότερα με τον πρόεδρο της Πάλας, Στιβ Πάρις, ο οποίος έκανε πίσω και ακύρωσε την μεταγραφή του 25χρονου άσου στην Λίβερπουλ.

Πάντα με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, ο Γκουέι θα ενημερώσει την διοίκηση της Κρίσταλ Πάλας ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει αρχηγός του συλλόγου, δίνοντας έτσι το μήνυμα ενόψει Ιανουρίου.

Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Γκουέι με τους πρωτευουσιάνους λήγει το καλοκαίρι του 2026 και όλα δείχνουν ότι ο κεντρικός αμυντικός της Πάλας, θα συμφωνήσει σε λίγους μήνες με ομάδα της αρεσκείας του (πιθανότατα την Λίβερπουλ) για να πάρει μεταγραφή το επόμενο καλοκαίρι και μάλιστα χωρίς η Πάλας να πάρει χρήματα.

Ο Γκουέι αγωνίστηκε το βράδυ της Κυριακής στο εκτός έδρας παιχνίδι των Λονδρέζων με την Άστον Βίλα, στο οποίο οι «αετοί» επικράτησαν με 3-0, με τον 25χρονο στόπερ μάλιστα να βρίσκει δίχτυα.

Όλοι θεωρούσσαν (και όχι άδικα) πως αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του παίκτη με την φανέλα της ομάδας του Λονδίνου, αλλά τα πράγματα είχαν διαφορετική εξέλιξη καθώς η μεταγραφή στην Λίβερπουλ «ναυάγησε» το απόγευμα της Δευτέρας.

Marc Guehi is furious with Crystal Palace and could step down as captain after the club blocked his move to Liverpoolhttps://t.co/SLdYdalBUJ pic.twitter.com/7B9Vx5HC5n — Mirror Football (@MirrorFootball) September 2, 2025

Οι «αετοί» προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την στάση του στην υπόθεση Γκουέι, αναφέροντας πως αναγκάστηκαν να κάνουν πίσω επειδή δεν κατάφεραν να βρουν αντικαταστάτη του 25χρονου κεντρικού αμυντικού.

Πολλά τα ονόματα που είχαν ακουστεί για αντί-Γκουέι, με τελευταίο αυτό του Ζούλιο της Μπράιτον αλλά την τελευταία στιγμή ο αμυντικός των «γλάρων» προτίμησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Γουέστ Χαμ.

Ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει επίσης πως ο προπονητής της Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, απείλησε με παραίτηση από την τεχνική ηγεσία των «αετών», σε περίπτωση παραχώρησης του Γκουέι στην Λίβερπουλ κι αυτό «ταρακούνησε» τους ιθύνοντες των πρωτευουσιάνων.

Η διοίκηση των Λονδρέζων αποφάσισε τελικά ν’ ακυρώσει την μεταγραφή του 25χρονου κεντρικού αμυντικού, την ώρα που ο παίκτης περνούσε ιατρικές εξετάσεις και ο Γκουέι αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Το σίγουρο αυτή την στιγμή είναι πως οι σχέσεις του παίκτη με τους «αετούς» είναι σε… οριακό σημείο και οι εξελίξεις αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.