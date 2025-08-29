sports betsson
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Στη League Phase του Conference League οι Φιορεντίνα και Κρίσταλ Πάλας
Conference League 29 Αυγούστου 2025 | 00:25

Στη League Phase του Conference League οι Φιορεντίνα και Κρίσταλ Πάλας

Δείτε τα αποτελέσματα από την αποψινή βραδιά των πλέι οφ του Conference League.

Σύνταξη
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Στο τέλος τους έφτασαν τα πλέι οφ του Conference League, με το «παζλ» της League Phase να συμπληρώνεται και τη Φιορεντίνα με την Κρίσταλ Πάλας να είναι δύο από τις πιο δυνατές ομάδες που θα δώσουν το παρών στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Οι Άγγλοι έμειναν στο 0-0 εκτός έδρας με την Φρέντρικσταντ ωστόσο προκρίθηκαν λόγω του 1-0 που είχαν επικρατήσει στο Λονδίνο. Από την πλευρά της η Φιορεντίνα νίκησε 3-2 την Πολίσια και με συνολικό σκορ 6-2 εξασφάλισε το εισιτήριο.

Με γκολ του 20χρονου Δημήτρη Ράλλη, δύο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, η Γιαγκελόνια αναδείχθηκε ισόπαλη, 1-1, με τη Ντιναμό Σίτι και προκρίθηκε πανηγυρικά (3-0 το πρώτο ματς) στη League Phase του Conference League.

Η Ομόνοια ανέτρεψε το εις βάρος της 1-2 του πρώτου αγώνα από την Βόλφσμπεργκερ και στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4 (κ.αγ. και παράταση 1-0) πήρε το «εισιτήριο» για τη league phase του Conference League.

Μεγάλη έκπληξη από τη Λοζάνη, η οποία νίκησε 1-0 στην Κωνσταντινούπολη την Μπεσίκτας (1-1 το πρώτο ματς) και συνεχίζει στη διοργάνωση, αφήνοντας εκτός τους Τούρκους που ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων:

Ρόζενμποργκ – Μάιντς 2-1
Χάμρουν Σπάρτανς – Ρίγκας 1-0
Γκιόρι – Ραπίντ 2-1
Χάκεν – Κλουζ 7-2
Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια 2-1
Μπασακσεχίρ – Ουνιβερσιτατέα Κραϊβόα 1-2
Μπρέινταμπλικ – Βίρτους 2-1
Ντρίτα – Ντιφερτάνζ 2-1
Ολίμπια Λουμπλιάνας – Νόα 1-4
Στρασμπούρ – Μπρόντμπι 0-0
Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1
Τσέλιε – Μπάνικ Οστράβα 1-0
Λέφσκι – Άλκμααρ 0-2
Νέμαν – Ράγιο Βαγεκάνο 0-1
Σπάρτα Πράγας – Ρίγα 2-0
Πολίσια – Φιορεντίνα 0-3
Σαχτάρ- Σερβέτ 1-1
Λωζάνη – Μπεσίκτας 1-1
Γιαγκελόνια – Ντιναμό Τιράνων 3-0
Σέλμπουρν – Λίνφιλντ 3-1
Σάντα Κλάρα – Σάμροκ Ρόβερς 1-2
Ράκοβ – Αρντά 1-0
Χιμπέρνιαν – Λέγκια 1-2
Κρίσταλ Πάλας – Φρέντρικσταντ 1-0

Οι αγώνες ρεβάνς:

Ρίγα – Σπάρτα Πράγας 1-0
Νόα – Ολίμπια Λουμπλιάνας 3-2
Φρέντρικσταντ – Κρίσταλ Πάλας 0-0
Ομόνοια – Βόλφσμπεργκερ 1-0
Μπεσίκτας – Λωζάνη 0-1
Ρίγκας – Χάμρουν Σπάρτανς 2-2
Ραπίντ Βιέννης – Γκιόρι 2-0
Άλκμααρ – Λέφσκι Σόφιας 4-1
Κλουζ – Χάκεν 1-0
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Μπασακσεχίρ 3-1
ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0
Αρντά – Ράκοβ 1-2
Μπάνικ Οστράβα – Τσέλιε 0-2
Μπρόντμπι – Στρασμπούρ
Ντιφερτάνζ- Ντρίτα
Φιορεντίνα – Πολισία 3-2
Ράγιο Βαγεκάνο – Νέμαν 4-0
Ντιναμό Τιράνων – Γιαγκελόνια 1-1
Λίνφιλντ – Σέλμπουρν 0-2
Λέγκια – Χιμπέρνιαν 3-3 παρ. (2-3 κ.δ)
Μάιντς – Ρόζενμποργκ 4-1
Σερβέτ – Σαχτάρ 1-2 παρ. (1-1 κ.δ)
Σάμροκ Ρόβερς – Σάντα Κλάρα 0-0
Βίρτους – Μπρέινταμπλικ 1-3

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stream sports
LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ
Conference League 28.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ

LIVE: ΑΕΚ - Άντερλεχτ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ - Άντερλεχτ, για τα play offs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»
Conference League 27.08.25

Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»

Την άποψη πως το ΑΕΚ – Άντερλεχτ που θα κρίνει το αν η ομάδα του θα συνεχίσει στην Ευρώπη για φέτος δεν αποτελεί τη... μισή χρονιά της ομάδας, εξέφρασε ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς.

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση
Media 29.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση

Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου • Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Σύνταξη
Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός
WFP 29.08.25

Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή... αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν στη Γάζα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29.08.25

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας
Μπάσκετ 28.08.25

Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας

Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας (Πέμπτη 28/8) του Eurobasket 2025 με την Εθνική να ξεκινά νικηφόρα στη διοργάνωση μετά τη νίκη επί της Ιταλίας - Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι και λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους εκμεταλλεύονταν οι επιτήδειοι. Νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»
Αστροσυζητήσεις 28.08.25

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια της ταινίας Bugonia, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα Γιώργο Λάνθιμο που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)

Με εξαιρετική και εμφάνιση και ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (31π.), η Ελλάδα κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίας επικρατώντας με 75-66 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28.08.25

Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή από αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια που μεταφέρθηκαν με τον αέρα από το πύρινο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη στην Πάτρα

Σύνταξη
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της
Κόσμος 28.08.25

Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Νυν και πρώην υπάλληλοι της Microsoft πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μέσα σε κτίριο της εταιρείας την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό

Σύνταξη
