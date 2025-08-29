Στη League Phase του Conference League οι Φιορεντίνα και Κρίσταλ Πάλας

Στο τέλος τους έφτασαν τα πλέι οφ του Conference League, με το «παζλ» της League Phase να συμπληρώνεται και τη Φιορεντίνα με την Κρίσταλ Πάλας να είναι δύο από τις πιο δυνατές ομάδες που θα δώσουν το παρών στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Οι Άγγλοι έμειναν στο 0-0 εκτός έδρας με την Φρέντρικσταντ ωστόσο προκρίθηκαν λόγω του 1-0 που είχαν επικρατήσει στο Λονδίνο. Από την πλευρά της η Φιορεντίνα νίκησε 3-2 την Πολίσια και με συνολικό σκορ 6-2 εξασφάλισε το εισιτήριο.

Με γκολ του 20χρονου Δημήτρη Ράλλη, δύο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, η Γιαγκελόνια αναδείχθηκε ισόπαλη, 1-1, με τη Ντιναμό Σίτι και προκρίθηκε πανηγυρικά (3-0 το πρώτο ματς) στη League Phase του Conference League.

Η Ομόνοια ανέτρεψε το εις βάρος της 1-2 του πρώτου αγώνα από την Βόλφσμπεργκερ και στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4 (κ.αγ. και παράταση 1-0) πήρε το «εισιτήριο» για τη league phase του Conference League.

Μεγάλη έκπληξη από τη Λοζάνη, η οποία νίκησε 1-0 στην Κωνσταντινούπολη την Μπεσίκτας (1-1 το πρώτο ματς) και συνεχίζει στη διοργάνωση, αφήνοντας εκτός τους Τούρκους που ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων:

Ρόζενμποργκ – Μάιντς 2-1

Χάμρουν Σπάρτανς – Ρίγκας 1-0

Γκιόρι – Ραπίντ 2-1

Χάκεν – Κλουζ 7-2

Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια 2-1

Μπασακσεχίρ – Ουνιβερσιτατέα Κραϊβόα 1-2

Μπρέινταμπλικ – Βίρτους 2-1

Ντρίτα – Ντιφερτάνζ 2-1

Ολίμπια Λουμπλιάνας – Νόα 1-4

Στρασμπούρ – Μπρόντμπι 0-0

Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1

Τσέλιε – Μπάνικ Οστράβα 1-0

Λέφσκι – Άλκμααρ 0-2

Νέμαν – Ράγιο Βαγεκάνο 0-1

Σπάρτα Πράγας – Ρίγα 2-0

Πολίσια – Φιορεντίνα 0-3

Σαχτάρ- Σερβέτ 1-1

Λωζάνη – Μπεσίκτας 1-1

Γιαγκελόνια – Ντιναμό Τιράνων 3-0

Σέλμπουρν – Λίνφιλντ 3-1

Σάντα Κλάρα – Σάμροκ Ρόβερς 1-2

Ράκοβ – Αρντά 1-0

Χιμπέρνιαν – Λέγκια 1-2

Κρίσταλ Πάλας – Φρέντρικσταντ 1-0

Οι αγώνες ρεβάνς:

Ρίγα – Σπάρτα Πράγας 1-0

Νόα – Ολίμπια Λουμπλιάνας 3-2

Φρέντρικσταντ – Κρίσταλ Πάλας 0-0

Ομόνοια – Βόλφσμπεργκερ 1-0

Μπεσίκτας – Λωζάνη 0-1

Ρίγκας – Χάμρουν Σπάρτανς 2-2

Ραπίντ Βιέννης – Γκιόρι 2-0

Άλκμααρ – Λέφσκι Σόφιας 4-1

Κλουζ – Χάκεν 1-0

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Μπασακσεχίρ 3-1

ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0

Αρντά – Ράκοβ 1-2

Μπάνικ Οστράβα – Τσέλιε 0-2

Μπρόντμπι – Στρασμπούρ

Ντιφερτάνζ- Ντρίτα

Φιορεντίνα – Πολισία 3-2

Ράγιο Βαγεκάνο – Νέμαν 4-0

Ντιναμό Τιράνων – Γιαγκελόνια 1-1

Λίνφιλντ – Σέλμπουρν 0-2

Λέγκια – Χιμπέρνιαν 3-3 παρ. (2-3 κ.δ)

Μάιντς – Ρόζενμποργκ 4-1

Σερβέτ – Σαχτάρ 1-2 παρ. (1-1 κ.δ)

Σάμροκ Ρόβερς – Σάντα Κλάρα 0-0

Βίρτους – Μπρέινταμπλικ 1-3