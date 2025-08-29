Στη League Phase του Conference League οι Φιορεντίνα και Κρίσταλ Πάλας
Δείτε τα αποτελέσματα από την αποψινή βραδιά των πλέι οφ του Conference League.
- Αλόννησος: 70χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τον δήμαρχο του νησιού – Συνελήφθη και υπέστη εγκεφαλικό
- Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης - Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Αμερική το 2025;
- Εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός στη «χαράδρα του Χάρου» στον Γράμμο
- Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»
Στο τέλος τους έφτασαν τα πλέι οφ του Conference League, με το «παζλ» της League Phase να συμπληρώνεται και τη Φιορεντίνα με την Κρίσταλ Πάλας να είναι δύο από τις πιο δυνατές ομάδες που θα δώσουν το παρών στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Οι Άγγλοι έμειναν στο 0-0 εκτός έδρας με την Φρέντρικσταντ ωστόσο προκρίθηκαν λόγω του 1-0 που είχαν επικρατήσει στο Λονδίνο. Από την πλευρά της η Φιορεντίνα νίκησε 3-2 την Πολίσια και με συνολικό σκορ 6-2 εξασφάλισε το εισιτήριο.
Με γκολ του 20χρονου Δημήτρη Ράλλη, δύο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, η Γιαγκελόνια αναδείχθηκε ισόπαλη, 1-1, με τη Ντιναμό Σίτι και προκρίθηκε πανηγυρικά (3-0 το πρώτο ματς) στη League Phase του Conference League.
Η Ομόνοια ανέτρεψε το εις βάρος της 1-2 του πρώτου αγώνα από την Βόλφσμπεργκερ και στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4 (κ.αγ. και παράταση 1-0) πήρε το «εισιτήριο» για τη league phase του Conference League.
Μεγάλη έκπληξη από τη Λοζάνη, η οποία νίκησε 1-0 στην Κωνσταντινούπολη την Μπεσίκτας (1-1 το πρώτο ματς) και συνεχίζει στη διοργάνωση, αφήνοντας εκτός τους Τούρκους που ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση.
Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων:
Ρόζενμποργκ – Μάιντς 2-1
Χάμρουν Σπάρτανς – Ρίγκας 1-0
Γκιόρι – Ραπίντ 2-1
Χάκεν – Κλουζ 7-2
Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια 2-1
Μπασακσεχίρ – Ουνιβερσιτατέα Κραϊβόα 1-2
Μπρέινταμπλικ – Βίρτους 2-1
Ντρίτα – Ντιφερτάνζ 2-1
Ολίμπια Λουμπλιάνας – Νόα 1-4
Στρασμπούρ – Μπρόντμπι 0-0
Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1
Τσέλιε – Μπάνικ Οστράβα 1-0
Λέφσκι – Άλκμααρ 0-2
Νέμαν – Ράγιο Βαγεκάνο 0-1
Σπάρτα Πράγας – Ρίγα 2-0
Πολίσια – Φιορεντίνα 0-3
Σαχτάρ- Σερβέτ 1-1
Λωζάνη – Μπεσίκτας 1-1
Γιαγκελόνια – Ντιναμό Τιράνων 3-0
Σέλμπουρν – Λίνφιλντ 3-1
Σάντα Κλάρα – Σάμροκ Ρόβερς 1-2
Ράκοβ – Αρντά 1-0
Χιμπέρνιαν – Λέγκια 1-2
Κρίσταλ Πάλας – Φρέντρικσταντ 1-0
Οι αγώνες ρεβάνς:
Ρίγα – Σπάρτα Πράγας 1-0
Νόα – Ολίμπια Λουμπλιάνας 3-2
Φρέντρικσταντ – Κρίσταλ Πάλας 0-0
Ομόνοια – Βόλφσμπεργκερ 1-0
Μπεσίκτας – Λωζάνη 0-1
Ρίγκας – Χάμρουν Σπάρτανς 2-2
Ραπίντ Βιέννης – Γκιόρι 2-0
Άλκμααρ – Λέφσκι Σόφιας 4-1
Κλουζ – Χάκεν 1-0
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Μπασακσεχίρ 3-1
ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0
Αρντά – Ράκοβ 1-2
Μπάνικ Οστράβα – Τσέλιε 0-2
Μπρόντμπι – Στρασμπούρ
Ντιφερτάνζ- Ντρίτα
Φιορεντίνα – Πολισία 3-2
Ράγιο Βαγεκάνο – Νέμαν 4-0
Ντιναμό Τιράνων – Γιαγκελόνια 1-1
Λίνφιλντ – Σέλμπουρν 0-2
Λέγκια – Χιμπέρνιαν 3-3 παρ. (2-3 κ.δ)
Μάιντς – Ρόζενμποργκ 4-1
Σερβέτ – Σαχτάρ 1-2 παρ. (1-1 κ.δ)
Σάμροκ Ρόβερς – Σάντα Κλάρα 0-0
Βίρτους – Μπρέινταμπλικ 1-3
- Παναθηναϊκός: Συζητά με την Πόρτο για τον διεθνή τούρκο φορ Ντενίζ Γκουλ
- Το ChatGPT βοήθησε ένα 16χρονο αγόρι να αυτοκτονήσει – Τον ενθάρρυνε και του παρείχε συμβουλές
- Πού «βαλτώνουν» οι συνομιλίες της OpenAΙ με την Microsoft για την αναδιάρθρωση
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση
- Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
- Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις