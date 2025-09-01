Ο Δήμαρχος του Ούντινε ζητά αναβολή του αγώνα Ιταλία-Ισραήλ

Ο δήμαρχος του Ούντινε, Αλμπέρτο Φέλιτσε Ντε Τόνι, πρότεινε την αναβολή του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιταλία-Ισραήλ που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντας «ανάρμοστο» το να διεξαχθεί αυτή την περίοδο. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Messaggero Veneto, ο δήμαρχος τόνισε ότι μπροστά σε ένα δράμα χωρίς προηγούμενο τις τελευταίες οκτώ δεκαετίες και εν μέσω μεγάλης ανθρώπινης οδύνης, το να παιχτεί τώρα ο αγώνας θα ήταν ακατάλληλο.

Η πρόταση αυτή στηρίζεται και από μια διαδικτυακή συλλογή υπογραφών με πάνω από 20.000 υπογραφές, που διοργάνωσε το κίνημα Possibile ζητώντας την ακύρωση του αγώνα. Ένα χρόνο πριν, η ίδια αναμέτρηση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον Δήμο Ούντινε να αρνείται αρχικά να χορηγήσει την υποστήριξή του στο παιχνίδι, πριν υποχωρήσει μετά από διαπραγματεύσεις και την υπόσχεση για ανθρωπιστικές δράσεις για τη Γάζα.

Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε πως το Ισραήλ δεν έχει αποκλειστεί από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, ωστόσο, η τρέχουσα τραγική κατάσταση απαιτεί ευαισθησία και σεβασμό, γι’ αυτό και θεωρεί την αναβολή την καλύτερη επιλογή. Υπογράμμισε επίσης πως το γήπεδο ανήκει στην ομάδα της Ουντινέζε, η ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIGC) αποφασίζει για τους αγώνες της εθνικής, και ο αγώνας διοργανώνεται από την UEFA, ενώ ο δήμος αναλαμβάνει πρωτίστως θέματα ασφάλειας σε συνεργασία με την τοπική Αστυνομία και την Αντιπροεδρία της Περιφέρειας.

Ο Αλμπέρτο Ντε Τόνι, ο οποίος είναι 70 ετών, κατέληξε λέγοντας πως δεν θυμάται κάτι παρόμοιο με όσα συμβαίνουν στη Γάζα και αναμένει εκ νέου εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, όπως και πέρσι.