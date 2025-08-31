Χρωματισμένη σκόνη – με κόκκινη και μαύρη μπογιά – έριξαν ακτιβιστές του κλίματος στην πρόσοψη του καθεδρικού ναού Sagrada Familia στη Βαρκελώνη, την Κυριακή, σε διαμαρτυρία για τις φετινές δασικές πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει ολόκληρες περιοχές στην Ισπανία.

Η Futuro Vegetal καταγγέλλει τη «συνενοχή των κυβερνήσεων στις πυρκαγιές που κατέστρεψαν την Ιβηρική αυτό το καλοκαίρι»

Η ομάδα Futuro Vegetal θέλησε να εκφράσει την οργή της για τις καλοκαιρινές φωτιές, επιλέγοντας ένα από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Βαρκελώνης, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Καταλανό αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί (1852-1926).

Στο βίντεο που ανήρτησε η ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αστυνομικοί φαίνονται να συλλαμβάνουν τις δύο διαδηλώτριες καθώς αυτές φωνάζουν για «κλιματική δικαιοσύνη». Όπως έγραψαν στην ίδια ανάρτηση, «ρίξαμε βαμμένη σκόνη στην πρόσοψη της Sagrada Familia για να διαμαρτυρηθούμε για τη συνενοχή των κυβερνήσεων στις πυρκαγιές που κατέστρεψαν την Ιβηρική αυτό το καλοκαίρι».

Στη συνέχεια αναφέρουν ότι «σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας περίπου το 70% των δασικών πυρκαγιών προκαλείται από δραστηριότητες που σχετίζονται με την κτηνοτροφία. Ωστόσο, οι επιδοτήσεις σε αυτό το σύστημα δεν σταματούν και, στην πραγματικότητα, οι πυρκαγιές έχουν χρησιμοποιηθεί από το λόμπι του κρέατος ως εργαλείο προπαγάνδας».

Βαρκελώνη: «Να μην πηγαίνουν οι φόροι μας στις οικοκτόνες βιομηχανίες»

Τα μέλη της Futuro Vegetal καταγγέλλουν ακολούθως ότι «οι κυβερνήσεις δίνουν και πάλι προτεραιότητα στο πότισμα των κτηνοτροφικών μονάδων με δημόσιο χρήμα αντί να προστατεύουν τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους στις πυρκαγιές. Ενώ στους πρώτους υπόσχονται 5.500 ευρώ σε άμεση ενίσχυση, οι δεύτεροι περιορίζονται στα 500 ευρώ».

«Δεν θέλουμε να επιδοτούμε τις κτηνοτροφικές μονάδες. Δεν θέλουμε να επιδοτούνται με τους φόρους μας οι οικοκτόνες (σ.σ. που καταστρέφουν το περιβάλλον) βιομηχανίες. Θέλουμε τα δημόσια κονδύλια να ξοδεύονται σε βασικούς εργαζόμενους, όπως οι πυροσβέστες και οι εργαζόμενοι στην υγεία» σημειώνουν καταληκτικά.

Οι πυρκαγιές στην Ισπανία τον Αύγουστο άφησαν πίσω τους τέσσερις νεκρούς και κατέστρεψαν περισσότερα από 3.500.000 στρέμματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Η κυβέρνηση της Ισπανίας χαρακτήρισε τις πυρκαγιές «μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές» που έχει δει η χώρα στην πρόσφατη ιστορία της και τις συνέδεσε με την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η έκταση του φαινομένου φαίνεται να υποχωρεί, με τη διευθύντρια των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας Virginia Barcones να δηλώνει το Σάββατο ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης «φτάνει στο τέλος της».

Η Futuro Vegetal, η οποία συνεργάζεται με παρόμοιες ομάδες στο εξωτερικό, έχει διοργανώσει δεκάδες παρόμοιες διαμαρτυρίες, μεταξύ των οποίων και μία το 2022, όταν τα μέλη της κόλλησαν τα χέρια τους στα πλαίσια των πινάκων του Francisco de Goya στο Μουσείο Prado της Μαδρίτης.