Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο χθες Παρασκευή (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Radovan Stoklasa, επάνω, σύστημα Patriot).

«Η προτεινόμενη πώληση αυτού του εξοπλισμού και της υποστήριξης δεν θα μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή»

Κύριοι ανάδοχοι της σύμβασης θα είναι οι RTX Corp και Lockheed Martin, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Aμυνας.

«Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, εξοπλίζοντάς την περαιτέρω για τη διεξαγωγή αποστολών αυτοάμυνας και περιφερειακής ασφάλειας με μια πιο ισχυρή ικανότητα αεράμυνας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι «η προτεινόμενη πώληση αυτού του εξοπλισμού και της υποστήριξης δεν θα μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή».

Και πυραύλους ERAM

Προχθές, η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας για την ασφάλεια και την άμυνα (DSCA) είχε ανακοινώσει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση ως και 3.350 πυραύλων επιφανείας-αέρος RIM-174 Standard ERAM, ή SM-6, εκτιμώμενης αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ουκρανία.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι ενημερώθηκε και το Κογκρέσο, όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων.

Η αγορά θα υποστηριχθεί με χρηματοδοτήσεις των ΗΠΑ, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, συμπλήρωσε.

«Η προτεινόμενη πώληση στην Ουκρανία θα υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και των στόχων εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια χώρας εταίρου που αποτελεί δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην Ευρώπη», σύμφωνα με την ανακοίνωση (περισσότερα εδώ).