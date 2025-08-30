Καστοριά: Το τελευταίο «αντίο» στα δύο 16χρονα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο

Με τις καμπάνες να ηχούν πένθιμα, συγκλονισμένες οι οικογένειες των δύο παιδιών, φίλοι και συγχωριανοί στο Μαυροχώρι και την Πολυκάρπη Καστοριάς, τα συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία.

Οι γονείς των δύο 16χρονων τα αναζητούσαν για ώρες. Είχαν πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας του αγοριού και είχαν βγει βόλτα. Μια βόλτα που είχε την πιο τραγική κατάληξη. Το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε με δύναμη σε δέντρα.

Τα λόγια της δασκάλας

Τα λόγια της δασκάλας του 16χρονου που μίλησε στο MEGA συγκινούν.

«Σαν κεραυνός έπεσε η πολύ θλιβερή είδηση, σαν φωτιά που έκαψε το σπίτι τους, το χωριό και την περιοχή όλη. Ήταν ευγενικό και τρυφερό παιδί. Τον έβλεπα συχνότερα από όλους τους άλλους μαθητές μου, καθώς συναντιόμασταν συνεχώς στην εκκλησία του χωριού μας, την οποία χαιρόταν να υπηρετεί».

Το χαμόγελο της 16χρονης θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες των αγαπημένων της.

«Κόρη, αδελφή, εγγονή, ανιψιά, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές όλων μας για το φωτεινό της χαμόγελο και την καλοσύνη της».