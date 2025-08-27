Τροχαίο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε ελαφρά – Συνελήφθη 35χρονος που την τράκαρε και διέφυγε

Σε τροχαίο ενεπλάκη το μεσημέρι της Τετάρτης η ευρωβουλυτής Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 13:00 επί της λεωφόρου Κηφισίας 336 στο ύψος του Νοσοκομείου «Υγεία».

Η σύγκρουση

Στο αυτοκίνητο που επέβαινε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία ήταν συνοδηγός, συγκρούστηκε με ΙΧ ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε το σημείο.

Η ευρωβουλευτής τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο ‘’Υγεία’’ για τις πρώτες βοήθειες.

Συνελήφθη 35χρονος

Έπειτα από αναζητήσεις εντοπίστηκε το όχημα με τον οδηγό που διέφυγε.

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για 35χρονο ημεδαπό ο οποίος συνελήφθη και κρατείται στο Τ/Α Βορειοανατολικής Αττικής και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.