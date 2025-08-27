newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Τροχαίο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε ελαφρά – Συνελήφθη 35χρονος που την τράκαρε και διέφυγε
Ελλάδα 27 Αυγούστου 2025 | 23:40

Τροχαίο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε ελαφρά – Συνελήφθη 35χρονος που την τράκαρε και διέφυγε

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Σύνταξη
Spotlight

Σε τροχαίο ενεπλάκη το μεσημέρι της Τετάρτης η ευρωβουλυτής Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 13:00 επί της λεωφόρου Κηφισίας 336 στο ύψος του Νοσοκομείου «Υγεία».

Η σύγκρουση

Στο αυτοκίνητο που επέβαινε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία ήταν συνοδηγός, συγκρούστηκε με ΙΧ ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε το σημείο.

Η ευρωβουλευτής τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο ‘’Υγεία’’ για τις πρώτες βοήθειες.

Συνελήφθη 35χρονος

Έπειτα από αναζητήσεις εντοπίστηκε το όχημα με τον οδηγό που διέφυγε.

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για 35χρονο ημεδαπό ο οποίος συνελήφθη και κρατείται στο Τ/Α Βορειοανατολικής Αττικής και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Φυσικό αέριο
LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
Βόλος: Τη θεία τους προτείνει για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης η Εισαγγελία
Ελλάδα 27.08.25

Βόλος: Τη θεία τους προτείνει για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης η Εισαγγελία

Το δικό τους δράμα ζουν τα τέσσερα παιδιά της 36χρονης, η οποία έπεσε θύμα δολοφονίας στον Βόλο από τον 40χρονο σύζυγό της, με την Εισαγγελία να προτείνει να ζήσουν με την θεία τους στην Σκιάθο

Σύνταξη
«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία
Φυτοφάρμακα και PFAS 27.08.25

«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία

Επιστημονική μελέτη διαπιστώνει υψηλές συγκεντρώσεις από «παντοτινά χημικά», βαρέα μέταλλα και άλλες ενώσεις στα αυγά ελευθέρας βοσκής. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους για την υγεία.

Σύνταξη
Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία
Ελλάδα 27.08.25

Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία

Ο Χαλίτ Γιουκάι είχε αποφασίσει να κάνει και φέτος διακοπές στην Ελλάδα. Στις 4 Αυγούστου ξεκίνησε με το σκάφος του από την Γιάλοβα της Τουρκίας με προορισμό τη Μύκονο, όπου τον ανέμενε η σύζυγός του.

Σύνταξη
Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ελλάδα 27.08.25

Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή - Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά τις 190.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολομέλεια των προέδρων των ΔΣΕ: «Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό
«Φωνές» 27.08.25

«Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό

«Η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου».

Σύνταξη
Carabao Cup: Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)

Ονειρικό ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Στέφανος Τζίμας με τη Μπράιτον, σκοράροντας δύο φορές και δίνοντας μία ασίστ στο 6-0 επί της Όξφορντ στο Carabao Cup. Πρώτη εμφάνιση και για τον Κωστούλα.

Σύνταξη
Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν
Νεκρά παιδιά 27.08.25

Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν

Το FBI διερευνά μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς» δήλωσε ο επικεφαλής για την επίθεση στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας
Μπάσκετ 27.08.25

Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας

Το πανόραμα του Eurobasket 2025 μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της πρώτης ημέρας (Τετάρτης 27/8)- Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει
Box office 27.08.25

«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει

Σύμφωνα με το FlixPatrol, η ταινία «Μαρία» στην οποία πρωταγωνίστησε η Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας, κατέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση στο leader board του HBO Max, μετά την κυκλοφορία της στην Ευρώπη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Κόσμος 27.08.25

Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

«Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ

Σύνταξη
Η Γαλλία επιστρέφει ανθρώπινα λείψανα στη Μαδαγασκάρη – Η αποικιοκρατική βία άφησε μια «ανοιχτή πληγή» στη χώρα
128 χρόνια 27.08.25

Η Γαλλία επιστρέφει ανθρώπινα λείψανα στη Μαδαγασκάρη – Η αποικιοκρατική βία άφησε μια «ανοιχτή πληγή» στη χώρα

Τα τελευταία χρόνια, η Γαλλία έχει επιταχύνει την επιστροφή των έργων τέχνης που λήστεψαν τα στρατεύματά της κατά την αποικιοκρατική εποχή στις χώρες προέλευσής τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Παραλύει η χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου – Βγαίνουν στους δρόμους οι «Μπλοκάρουμε τα πάντα»
Τι λέει ο Μπαϊρού 27.08.25 Upd: 23:05

Παραλύει η Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου - Βγαίνουν στους δρόμους οι «Μπλοκάρουμε τα πάντα»

Μνήμες από το μαζικό κίνημα «Κίτρινα Γιλέκα» θα ζήσει η Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου, με τις διαδηλώσεις του κινήματος «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» (Bloquons tout)

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Βασιλεία
Champions League 27.08.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Βασιλεία

LIVE: Κοπεγχάγη – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Βασιλεία για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
