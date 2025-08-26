newspaper
Η SOS Méditerranée καταγγέλλει επίθεση με πυρά από τη λιβυκή ακτοφυλακή και σιγή ασυρμάτου από πλοίο του ΝΑΤΟ
Η SOS Méditerranée καταγγέλλει επίθεση με πυρά από τη λιβυκή ακτοφυλακή και σιγή ασυρμάτου από πλοίο του ΝΑΤΟ

Η SOS Méditerranée καταγγέλλει την «εσκεμμένη και στοχευμένη επίθεση εναντίον του πληρώματός μας» από τη λιβυκή ακτοφυλακή και τη σιγή... ασυρμάτου από ιταλικό πολεμικό πλοίο της δύναμης του ΝΑΤΟ.

Το Ocean Viking έγινε προχθές Κυριακή μετά το μεσημέρι στόχος «επίθεσης άνευ προηγουμένου» από πλευράς της λιβυκής ακτοφυλακής, εν μέσω επιχείρησης διάσωσης σε διεθνή ύδατα, κατήγγειλε χθες Δευτέρα η γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée, η οποία εκμισθώνει αυτό το πλοίο-ασθενοφόρο (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, τρύπες από τα πυρά που δέχτηκε το Ocean Viking).

Τη στιγμή που λίβυοι ακτοφύλακες άνοιξαν πυρ, πάνω στο σκάφος βρίσκονταν 87 άνθρωποι που διασώθηκαν τη νύχτα στα «βόρεια των λιβυκών ακτών», τόνισε. Το πλοίο διάσωσης εκείνη την ώρα «αναζητούσε ενεργά άλλο πλεούμενο σε κίνδυνο», εξήγησε η ΜΚΟ σε ανακοίνωση Τύπου.

«Χωρίς καμιά προειδοποίηση», δυο άνδρες πάνω στο λιβυκό περιπολικό «άνοιξαν πυρ» και συνέχισαν να ρίχνουν για «τουλάχιστον είκοσι λεπτά»

Ομως πλησίασε περιπολικό της ακτοφυλακής της Λιβύης που διέταξε «παράνομα» το Ocean Viking να «φύγει από την περιοχή», περίπου 40 ναυτικά μίλια (74 χλμ.) από τις λιβυκές ακτές, προς βόρεια κατεύθυνση. Το πλήρωμα «πληροφόρησε την ακτοφυλακή» πως το σκάφος «αποχωρούσε από εκεί», σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Μολαταύτα, «χωρίς καμιά προειδοποίηση», δυο άνδρες πάνω στο περιπολικό «άνοιξαν πυρ» και συνέχισαν να ρίχνουν για «τουλάχιστον είκοσι λεπτά», συνεχίζει η SOS Méditerranée, που δημοσιοποίησε βίντεο του περιστατικού.

Ουδείς από τους διασωθέντες και το πλήρωμα τραυματίστηκε, όμως οι σφαίρες, «στο ύψος του κεφαλιού ανθρώπου», έσπασαν παράθυρα, σωστικές λέμβους, κεραίες και άλλο εξοπλισμό διάσωσης, προσθέτει η γαλλική ΜΚΟ.

«Ουδέποτε απάντησε»

Αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ειδοποίησε δύναμη του NATO, το Ocean Viking παραπέμφθηκε για προστασία στο πλησιέστερο σκάφος, πολεμικό του ιταλικού ναυτικού — όμως αυτό το τελευταίο «ουδέποτε απάντησε στο τηλέφωνο».

Η μη κυβερνητική οργάνωση καταγγέλλει «εσκεμμένη και στοχευμένη επίθεση εναντίον του πληρώματός μας και εναντίον των δυνατοτήτων μας να εκτελούμε επιχειρήσεις διάσωσης».

Δεν πρόκειται για «μεμονωμένο περιστατικό», επιμένει η SOS Méditerranée, επισημαίνοντας το «μακρύ ιστορικό ανεύθυνης συμπεριφοράς» και «απόλυτης περιφρόνησης για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας» από την ακτοφυλακή της Λιβύης.

Καταγγέλλει ταυτόχρονα την υποστήριξη «ευρωπαϊκών κρατών» στη λιβυκή ακτοφυλακή, με «την Ιταλία στην πρώτη γραμμή», εξηγώντας πως το περιπολικό σκάφος από το οποίο δέχτηκε πυρά το πλοίο της είχε δωριστεί «από την Ιταλία το 2023», στο πλαίσιο προγράμματος υποστήριξης στη Λιβύη.

Η γενική διευθύντρια της SOS Méditerranée Σοφί Μπο απαίτησε «πλήρη έρευνα» για το συμβάν και τον «άμεσο τερματισμό κάθε ευρωπαϊκής συνεργασίας με τη Λιβύη».

Κατάληψη του Mediterranea

Το Ocean Viking έπλεε προς τις Συρακούσες, στη Σικελία, για να αποβιβάσει τους διασωθέντες και για να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές.

Από τους 87 ανθρώπους που διέσωσε το Ocean Viking, οι 80 είναι πρόσφυγες από το Σουδάν. Οι 21 είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Παράλληλα, η μη κυβερνητική οργάνωση Mediterranea Saving Humans ανακοίνωσε χθες ότι το δικό της πλοίο, το Mediterranea, κατελήφθη από τις ιταλικές αρχές στο λιμάνι Τράπανι.

Οι αρχές της Ιταλίας κατηγορούν το πλήρωμα ότι αψήφησε εντολή του υπουργείου Εσωτερικών και, αντί να πλεύσει προς Γένοβα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, μετέφερε 10 ανθρώπους που είχε διασώσει σε αυτήν την πόλη της Σικελίας.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα κρατηθεί το σκάφος. Η οργάνωση αντιμετωπίζει πρόστιμο 10.000 ευρώ.

