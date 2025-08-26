Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!
Ο 17χρονος, Ρίο Νγκουμόχα, μπήκε αλλαγή στο 90+6′ και στο 90+10′ έδωσε τη νίκη με 3-2 στη Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ που είχε ισοφαρίσει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο.
Απίθανη ματσάρα με νικήτρια τη Λίβερπουλ στο «St James’ Park»! Για δεύτερο σερί ματς οι «reds» ισοφαρίστηκαν ενώ είχαν προβάδισμα δύο γκολ, αλλά βρήκαν και πάλι τη λύση στο φινάλε.
Ο 17χρονος (τα κλείνει στις 29 του μηνός), Ρίο Νγκουμόχα, πέρασε αλλαγή στο 90+6′ και στο 90+10′ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 3-2 επί της τρομερής Νιούκαστλ που επέστρεψε από το 0-2 αν και έπαιζε για ένα ημίχρονο με δέκα παίκτες.
Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος παρότι αυτή που απείλησε πρώτη ήταν η Λίβερπουλ με σουτ του Βιρτς στο 13′, αλλά ο Πόουπ έσωσε. Στο 28′ ο Γκόρντον είχε μία κεφαλιά που έφυγε έξω για τη Νιούκαστλ και στο 35′ ήρθε το 0-1 με τρομερό σουτ του Χράφενμπερχ έξω από την περιοχή. Στο 42′ οι «κόκκινοι» έφτασαν κοντά σε δεύτερο γκολ όταν ο Τζόουνς δεν βρήκε την μπάλα από το γύρισμα του Σαλάχ και στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Γκόρντον για σκληρό μαρκάρισμα στον Φαν Ντάικ.
Η Λίβερπουλ μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο μέρος και στα 22 δευτερόλεπτα έκανε το 0-2 από σέντρα του Χάκπο και άψογο τελείωμα του Εκιτίκε. Εκεί όλοι πίστεψαν πως το ματς τελείωσε, αφού η Νιούκαστλ έπαιζε και με παίκτη λιγότερο.
Σύντομα όμως διαψεύστηκαν καθώς στο 57′ έγινε το 1-2 με κεφαλιά του Γκιμαράρες από σέντρα του Λιβραμέντο ενώ στο 64′ ο Άλισον έσωσε σε κόρνερ του Τρίπιερ. Η Νιούκαστλ πίεσε πολύ και στο 88′ έφτασε στο 2-2 με πλασέ του Οσούλα. Ο διαιτητής έδωσε 11 λεπτά καθυστερήσεις στο παιχνίδι και στο 10ο λεπτό του έξτρα χρόνου ο Νγκουμόχα με κοντινό πλασέ από σέντρα του Σαλάχ έγραψε το 3-2.
Νιούκαστλ: Πόουπ, Τρίπιερ (76’ Χολ), Μπερν, Λιβραμέντο, Σερ (81’ Τιό), Γκιμαράες, Τονάλι (66’ Μάιλι), Ζοέλιντον (75’ Ράμσεϊ), Ελάνγκα, Μπαρνς (76’ Οσούλα), Γκόρντον
Λίβερπουλ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Κερκέζ, Κονατέ, Τζόουνς (90+6’ Νγκουμόχα), Χράφενμπερχ, Σομποσλάι, Χάκπο (90+6’ Έλιοτ), Σαλάχ (90+12’ Έντο), Βιρτς (80’ Μπράντλει), Εκιτικέ (80’ Κιέζα)
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 22/08
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5
Σάββατο 23/08
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2
Μπόρνμουθ-Γουλβς 1-0
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0
Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0
Άρσεναλ-Λιντς 5-0
Κυριακή 24/08
Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1
Έβερτον-Μπράιτον 2-0
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1
Δευτέρα 25/08
Νιουκάστλ-Λίβερπουλ 2-3
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (3η) αγωνιστική:
Σάββατο 30/08
Τσέλσι-Φούλαμ (14:30)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)
Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)
Γουλβς-Έβερτον (17:00)
Λιντς-Νιουκάστλ (19:30)
Κυριακή 31/08
Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)
Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)
Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)
