Τέσσερις στους 10 της Gen Z θέλουν να εργάζονται στο γραφείο – Nιώθουν μόνοι στο σπίτι

Πολλοί νέοι εργαζόμενοι που ανήκουν στην Gen Z αρχίζουν να επιστρέφουν στο γραφείο καθώς αισθάνονται μοναξιά όταν εργάζονται από το σπίτι, αποκάλυψε νέα έρευνα, την οποία παρουσίασε ο Independent.

H ξαφνική αύξηση των πλήρως απομακρυσμένων ή υβριδικών θέσεων εργασίας που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19 συνεχίστηκε και μετά το ξεπέρασμά της υγειονομικής κρίσης, καθώς πολλοί εργαζόμενοι διαπίστωσαν ότι εκτιμούσαν την ελευθερία που προσέφερε η ρύθμιση.

Ωστόσο, τέσσερις στους 10 νέους ηλικίας 16 έως 24 ετών (38%) δηλώνουν ότι αισθάνονται μοναξιά ή απομόνωση λόγω των εργασιακών τους συνθηκών, σύμφωνα με έρευνα της Bupa.

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη αύξηση σε σύγκριση με όλους τους εργαζόμενους, με λίγο λιγότερο από το ένα τέταρτο (24%) να δηλώνουν ότι έχουν παρόμοια συναισθήματα μοναξιάς.

Πολλοί εργαζόμενοι σε αυτή την ηλικιακή κλίμακα πιθανότατα ξεκίνησαν την καριέρα τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid και, επομένως, είναι πολύ πιο πιθανό να μην έχουν ποτέ βιώσει έναν εργασιακό περιβάλλον μέσα στον χώρο εργασίας.

Μοναξιά

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε έρευνα 8.000 ενηλίκων, διαπίστωσε επίσης ότι η μοναξιά είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των νέων ενηλίκων (Gen Z) που επιδίωξαν καριέρα ως influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το 58% να δηλώνει ότι θέλει να βρει έναν χώρο εργασίας που προσφέρει ένα πιο κοινωνικό περιβάλλον.

Ο Τομ Μπράουν, ένας 24χρονος βοηθός δημοσίων σχέσεων από το Σάντμπανκς, μοιράστηκε το πώς η εργασία εξ αποστάσεως κατά το πρώτο μέρος της καριέρας του οδήγησε σε αισθήματα μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης.

Μιλώντας στον Independent τόνισε: «Ενώ υπήρχαν θετικά στην εργασία από απόσταση, το μειονέκτημα ήταν οι περιορισμοί στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τώρα έχω μάθει ότι δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω συμβιβασμούς σε αυτό».

Ο νεαρός επαγγελματίας της Gen Z αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή σε έναν ρόλο όπου ένιωθε ότι το κοινωνικό περιβάλλον ήταν καλύτερο, λέγοντας: «Όταν έψαχνα για μια νέα δουλειά, υπέβαλα αίτηση ειδικά για ρόλους με φυσικό γραφείο όπου έχω υποστηρικτικούς συναδέλφους, μπορώ να κοινωνικοποιούμαι τα μεσημέρια και να συναντώ φίλους στην πόλη τα βράδια. Ως αποτέλεσμα, η ευεξία μου ήδη βελτιώνεται».

Έλλειψη υποστήριξης στους χώρους εργασίας

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εντοπίζονται στην έκθεση της Bupa είναι η έλλειψη υποστήριξης στους χώρους εργασίας, με πάνω από το ένα πέμπτο των νέων εργαζομένων (21%) να δηλώνουν ότι ο χώρος εργασίας τους δεν παρέχει καμία υποστήριξη για την ψυχική υγεία. Περίπου το 41% ​​δηλώνει επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακινηθεί σε έναν ρόλο με ιδιωτικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ως παροχή στους εργαζομένους.

Ο Μπεν Χάρισον, διευθυντής του Ιδρύματος Εργασίας, δήλωσε: «Η εργασιακή εμπειρία των νέων (Gen Z) έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η ήδη μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν σε επισφαλή απασχόληση όταν εισέλθουν στην αγορά εργασίας είναι η ταχεία εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η αύξηση των υβριδικών και εξ αποστάσεως πρακτικών εργασίας, κάτι που μπορεί να διακινδυνεύσει πολλούς νέους να αισθάνονται αποκομμένοι από τους συναδέλφους και τον εργοδότη τους.

«Ενώ η ευελιξία στην εργασία μπορεί να είναι ωφέλιμη για όλες τις ηλικιακές ομάδες, είναι ζωτικής σημασίας οι εργοδότες να παρέχουν προληπτικά στους νέους ασφαλείς ευκαιρίες απασχόλησης που διαθέτουν σαφείς δρόμους για την εξέλιξη, την ευκαιρία να μαθαίνουν από τους συναδέλφους τους και να χτίζουν σχέσεις με αυτούς σε τακτική βάση, καθώς και υποστηρικτική και αφοσιωμένη διοίκηση που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά όταν οι νέοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον χώρο εργασίας».

Ο Δρ. Naveen Puri, ιατρικός διευθυντής της Bupa Βρετανίας δήλωσε: «Η μοναξιά μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική μας υγεία, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην κατάθλιψη, το άγχος, το στρες και τον διαβήτη τύπου 2. Έχουμε δει τη μοναξιά να γίνεται ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην προσωπική μας ζωή, αλλά είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τη βλέπουμε και σε ένα εργασιακό περιβάλλον».

«Μεταξύ των πελατών μας, έχουμε δει αύξηση 100% στις αιτήσεις αποζημίωσης που σχετίζονται με την ψυχική υγεία από το 2019 έως το 2024 για άτομα ηλικίας 18-35 ετών, επομένως είναι καθησυχαστικό το γεγονός ότι οι χώροι εργασίας λαμβάνουν μέτρα για να παρέχουν στους ανθρώπους τους την υποστήριξη που χρειάζονται. Θα συμβούλευα όποιον επηρεάζεται από τη μοναξιά στον χώρο εργασίας να μιλήσει με έναν έμπιστο συνάδελφο, διευθυντή ή επαγγελματία ανθρώπινου δυναμικού και να μάθει τι υποστήριξη είναι διαθέσιμη».

Πηγή: ΟΤ