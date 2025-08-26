newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τέσσερις στους 10 της Gen Z θέλουν να εργάζονται στο γραφείο – Nιώθουν μόνοι στο σπίτι
Διεθνής Οικονομία 26 Αυγούστου 2025 | 06:00

Τέσσερις στους 10 της Gen Z θέλουν να εργάζονται στο γραφείο – Nιώθουν μόνοι στο σπίτι

Tο 58% των εργαζόμενων της Gen Z θέλει να βρει έναν χώρο εργασίας που προσφέρει ένα πιο κοινωνικό περιβάλλον

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Spotlight

Πολλοί νέοι εργαζόμενοι που ανήκουν στην Gen Z αρχίζουν να επιστρέφουν στο γραφείο καθώς αισθάνονται μοναξιά όταν εργάζονται από το σπίτι, αποκάλυψε νέα έρευνα, την οποία παρουσίασε ο Independent.

H ξαφνική αύξηση των πλήρως απομακρυσμένων ή υβριδικών θέσεων εργασίας που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19 συνεχίστηκε και μετά το ξεπέρασμά της υγειονομικής κρίσης, καθώς πολλοί εργαζόμενοι διαπίστωσαν ότι εκτιμούσαν την ελευθερία που προσέφερε η ρύθμιση.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι η μοναξιά είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των νέων ενηλίκων που επιδίωξαν καριέρα ως influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ωστόσο, τέσσερις στους 10 νέους ηλικίας 16 έως 24 ετών (38%) δηλώνουν ότι αισθάνονται μοναξιά ή απομόνωση λόγω των εργασιακών τους συνθηκών, σύμφωνα με έρευνα της Bupa.

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη αύξηση σε σύγκριση με όλους τους εργαζόμενους, με λίγο λιγότερο από το ένα τέταρτο (24%) να δηλώνουν ότι έχουν παρόμοια συναισθήματα μοναξιάς.

Πολλοί εργαζόμενοι σε αυτή την ηλικιακή κλίμακα πιθανότατα ξεκίνησαν την καριέρα τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid και, επομένως, είναι πολύ πιο πιθανό να μην έχουν ποτέ βιώσει έναν εργασιακό περιβάλλον μέσα στον χώρο εργασίας.

Μοναξιά

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε έρευνα 8.000 ενηλίκων, διαπίστωσε επίσης ότι η μοναξιά είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των νέων ενηλίκων (Gen Z) που επιδίωξαν καριέρα ως influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το 58% να δηλώνει ότι θέλει να βρει έναν χώρο εργασίας που προσφέρει ένα πιο κοινωνικό περιβάλλον.

Ο Τομ Μπράουν, ένας 24χρονος βοηθός δημοσίων σχέσεων από το Σάντμπανκς, μοιράστηκε το  πώς η εργασία εξ αποστάσεως κατά το πρώτο μέρος της καριέρας του οδήγησε σε αισθήματα μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης.

Μιλώντας στον Independent τόνισε: «Ενώ υπήρχαν θετικά στην εργασία από απόσταση, το μειονέκτημα ήταν οι περιορισμοί στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τώρα έχω μάθει ότι δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω συμβιβασμούς σε αυτό».

Ο νεαρός επαγγελματίας της Gen Z αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή σε έναν ρόλο όπου ένιωθε ότι το κοινωνικό περιβάλλον ήταν καλύτερο, λέγοντας: «Όταν έψαχνα για μια νέα δουλειά, υπέβαλα αίτηση ειδικά για ρόλους με φυσικό γραφείο όπου έχω υποστηρικτικούς συναδέλφους, μπορώ να κοινωνικοποιούμαι τα μεσημέρια και να συναντώ φίλους στην πόλη τα βράδια. Ως αποτέλεσμα, η ευεξία μου ήδη βελτιώνεται».

Έλλειψη υποστήριξης στους χώρους εργασίας

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εντοπίζονται στην έκθεση της Bupa είναι η έλλειψη υποστήριξης στους χώρους εργασίας, με πάνω από το ένα πέμπτο των νέων εργαζομένων (21%) να δηλώνουν ότι ο χώρος εργασίας τους δεν παρέχει καμία υποστήριξη για την ψυχική υγεία. Περίπου το 41% ​​δηλώνει επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακινηθεί σε έναν ρόλο με ιδιωτικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ως παροχή στους εργαζομένους.

Ο Μπεν Χάρισον, διευθυντής του Ιδρύματος Εργασίας, δήλωσε: «Η εργασιακή εμπειρία των νέων (Gen Z) έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η ήδη μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν σε επισφαλή απασχόληση όταν εισέλθουν στην αγορά εργασίας είναι η ταχεία εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η αύξηση των υβριδικών και εξ αποστάσεως πρακτικών εργασίας, κάτι που μπορεί να διακινδυνεύσει πολλούς νέους να αισθάνονται αποκομμένοι από τους συναδέλφους και τον εργοδότη τους.

«Ενώ η ευελιξία στην εργασία μπορεί να είναι ωφέλιμη για όλες τις ηλικιακές ομάδες, είναι ζωτικής σημασίας οι εργοδότες να παρέχουν προληπτικά στους νέους ασφαλείς ευκαιρίες απασχόλησης που διαθέτουν σαφείς δρόμους για την εξέλιξη, την ευκαιρία να μαθαίνουν από τους συναδέλφους τους και να χτίζουν σχέσεις με αυτούς σε τακτική βάση, καθώς και υποστηρικτική και αφοσιωμένη διοίκηση που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά όταν οι νέοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον χώρο εργασίας».

Ο Δρ. Naveen Puri, ιατρικός διευθυντής της Bupa Βρετανίας δήλωσε: «Η μοναξιά μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική μας υγεία, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην κατάθλιψη, το άγχος, το στρες και τον διαβήτη τύπου 2. Έχουμε δει τη μοναξιά να γίνεται ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην προσωπική μας ζωή, αλλά είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τη βλέπουμε και σε ένα εργασιακό περιβάλλον».

«Μεταξύ των πελατών μας, έχουμε δει αύξηση 100% στις αιτήσεις αποζημίωσης που σχετίζονται με την ψυχική υγεία από το 2019 έως το 2024 για άτομα ηλικίας 18-35 ετών, επομένως είναι καθησυχαστικό το γεγονός ότι οι χώροι εργασίας λαμβάνουν μέτρα για να παρέχουν στους ανθρώπους τους την υποστήριξη που χρειάζονται. Θα συμβούλευα όποιον επηρεάζεται από τη μοναξιά στον χώρο εργασίας να μιλήσει με έναν έμπιστο συνάδελφο, διευθυντή ή επαγγελματία ανθρώπινου δυναμικού και να μάθει τι υποστήριξη είναι διαθέσιμη».

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Υφαντής: Πώς η Νίκας τής δίνει την ηγεμονία στα αλλαντικά

Υφαντής: Πώς η Νίκας τής δίνει την ηγεμονία στα αλλαντικά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Τράπεζες
Τράπεζες: Ιδανικό το νέο βασικό σενάριο για τα ευρωπαϊκά επιτόκια

Τράπεζες: Ιδανικό το νέο βασικό σενάριο για τα ευρωπαϊκά επιτόκια

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ
«Δόλια συμπεριφορά» 26.08.25

Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Fed Λίζα Κουκ

Σε επιστολή του προς τη Λίζα Κουκ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι είχε «επαρκή λόγο να την απομακρύνει από τη θέση της» καθώς επέδειξε «δόλια και εγκληματική συμπεριφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα».

Σύνταξη
«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση
Ευρώπη 25.08.25

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση

Καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στη νότια Ευρώπη και οι απώλειες των καλλιεργειών αναμένεται να αυξηθούν, οι παραγωγοί πρέπει να γίνουν δημιουργικοί για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση

Σύνταξη
Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;
Financial Times 25.08.25

Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ και νυν πολιτικός προϊστάμενος του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου της Νορβηγίας, δείχνει πως δεν θέλει να τραβήξει η χώρα του το σχοινί με το Ισραήλ, παρά τα εγκλήματα στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»
Μέλλον χωρίς ταξίδια; 24.08.25

Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»

Οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και η διαρκής αύξηση του κόστους, οδηγούν σε μία ακόμη κρίση. Tης βιομηχανίας των διακοπών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ για 13ωρο: Να αποσυρθεί το έκτρωμα που πάει τους εργαζόμενους στον Μεσαίωνα
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

ΚΚΕ κατά κυβέρνησης για 13ωρο: Αθλιότητες τα περί δίκαιης εργασίας - Να αποσυρθεί το έκτρωμα

Το ΚΚΕ τονίζει ότι είναι αναγκαίο «να δυναμώσει η πάλη για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για 7ώρο – 5νθήμερο – 35ωρο με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και ΣΣΕ».

Σύνταξη
Σκύδρα: Τον είχα δει να βγαίνει από το χωράφι μου και τον πυροβόλησα
Ελλάδα 26.08.25

Ομολόγησε ο δολοφόνος στη Σκύδρα - Τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου και τον πυροβόλησα

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσα. Σοκαριστικές λεπτομέρειες για το έγκλημα στη Σκύδρα

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του ο δράστης – Σε σοκ τα παιδιά
Άγριο έγκλημα 26.08.25

Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες της γυναικοκτονίας στον Βόλο - Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του ο δράστης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, επιρρίπτει ευθύνες στο θύμα με τον δικηγόρο του να ισχυρίζεται ότι «προκλήθηκε βάναυσα» από την 36χρονη

Σύνταξη
Αυστραλία: Κατηγορεί το Ιράν για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» – Απελαύνει τον πρέσβη του
Διπλωματική σύγκρουση 26.08.25

Για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» κατηγορεί το Ιράν η Αυστραλία - Απελαύνει τον πρέσβη του

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία θα χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν «τρομοκρατική οργάνωση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από το Ζάππειο στη ΔΕΘ: Το crash test του ΠΑΣΟΚ για κυβερνησιμότητα – Πυρά σε Μητσοτάκη και στο βάθος… Τσίπρας
Έρχεται πρόγραμμα 26.08.25

Από το Ζάππειο στη ΔΕΘ: Το crash test του ΠΑΣΟΚ για κυβερνησιμότητα – Πυρά σε Μητσοτάκη και στο βάθος… Τσίπρας

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έχουν στραμμένο το βλέμμα σε δύο κομβικές ημερομηνίες - Στο στόχαστρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών του κόμματος

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»
Πρόβλημα διαρκείας 26.08.25

«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»

Η υπουργός Μετάβασης και Οικολογίας της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, καλεί σε εθνική ενότητα απέναντι στην κλιματική κρίση – Μήνυμα και για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει αντίστοιχες προκλήσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Συνταξιοδότηση: Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες
Συνταξιοδότηση 26.08.25

Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

Οι αλλαγές θα γίνουν με βάση τη μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής, η οποία εκπονείται κάθε τρία χρόνια n Το 2030 τα νομοθετημένα όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών θα αυξηθούν κατά ενάμισι έτος

Ηλίας Γεωργάκης
Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Ανακοινώσεις σύντομα 26.08.25

Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Έτσι ονομαζόταν, λέει, στα χρόνια των μεγάλων στρατιωτικών επιτυχιών των ΗΠΑ, στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Σε όλους αρέσει αυτό. Είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν υπουργείο Πολέμου».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Στο –πολύ κοντινό- μέλλον ίσως αντικαταστήσει τα τμήματα διεύθυνσης προσωπικού
Financial Times 26.08.25

Ποιος θα αποφασίζει ποιος θα προσληφθεί -ή θα απολυθεί- στο μέλλον; Ίσως η τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενταχθεί στη λειτουργία όλων των ειδών των επιχειρήσεων. Και καθώς μπορεί να εκτελέσει καθήκοντα του προσωπικού, ίσως οδηγήσει και σε αλλαγές στη φύση εργασίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αποδυναμώνοντας τη ρωσική πολεμική μηχανή: Γιατί η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Μόσχας
Κόσμος 26.08.25

Αποδυναμώνοντας τη ρωσική πολεμική μηχανή: Γιατί η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Μόσχας

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται ότι η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Πώς έχει εντείνει το Κίεβο τις επιθέσεις του κατά της κύριας πηγής χρηματοδότησης του πολεμικού μηχανισμού της Μόσχας;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΙΣ: «Πλάτη» γυρίζουν οι γιατροί στο ΕΣΥ με τα μέτρα – 52 λιγότερες αποχωρήσεις «βλέπει» ο Άδωνις
Κόντρες ΕΣΥ 26.08.25

ΠΙΣ: «Πλάτη» γυρίζουν οι γιατροί στο ΕΣΥ με τα μέτρα – 52 λιγότερες αποχωρήσεις «βλέπει» ο Άδωνις

Ο ΠΙΣ αναλύει τους λόγους γιατί αποτυγχάνουν τα μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αντιδρά παρουσιάζοντας 320 προσλήψεις από τις 790 περσινές προκηρύξεις

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Είναι μεροληπτικοί και ψεύτες: Ο Τραμπ απειλεί τις άδειες μέσων ενημέρωσης λόγω της κάλυψης ειδήσεων
Culture Live 26.08.25

Είναι μεροληπτικοί και ψεύτες: Ο Τραμπ απειλεί τις άδειες μέσων ενημέρωσης λόγω της κάλυψης ειδήσεων

«Είναι στην πραγματικότητα ένα παρακλάδι του Δημοκρατικού Κόμματος», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του για τα δίκτυα NBC και ABC

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γάζα: «Αποτροπιασμό» εκφράζει ο Καναδάς για το μακελειό του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 26.08.25

«Αποτροπιασμό» εκφράζει ο Καναδάς για την ισραηλινή σφαγή στο νοσοκομείο Νάσερ

«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό» για τη νέα σφαγή που προκάλεσε το Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, σκοτώνοντας μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Βολιβία: Ο δεξιός υποψήφιος πρόεδρος Κιρόγα υπόσχεται να ακυρώσει τις συμφωνίες για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα
Δεν θα «εγκριθούν» 26.08.25

Βολιβία: Στην προεκλογική μάχη οι συμφωνίες για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα

«Δεν θα εγκριθούν», δηλώνει ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Βολιβίας, Χόρχε Κιρόγα, οι συμφωνίες που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ
«Δόλια συμπεριφορά» 26.08.25

Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Fed Λίζα Κουκ

Σε επιστολή του προς τη Λίζα Κουκ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι είχε «επαρκή λόγο να την απομακρύνει από τη θέση της» καθώς επέδειξε «δόλια και εγκληματική συμπεριφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστήριο μπλοκάρει προσωρινά την απέλαση στην Ουγκάντα του μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ
Αμπρέγο Γκαρσία 26.08.25

Δικαστήριο μπλοκάρει προσωρινά την απέλαση του μετανάστη-σύμβολο στην Ουγκάντα

Ο συνήγορος του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία υπέβαλε αμέσως έφεση, αμφισβητώντας την απόφαση να απελαθεί στην Ουγκάντα, ενέργεια που εμπόδισε προσωρινά ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Σύνταξη
Γάζα: Για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια κάνει λόγο ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 26.08.25

Υπάρχει μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια για τη Γάζα

Για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια για τη Γάζα, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται, για πολλοστή φορά, τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Λίβανος: Ερευνα για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 26.08.25

Να διενεργηθεί έρευνα για «εγκλήματα πολέμου» του Ισραήλ στον Λίβανο

«Η εκτεταμένη και εσκεμμένη καταστροφή πολιτικών ιδιοκτησιών και γεωργικών γαιών από τον στρατό του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για εγκλήματα πολέμου».

Σύνταξη
Η SOS Méditerranée καταγγέλλει επίθεση με πυρά από τη λιβυκή ακτοφυλακή και σιγή ασυρμάτου από πλοίο του ΝΑΤΟ
Ocean Viking 26.08.25

Πυρά εναντίον πλοίου διάσωσης από τη λιβυκή ακτοφυλακή και σιγή ασυρμάτου από το ΝΑΤΟ

Η SOS Méditerranée καταγγέλλει την «εσκεμμένη και στοχευμένη επίθεση εναντίον του πληρώματός μας» από τη λιβυκή ακτοφυλακή και τη σιγή... ασυρμάτου από ιταλικό πολεμικό πλοίο της δύναμης του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο