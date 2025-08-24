Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη σε κατάστημα παιχνιδιών στη Ρωσία

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε την Κυριακή όταν φιάλη αερίου εξερράγη σε κατάστημα παιχνιδιών της Μόσχας, στη Ρωσία, σύμφωνα με κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η έκρηξη στη Ρωσία

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Central Children’s Store, γνωστό στους περισσότερους Ρώσους ως το κατάστημα παιχνιδιών «Detsky Mir». Βρίσκεται στην πλατεία Lubyanka, κοντά στην έδρα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), του κύριου διαδόχου της KGB της σοβιετικής εποχής, αναφέρει το Reuters.

🔵L’esplosione nel centro commerciale di #Mosca #CentralChildrensStore. L’agenzia Ria Novosti indica 1 vittima e 3 feriti per lo scoppio di una bombola di elio per gonfiare i pallocini. Il centro si trova vicino alla sede centrale dell’FSB.pic.twitter.com/ZMG1E6KZY6 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 24, 2025

«Δυστυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ως αποτέλεσμα του συμβάντος, υπάρχει ένας νεκρός και μερικοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Το κτίριο του καταστήματος παιχνιδιών, το οποίο στεγάζει επίσης μια σειρά από εστιατόρια, καταστήματα και έναν κινηματογράφο, εκκενώθηκε, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το κανάλι Mash Telegram ανέφερε ότι εξερράγη μια φιάλη ηλίου.