Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με πρόσκαιρη εξασθένηση το μεσημέρι – απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι 5 με 7μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.