Super League: Οι «μάχες» Ευρώπης, παραμονής και το πάρε-δώσε των… μικρών

Τέλος οι διακοπές, ώρα για δράση. Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2025/26 ξεκινάει σήμερα Σάββατο (23/8) και το ενδιαφέρον (και) φέτος δεν περιορίζεται μονάχα στα υψηλά πατώματα, αλλά και στις «μάχες» για το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο και για την παραμονή στην κατηγορία.

Λαμία και Καλλιθέα υποβιβάστηκαν πέρσι, ενώ ΑΕΛ και Κηφισιά πήραν τις θέσεις τους στο φετινό ελληνικό πρωτάθλημα. Πρωταθλήτρια ομάδα στις αφίξεις παικτών -είτε με μεταγραφές, είτε με προσθήκες ελεύθερων παικτών- είναι η ΑΕΛ, βάζοντας στη… μηχανή της συνολικά 18 παίκτες, με τον Πανσερραϊκό να ακολουθεί με 17 ποδοσφαιριστές!

Οι περισσότερες αποχωρήσεις προήλθαν από συλλόγους όπως ο Πανσερραϊκός (24 παίκτες) και ο Βόλος (20 παίκτες). Υπενθυμίζεται ότι η θερινή μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου για τις κανονικές μεταγραφές και στις 26 του μηνός για τους ελεύθερους.

Από τις κινήσεις των ομάδων φαίνεται ότι η ΑΕΛ είναι από τις πιο ενισχυμένες και έχει έρθει για να μείνει στην κατηγορία. Όσον αφορά τους στόχους των συλλόγων της Stoiximan Super League και τα φαβορί για Ευρώπη, παραμονή;

Ο Άρης φαίνεται πως έχει τον πρώτο λόγο για την πρωτιά στα play offs 5-8, εφόσον δεν μπει… σφήνα στους Big-4 και φυσικά με την προϋπόθεση ότι ο Κυπελλούχος Ελλάδος θα έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω πρωταθλήματος, ούτως ώστε να ανοίξει η πέμπτη θέση για Ευρώπη.

Αντίπαλοι σε αυτή τη «μάχη» για την έξοδο στα προκριματικά του επόμενου Conference League μπορούν να λογιστούν ο ΟΦΗ, ο Αστέρας και ο Ατρόμητος, όπως την περσινή χρονιά.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη «μάχη» της παραμονής, υποβιβάζονται και φέτος δύο ομάδες μετά τη λήξη των play out του πρωταθλήματος. Και το ενδιαφέρον αναμένεται, ξανά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Βόλος φαίνεται πως βρίσκονται στη χειρότερη θέση, με τους Λεβαδειακό, Πανσερραϊκό, Παναιτωλικό να είναι ένα «κλικ» πιο πάνω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν νιώθουν απόλυτα ασφαλείς. Η ΑΕΛ είναι ενισχυμένη και η λογική λέει ότι θα «καθαρίσει» από νωρίς την υπόθεση παραμονή.

Όλα αυτά, βεβαίως, στα χαρτιά. Το χορτάρι θα «μιλήσει» και θα αναδείξει το αποτέλεσμα…

Δείτε αναλυτικά το πάρε-δώσε των 9 ομάδων της Super League, πλην του Big-5

ΑΕΛ

ΗΡΘΑΝ

Αναγνωστόπουλος (31/γκολκίπερ/Ολυμπιακός)

Πέρες (25/κ. χαφ/Παναιτωλικός)

Τούπτα (27/σέντερ φορ/Βίτζεβ Λοτζ)

Γκαράτε (31/σέντερ φορ/Ουρακάν)

Στάικος (29/αμ. χαφ/Πανσερραϊκός)

Φαϊζάλ (21/δ. εξτρέμ/Σάο Πάολο U20)

Χατζηστραβός (25/επιθ. χαφ/Πανσερραϊκός)

Δεληγιαννίδης (28/δ. μπακ/Πανσερραϊκός)

Τσάκλα (31/στόπερ/Σαμπάχ)

Σανγκάλ (32/αρ. εξτρέμ/Απόλλων Λεμεσού)

Ατανάσοφ (25/αμ. χαφ/Κρακόβια)

Αποστολάκης (26/δ. μπακ/Σερίφ)

Παντελάκης (30/στόπερ/Παναιτωλικός)

Φερίγκρα (26/στόπερ/Πάσος Φερέιρα)

Σουρλής (22/κ. χαφ/Λαμία)

Γιούσης (26/αρ. εξτρέμ/Καρμιώτισσα)

Κοβάτσεβιτς (29/αρ. μπακ/Καρμιώτισσα)

Μελίσσας (32/γκολκίπερ/Νέα Σαλαμίνα)

ΕΦΥΓΑΝ

Βαφέας (28/στόπερ/Καλαμάτα)

Οικονόμου (29/κ. χαφ/Καλαμάτα)

Λυμπεράκης (27/αρ. μπακ/Καλαμάτα)

Τάχατος (23/δ. μπακ/Καλαμάτα)

Κ. Παπαγεωργίου (29/επιθ. χαφ/Πανιώνιος)

Στίνα (27/επιθ. χαφ/Ζίμπρου)

Σιατραβάνης (32/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Μπαριέντος (34/κ. χαφ/Νίκη Βόλου)

Φατάι (35/σέντερ φορ/Αφουμάτσι)

Α. Παπαγεωργίου (38/δ. μπακ/ελεύθερος)

Γιαξής (24/αμ. χαφ/Αναγ. Καρδίτσας)

Γραββάνης (17/σέντερ φορ/ΠΑΟΚ Β)

Στάμου (34/στόπερ/Μαρκό)

Περντρέου (30/γκολκίπερ/Ακρίτας)

Σουλούκος (24/γκολκίπερ/Ηρακλής)

Πίτσικος (22/γκολκίπερ/ελεύθερος)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΗΡΘΑΝ

Σιλά (31/αρ. μπακ/Μονπελιέ)

Μεντιέτα (32/αρ. εξτρέμ/Αλ Φαϊσάλι)

Εμμανουηλίδης (24/αρ. εξτρέμ/Βέιλε)

Φερνάντεθ (28/δ. μπακ/Χίμκι)

Σίπτσιτς (30/στόπερ/Τενερίφη)

Ιβάνοφ (30/στόπερ/Μπραουνσβάιγκ)

Αγγελίδης (20/γκολκίπερ/Βέρντερ ΙΙ)

Χαραλαμπόγλου (20/σέντερ φορ/Ουτρέχτη U21)

Πομόνης (23/αρ. μπακ/Ατρόμητος)

ΕΦΥΓΑΝ

Χατζηγιοβάνης (28/δ. εξτρέμ/Ομόνοια)

Ρετζίς (28/αρ. εξτρέμ/Βαν Σπορ)

Ζούγλης (21/δ. εξτρέμ/Ολυμπιακός Β)

Αλβαρες (30/αρ. μπακ/Τίγκρε)

Χουχούμης (30/αρ. μπακ/Κηφισιά)

Τζίμας (24/αρ. εξτρέμ/Κηφισιά)

Γκαρθία (26/δ. μπακ/ελεύθερος)

Γραμματικάκης (22/γκολκίπερ/Βόλος)

Ντελί (33/στόπερ/Σλάβια Πράγας Β)

Σγουρής (23/γκολκίπερ/Πανιώνιος)

Αντεσίνα (23/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Φαράζ (23/αρ. εξτρέμ/Ράντνικ)

Ούντομ (22/στόπερ/Βιγιαρεάλ Β)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Τσιλούλης (30/δ. εξτρέμ/ΑΕΚ)

Οζέγκοβιτς (31/σέντερ φορ/Νίζνι)

Ούρονεν (31/αρ. μπακ/ΑΙΚ Στοκχόλμης)

Παπαδόπουλος (23/αρ. μπακ/Χανιά)

Αθανασίου (26/γκολκίπερ/ΠΑΣ Γιάννινα)

ΕΦΥΓΑΝ

Αθανασίου (24/αρ. μπακ/Ρίο Αβε)

Μπρόρσον (29/στόπερ/ΑΠΟΕΛ)

Ουάρντα (31/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Καλοσκάμης (20/επιθ. χαφ/ΑΕΚ)

Βρακάς (24/επιθ. χαφ/Μπρίσμπεν Ρόαρ)

Καρλίτος (35/σέντερ φορ/Βιετσίστα)

Πομόνης (23/αρ. μπακ/Αστ. Τρίπολης)

Σάλτας (23/γκολκίπερ/ελεύθερος)

ΒΟΛΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Κάργας (30/στόπερ/Ανόρθωση)

Σόρια (28/δ. μπακ/Λαμία)

Μπουζούκης (27/επιθ. χαφ/Παναιτωλικός)

Πίντσι (29/αρ. εξτρέμ/Εροκσπορ)

Μακνί (23/σέντερ φορ/Χέμπαρ)

Μαρτίνες (21/αμ. χαφ/Ιντεπεντιέντε)

Φορτούνα (30/αρ. μπακ/Γάνδη)

Χάμουλιτς (24/σέντερ φορ/Βίτζεβ Λοτζ)

Αντελέγε (25/γκολκίπερ/Παραλίμνι)

Θαρθάνα (23/δ. εξτρέμ/Ιμπίθα)

Κύρκος (22/επιθ. χαφ/ΠΑΣ Γιάννινα)

Ζόκα (29/επιθ. χαφ/Γκεντσλερμπίρλιγι)

Λαγωνίδης (22/στόπερ/ΠΑΟΚ Β)

Γρόσδης (23/κ. χαφ/ΠΑΟΚ Β)

Σινανάι (21/αρ. μπακ/ΠΑΟΚ Β)

Γραμματικάκης (22/γκολκίπερ/Αστ. Τρίπολης)

ΕΦΥΓΑΝ

Καλογερόπουλος (20/στόπερ/Ολυμπιακός)

Κουτσίδης (20/στόπερ/Ολυμπιακός)

Σούντγκρεν (34/δ. μπακ/Ντέγκερφορς)

Κόβατς (31/γκολκίπερ/Νιρεγκιχάζα)

Παπαδόπουλος (25/γκολκίπερ/Καλλιθέα)

Χιλ (29/αρ. εξτρέμ/Τενερίφη)

Χουάνπι (31/επιθ. χαφ/ελεύθερος)

Κόστα (28/σέντερ φορ/ελεύθερος)

Χέρμανσον (30/στόπερ/ελεύθερος)

Σκραμπ (30/δ. εξτρέμ/Πολόνια Βαρσοβίας)

Μίλετιτς (34/στόπερ/ελεύθερος)

Φεράρι (33/αρ. μπακ/ελεύθερος)

Κόμπα (31/δ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Κόντε (36/σέντερ φορ/ΠΑΣ Γιάννινα)

Ασεχνούν (26/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Ντε Καμπς (33/αμ. χαφ/ελεύθερος)

Δόσης (24/αμ. χαφ/ελεύθερος)

Κάτσικας (23/δ. μπακ/Ηρακλής)

Μπερναντού (24/κ. χαφ/ελεύθερος)

Ασλανίδης (23/στόπερ/ελεύθερος)

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΗΡΘΑΝ

Πέρεθ (36/αμ. χαφ/Παναθηναϊκός)

Ποκόρνι (28/στόπερ/Ολομουτς)

Τεττέη (24/σέντερ φορ/Παναιτωλικός)

Εσκιβέλ (26/κ. χαφ/Σάνταουνς)

Μούσιολικ (29/σέντερ φορ/Σλασκ Βρότσλαβ)

Πετκόφ (26/στόπερ/Σλασκ Βρότσλαβ)

Σόουζα (23/δ. εξτρέμ/Μπενφίκα Β)

Ραμίρες (24/γκολκίπερ/Ιντεπεντιέντε)

Χουχούμης (30/αρ. μπακ/Αστ. Τρίπολης)

Τζίμας (24/αρ. εξτρέμ/Αστ. Τρίπολης)

Αντόνισε (23/αρ. εξτρέμ/Μορεϊρένσε)

Λίγδας (18/επιθ. χαφ/Ολυμπιακός U19)

Πατήρας (21/επιθ. χαφ/Ρίο Αβε U23)

ΕΦΥΓΑΝ

Κυριόπουλος (20/δ. εξτρέμ/Παναθηναϊκός)

Ρόσα (32/αρ. μπακ/Λουζιτανία)

Σιλά (31/αρ. μπακ/Καλαμάτα)

Σόουζα (33/στόπερ/ελεύθερος)

Σωτηράκος (30/στόπερ/Καλλιθέα)

Ρουκουνάκης (23/αμ. χαφ/ΑΕΚ Β)

Μάναλης (30/σέντερ φορ/ελεύθερος)

Μεντόσα (32/επιθ. χαφ/Μαρκό)

Να (23/αρ. μπακ/Αναγ. Καρδίτσας)

Νεκούλ (25/επιθ. χαφ/Χανιά)

Τζίνο (32/κ. χαφ/Αλντοσίβι)

Σπίνος (24/στόπερ/ελεύθερος)

Μίλερ (25/δ. εξτρέμ/Μαρκό)

Κατσούρι (27/δ. μπακ/ελεύθερος)

Μαϊδάνα (23/αρ. μπακ/ελεύθερος)

Παυλάκης (34/αρ. μπακ/Καλλιθέα)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Παλάσιος (33/δ. εξτρέμ/Ταγέρες)

Μανθάτης (28/δ. μπακ/Καλλιθέα)

Τσιμπόλα (30/κ. χαφ/Λαμία)

Λοντίγκιν (35/γκολκίπερ/Παναθηναϊκός)

Σουρδής (23/γκολκίπερ/Λαμία)

Λαγιούς (24/αρ. εξτρέμ/Μακάμπι Τελ Αβίβ)

Τσιβελεκίδης (26/στόπερ/Καλλιθέα)

Γκούμας (20/κ. χαφ/ΠΑΟΚ Β)

Φίλων (20/στόπερ/ΠΑΟΚ Β)

ΕΦΥΓΑΝ

Γιαννιώτας (32/δ. εξτρέμ/Aρης)

Ζίνι (22/σέντερ φορ/ΑΕΚ)

Εραμούσπε (35/στόπερ/Ηρακλής)

Αβραχάμ (29/επιθ. χαφ/Κιριάτ Σμόνα)

Μορέιρα (31/αρ. μπακ/ελεύθερος)

Γκαραβέλης (32/γκολκίπερ/ελεύθερος)

Ρόμο (31/σέντερ φορ/Ακρίτας)

Μεχία (35/αμ. χαφ/αποσύρθηκε)

ΟΦΗ

ΗΡΘΑΝ

Ρακόνιατς (25/σέντερ φορ/Ντιοσγκιόρ)

Κριζμάνιτς (25/στόπερ/Γκόριτσα)

Κ. Κωστούλας (20/στόπερ/Ολυμπιακός)

Λίλο (22/γκολκίπερ/Παναθηναϊκός)

Κατσίκας (26/γκολκίπερ/Πανσερραϊκός)

Παπαϊωάννου (17/κ. χαφ/ΑΟ Ατλαντίς)

ΕΦΥΓΑΝ

Ναούμοφ (27/γκολκίπερ/Μπότεφ)

Σίλβα (30/στόπερ/ελεύθερος)

Μπάκιτς (31/κ. χαφ/Περσέπολις)

Ριέρα (29/επιθ. χαφ/Ακρίτας)

Μπρεσάν (32/στόπερ/ελεύθερος)

Κουτεντάκης (21/κ. χαφ/ελεύθερος)

Σωτηρίου (37/γκολκίπερ/Χερσόνησος)

Σημαντηράκης (19/αρ. μπακ/Χανιά)

Φανουράκης (19/σέντερ φορ/Χανιά)

Σηφάκης (23/γκολκίπερ/Κόρινθος)

Αδαμάκης (18/αμ. χαφ/ελεύθερος)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Γκαρθία (33/στόπερ/Οσασούνα)

Εστέμπαν (25/αρ. εξτρέμ/Αλγεθίρας)

Κόγιτς (25/κ. χαφ/Χέγκελμαν)

Μανρίκε (26/αρ. μπακ/Αλκορκόν)

Μίχαλακ (27/αρ. εξτρέμ/Οχοντ Κλαμπ)

Αλεξιτς (27/σέντερ φορ/Ιγκντίρ)

Μάτσαν (25/επιθ. χαφ/Ντίμπα Αλ Χισν)

Αγκίρε (25/σέντερ φορ/Ζιλ Βισέντε)

Σμυρλής (20/αρ. εξτρέμ/ΠΑΟΚ Β)

Ζ. Ζίβκοβιτς (36/γκολκίπερ/Ανόρθωση)

ΕΦΥΓΑΝ

Λιάβας (24/αμ. χαφ/Ρίο Αβε)

Πέρες (25/κ. χαφ/ΑΕΛ)

Παντελάκης (30/στόπερ/ΑΕΛ)

Τεττέη (24/σέντερ φορ/Κηφισιά)

Μπουζούκης (27/επιθ. χαφ/Βόλος)

Ντίας (27/αρ. εξτρέμ/Σπ. Λουκένιο)

Μπακάκης (34/δ. μπακ/ελεύθερος)

Λαγιούντ (26/φορ/Ρόντα)

Λομόνακο (26/σέντερ φορ/Γοδόι Κρουζ)

Τσελίκοβιτς (26/στόπερ/Κόπερ)

Στεργιάκης (26/γκολκίπερ/Νίκη Βόλου)

Ρόα (32/επιθ. χαφ/ελεύθερος)

Παρδαλός (24/γκολκίπερ/ελεύθερος)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Λύρατζης (25/δ. μπακ/ΠΑΟΚ)

Γκελασβίλι (24/στόπερ/Ιμπέρια)

Γκιγιομέ (27/αμ. χαφ/Σταλ Μίελετς)

Τσαούσης (25/αρ. μπακ/ΠΑΟΚ Β)

Ρουμιάντσεφ (21/κ. χαφ/ΠΑΟΚ Β)

Τιναγλίνι (26/γκολκίπερ/Τόρκε)

Ιβάν (28/αρ. εξτρέμ/Ουν. Κραϊόβα)

Μπανζακί (26/επ. χαφ/Φεϊρένσε)

Γκριν (26/αρ. εξτρέμ/Ρόδεραμ)

Φαλέ (21/δ. εξτρέμ/Μάφρα)

Δοϊρανλής (22/κ. χαφ/Λαμία)

Ντε Μάρκο (32/στόπερ/Απόλλων Λεμεσού)

Αρμουγκόμ (27/αρ. μπακ/Κλερμόν)

Λέο (29/σέντερ φορ/ΠΑΣ Γιάννινα)

Δημητριάδης (22/αρ. μπακ/Καβάλα)

Γεωργιάδης (20/δ. μπακ/Νυρεμβέργη ΙΙ)

Πουρλιοτόπουλος (18/γκολκίπερ/ΠΑΟΚ U19)

ΕΦΥΓΑΝ

Πιρές (31/αμ. χαφ/ελεύθερος)

Γκαλβάν (24/δ. χαφ/ελεύθερος)

Γκουγκεσασβίλι (26/γκολκίπερ/ΠΑΟΚ)

Μπετανκόρ (31/σέντερ φορ/Αλμπαθέτε)

Φαρές (29/αρ. μπακ/Λάτσιο)

Σαλασάρ (28/αρ. εξτρέμ/Γιατάι)

Χατζηστραβός (25/επιθ. χαφ/ΑΕΛ)

Δεληγιαννίδης (28/δ. μπακ/ΑΕΛ)

Στάικος (29/αμ. χαφ/ΑΕΛ)

Ντέλετιτς (31/δ. εξτρέμ/Ηρακλής)

Μπέργκστρομ (32/στόπερ/ελεύθερος)

Πεταυράκης (32/αρ. μπακ/Αναγ. Καρδίτσας)

Κουτσογούλας (21/δ. μπακ/Ολυμπιακός)

Κατσίκας (26/γκολκίπερ/ΟΦΗ)

Τέρζιτς (24/δ. εξτρέμ/Μπόρατς)

Ντάβιντσον (34/στόπερ/Μέλμπουρν Βίκτορι)

Καραμανώλης (23/στόπερ/Ανόρθωση)

Καρασαλίδης (34/στόπερ/ελεύθερος)

Παπαβασιλείου (33/σέντερ φορ/ελεύθερος)

Χαμέντ (19/αρ. εξτρέμ/Καβάλα)

Δημητριάδης (22/αρ. μπακ/Νίκη Βόλου)

Σαπουντζής (23/κ. χαφ/Νέστος)

Μαυρόπουλος (20/επιθ. χαφ/ελεύθερος)

Αγοραστός (19/σέντερ φορ/ελεύθερος)