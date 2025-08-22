Αναψυκτικά ηλικίας… 40 ετών και εύφλεκτα υλικά σε δυσπρόσιτες παραλίες της Χαλκιδικής συνέλεξαν οι Cleaningans

«Σουβενίρ» της ανθρώπινης αδιαφορίας, ξεχασμένα στη φύση για 40 χρόνια, συνέλεξε ο εμπνευστής της εθελοντικής ομάδας Cleaningans, Παναγιώτης Μοσχίδης, σε δύο στοχευμένες, μοναχικές πρωτοβουλίες καθαρισμού σε δυσπρόσιτες παραλίες της Αγίας Κυριακής, λίγο έξω από τον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους στο Facebook, παρόλο που η πρόσβαση σε αυτές γίνεται αποκλειστικά δια θαλάσσης, τα σημάδια της ανθρώπινης αμέλειας βρίσκονταν εκεί ατόφια, από δεκαετίες πριν.

Κουτάκια αναψυκτικών και μπίρας με χρονολογίες από το μακρινό 1986 έως και το 1991, δοχεία κονσέρβας, πλαστικά μπουκάλια, συσκευασίες τροφίμων, παντόφλες, σπασμένα είδη κάμπινγκ, μπιτόνια με λάδια σκαφών, μέχρι αναπτήρες και γυάλινα μπουκάλια.

Μπιτόνια καυσίμων, φιαλίδια υγραερίου και γυαλί δίπλα σε παρθένα βλάστηση

«Σε ένα σημείο μακριά από οικισμούς, εκεί όπου μόνο η θάλασσα αγγίζει την ακτή, η ρύπανση πρόδωσε μια αλήθεια. Αν δεν προστατεύσουμε εμείς οι ίδιοι αυτά τα μέρη, κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα», σημειώνει χαρακτηριστικά η ομάδα.

Με ένα διθέσιο καγιάκ 6 μέτρων και ένα κουπί, ο εμπνευστής της οργάνωσης συγκέντρωσε και μετέφερε τον όγκο των απορριμμάτων στους κοντινότερους κάδους – όγκο που αγγίζει τα 2.000 λίτρα.

Σε παραλίες που καθημερινά φιλοξενούν επισκέπτες με ιδιωτικά και τουριστικά σκάφη, η εικόνα αυτή είναι, σύμφωνα με τους Cleaningans, μια επικίνδυνη υπενθύμιση. Μπιτόνια καυσίμων, φιαλίδια υγραερίου και γυαλί δίπλα σε παρθένα βλάστηση, την ίδια στιγμή που η χώρα μας φλέγεται με πύρινα μέτωπα σε κάθε γωνιά της.

Οι Cleaningans υπογραμμίζουν πως «η συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο και το ελεύθερο κάμπινγκ. Μια δραστηριότητα που για τους λάτρεις της φύσης αποτελεί εμπειρία ζωής, αλλά που δυστυχώς οι ίδιες αυτές εικόνες της ανευθυνότητας, που στέκουν ακόμη εδώ, 40 χρόνια μετά, είναι και ο λόγος που πλέον δεν μπορεί να θεωρείται νόμιμη».

Ο αναλυτικός απολογισμός των 2 δράσεων αποτελείται από:

-13 σακούλες των 45-150lt

-1 ανώστρωμα

-1 σπασμένη ξαπλώστρα

-3 τηγάνια

-1 ομπρέλα θαλάσσης

-1 μπιτόνι με λάδια σκάφους

«Το πρόγραμμα «Μικρές Παρεμβάσεις» δημιουργήθηκε για να αναδείξει τη δύναμη της ατομικής και ομαδικής δράσης ακόμη και σε μικρότερη κλίμακα. Πρόκειται για στοχευμένες δράσεις καθαρισμού και αποκατάστασης σε περιοχές μικρής έκτασης, αλλά με εμφανή περιβαλλοντική επιβάρυνση από αστικά σημεία και πάρκα μέχρι ρέματα, απόκρημνες παραλίες ή εγκαταλελειμμένους δημόσιους χώρους.

Η φύση δεν ξεχνά. Εμείς όμως, έχουμε χρέος να της προσφέρουμε μια δεύτερη ευκαιρία.

Στις 30 Αυγούστου, οι Cleaningans, με την υποστήριξη του δήμου Σιθωνίας, διοργανώνουν το πρώτο CleanFest στην παραλία Τριστινίκα, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, μια δράση που συνδυάζει καθαρισμό, βουτιές και beach party.