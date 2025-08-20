Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις που προκάλεσε βίντεο, δείχνει τουρίστες να αποσυναρμολογούν πέτρινο στραυρό σε λόφο στο Λαντούντνο στην Ουαλία. Με τις πέτρες του σχημάτισαν στη θέση του ένα άστρο του Δαυίδ. Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, πιστεύεται ότι βρισκόταν σε αυτή τη θέση τουλάχιστον 50 χρόνια. Θεωρούνταν τουριστικό αξιοθέατο.

Στο βίντεο, μια μικρή ομάδα φαίνεται να κλοτσάει τις πέτρες που σχημάτιζαν το περίγραμμα του σταυρού. Και στη συνέχεια, κάποιοι από την ομάδα χρησιμοποίησαν τις πέτρες από το σταυρό για να φτιάξουν το εβραϊκό θρησκευτικό σύμβολο, λίγο πιο κάτω στην πλαγιά του λόφου, που στην περιοχή είναι γνωστός ως «Λόφος των Ονομάτων».

Ονομάζεται έτσι γιατί οι οικογένειες συχνά χρησιμοποιούν πέτρες για να γράψουν εκεί ονόματα μελών τους που έχουν πεθάνει. Το περιστατικό φέρεται ότι έγινε την περασμένη Παρασκευή. Καθώς προκάλεσε αντιδράσεις, οι ντόπιοι πήγαν στο λόφο και έβαλαν τις πέτρες στη θέση τους. Την Κυριακή το βράδυ, ο σταυρός ήταν πάλι στη θέση του.

Ασέβεια

Κάτοικοι που βοήθησαν στην αποκατάσταση του σταυρού επισήμαναν ότι αποτελεί μέρος του Λαντούντνο για πάνω από 50 χρόνια. Επίσης, κάποιοι μίλησαν για ασέβεια. Κάποιος είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να βλέπουν άλλοι άνθρωποι ένα σύμβολο και να εμπνέονται να προσθέσουν το δικό τους, αλλά το να καταστρέφεις ένα σύμβολο για να προσθέσεις ένα άλλο είναι απίστευτα κακή επιλογή».

Ο σταυρός είναι ο μεγαλύτερος και πιο εμφανής από μια σειρά σχεδίων στην πλαγιά του λόφου, φτιαγμένος από πέτρες από ένα κοντινό λατομείο, και πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960 ή στις αρχές της δεκαετίας του 1970.