Ιράν: 1 νεκρός και 9 τραυματίες από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ
Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα τραυματίστηκαν όταν εξερράγη πυρομαχικό το οποίο είχε ριφθεί από το Ισραήλ και δεν εξουδετερώθηκε, κατά τον 12ημερο πόλεμο με το Ιράν.
Η έκρηξη χθες Τρίτη πυρομαχικού, που ερρίφθη και δεν εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του άνθρωπος στο δυτικό τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε επίσημο μέσο ενημέρωσης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).
«Η έκρηξη βλήματος του σιωνιστικού καθεστώτος που δεν είχε πυροδοτηθεί έγινε (σ.σ. χθες) μετά το μεσημέρι κοντά στην πόλη Μπεϊρανσάχρ», στην επαρχία Λορεστάν, εξήγησε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Ενας νεκρός και εννέα τραυματίες από «έκρηξη βλήματος του σιωνιστικού καθεστώτος που δεν είχε πυροδοτηθεί»
Ο απολογισμός του «συμβάντος» κάνει λόγο για «έναν νεκρό και εννιά τραυματίες», που διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε το πρακτορείο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
Στον πόλεμο που ξέσπασε στα μέσα Ιουνίου το Ισραήλ εξαπέλυσε κυρίως αεροπορικές επιθέσεις εύρους άνευ προηγουμένου στο Ιράν εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και πυκνοκατοικημένων περιοχών, σκοτώνοντας πάνω από 1.000 ανθρώπους, ανάμεσά τους ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και πυρηνικούς επιστήμονες.
Το Ιράν ανταπέδωσε εξαπολύοντας κύματα βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μερικές δεκάδες άνθρωποι στο Ισραήλ.
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον τερματισμό των εχθροπραξιών την 24η Ιουνίου, δυο ημέρες αφού ενεπλάκησαν στη σύρραξη εξαπολύοντας βομβαρδισμούς εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων-κλειδιών.
Καμία συμφωνία
Ωστόσο δεν υπογράφηκε καμιά επίσημη συμφωνία, παρά το τέλος των εχθροπραξιών. Κι έκτοτε, ιρανοί αξιωματούχοι τονίζουν πως η Τεχεράνη παραμένει σε ετοιμότητα για νέα στρατιωτική αναμέτρηση.
Την Κυριακή ο Γιαχία Ραχίμ Σαφαβί, σύμβουλος του ανώτατου ιρανού ηγέτη, του αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε χαρακτηριστικά στον Τύπο πως το Ιράν «καταρτίζει σχεδιασμούς για τα χειρότερα σενάρια».
Πηγή: ΑΠΕ
