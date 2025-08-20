newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
19.08.2025 | 22:09
Ιράν: 1 νεκρός και 9 τραυματίες από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ
Κόσμος 20 Αυγούστου 2025 | 00:55

Ιράν: 1 νεκρός και 9 τραυματίες από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα τραυματίστηκαν όταν εξερράγη πυρομαχικό το οποίο είχε ριφθεί από το Ισραήλ και δεν εξουδετερώθηκε, κατά τον 12ημερο πόλεμο με το Ιράν.

Η έκρηξη χθες Τρίτη πυρομαχικού, που ερρίφθη και δεν εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του άνθρωπος στο δυτικό τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε επίσημο μέσο ενημέρωσης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

«Η έκρηξη βλήματος του σιωνιστικού καθεστώτος που δεν είχε πυροδοτηθεί έγινε (σ.σ. χθες) μετά το μεσημέρι κοντά στην πόλη Μπεϊρανσάχρ», στην επαρχία Λορεστάν, εξήγησε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ενας νεκρός και εννέα τραυματίες από «έκρηξη βλήματος του σιωνιστικού καθεστώτος που δεν είχε πυροδοτηθεί»

Ο απολογισμός του «συμβάντος» κάνει λόγο για «έναν νεκρό και εννιά τραυματίες», που διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε το πρακτορείο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Στον πόλεμο που ξέσπασε στα μέσα Ιουνίου το Ισραήλ εξαπέλυσε κυρίως αεροπορικές επιθέσεις εύρους άνευ προηγουμένου στο Ιράν εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και πυκνοκατοικημένων περιοχών, σκοτώνοντας πάνω από 1.000 ανθρώπους, ανάμεσά τους ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και πυρηνικούς επιστήμονες.

Το Ιράν ανταπέδωσε εξαπολύοντας κύματα βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μερικές δεκάδες άνθρωποι στο Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον τερματισμό των εχθροπραξιών την 24η Ιουνίου, δυο ημέρες αφού ενεπλάκησαν στη σύρραξη εξαπολύοντας βομβαρδισμούς εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων-κλειδιών.

Καμία συμφωνία

Ωστόσο δεν υπογράφηκε καμιά επίσημη συμφωνία, παρά το τέλος των εχθροπραξιών. Κι έκτοτε, ιρανοί αξιωματούχοι τονίζουν πως η Τεχεράνη παραμένει σε ετοιμότητα για νέα στρατιωτική αναμέτρηση.

Την Κυριακή ο Γιαχία Ραχίμ Σαφαβί, σύμβουλος του ανώτατου ιρανού ηγέτη, του αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε χαρακτηριστικά στον Τύπο πως το Ιράν «καταρτίζει σχεδιασμούς για τα χειρότερα σενάρια».

Πηγή: ΑΠΕ

Νιγηρία: 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί παρά τις «ειρηνευτικές» συμφωνίες
Νιγηρία 20.08.25

13 νεκροί σε επίθεση bandits σε τζαμί

Bandits επιτέθηκαν σε τζαμί στην πολιτεία Κατσίνα της Νιγηρίας και σκότωσαν 13 ανθρώπους, σε αντίποινα για επιχείρηση του στρατού που απώθησε απόπειρα επίθεσης στην ίδια περιοχή.

Σύνταξη
Συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση» και τη «σταθερότητα στην περιοχή»
Παρίσι 20.08.25

Διπλωματικές επαφές Συρίας - Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση»

Συνομιλίες διεξήχθησαν στο Παρίσι ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Συρίας και του Ισραήλ, με στόχο την «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο χώρες και την ενίσχυση της «σταθερότητας στην περιοχή».

Σύνταξη
Μεξικό: 6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν σε δρόμο – Ανευ προηγουμένου μακάβριο εύρημα για την περιοχή
Μεξικό 20.08.25

6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίζονται σε δρόμο

Αυτοκινητιστές στο Μεξικό εντόπισαν έξι ανθρώπινα κεφάλια σε δρόμο που συνδέει δυο πολιτείες, μακάβριο εύρημα άνευ προηγουμένου για τη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ
«Επιστροφή στην πατρίδα» 20.08.25

Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ

Πρόκειται για παιδιά που παρέμειναν στις ΗΠΑ, ενώ οι μετανάστες γονείς τους απελάθηκαν στη Βενεζουέλα. Έκκληση στη Μελάνια Τραμπ να μεσολαβήσει για να ενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν, όταν λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες στην Καμπούλ, συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο
Αμερικανικές προετοιμασίες 19.08.25 Upd: 00:09

Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο

Στην Ουγγαρία και στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη θέλει ο Λευκός Οίκος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ωστόσο, ο τόπος αυτός ξυπνά άσχημες μνήμες για τους Ουκρανούς.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα
Κόσμος 19.08.25

Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες - Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ - για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις

Σύνταξη
