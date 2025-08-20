newspaper
20.08.2025 | 12:41
Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη - Σοβαρά ο δεύτερος αναβάτης
Πυρόπληκτοι: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών – Πώς θα γίνουν οι πληρωμές
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Αυγούστου 2025 | 11:56

Πυρόπληκτοι: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών – Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Από σήμερα έως την 1η Σεπτεμβρίου μαζί με το δελτίο της αυτοψίας, το Ε1 και το Ε9 τους, οι πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές μπορούν να πάνε να αιτηθούν στον δήμο

Σύνταξη
Από σήμερα, 20 Αυγούστου,  μπορούν οι πολίτες να μεταβούν στους οικείους δήμους τους και να αιτηθούν τα χρήματα που έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων αναγκών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

«Η διαδικασία με τις αυτοψίες έχει ολοκληρωθεί. Τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών με τα κλιμάκια τους μετέβησαν στις πληγείσες περιοχές, σε όλες, έχει γίνει πλήρης καταγραφή με βάση τα στοιχεία τα οποία τους έδωσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έγινε επιτόπια καταγραφή και κάναμε τις συσκέψεις με τους τοπικούς παράγοντες, με τον Δήμο και με την Περιφέρεια, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα σφιχτό πλαίσιο, να μειώσουμε τις ημερομηνίες γύρω από την όλη διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει για την καταβολή των αποζημιώσεων», τόνισε ο κ. Κατσαφάδος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

«Έως την 1η Σεπτεμβρίου μαζί με το δελτίο της αυτοψίας, το Ε1 και το Ε9 τους, οι πολίτες μπορούν να πάνε στο δήμο να κάνουν μια αίτηση. Μετά την 1η Σεπτεμβρίου θα σταλούν στο υπουργείο όλα αυτά τα έγγραφα, θα μας στείλουν οι δήμοι τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα, ούτως ώστε να κάνουμε έναν έλεγχο εμείς και μετά να αποστείλουμε τα χρήματα» ανέφερε ο κ. Κατσαφάδος.

«Αυτά τα χρήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή είναι 2, 4 και 6 χιλιάρικα ανάλογα με τη διαβάθμιση την οποία έχει η ζημιά στο σπίτι του καθενός, για τα πράσινα είναι δύο χιλιάρικα, για τα κίτρινα είναι τέσσερα, για τα κόκκινα είναι έξι χιλιάδες και είναι 600 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών», είπε.

Πρόσθεσε ότι «για τους πολίτες, οι οποίοι είναι κίτρινα και κόκκινα τα σπίτια τους έχουν την δυνατότητα από σήμερα, από την επόμενη ημέρα, να νοικιάσουν ένα σπίτι, ξεκινάει το ποσό της επιδότησης πάνω στο ενοίκιο από 300 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 500, ανάλογα με τα πόσα μέλη έχει η οικογένεια και φυσικά μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα έχει βγει για την οριοθέτηση των περιοχών οι οποίες έχουν πληγεί, θα μπορέσει να καταθέσει μία αίτηση μαζί με μία άδεια για την επισκευή για την ανακατασκευή του κτιρίου του, όπου το ποσοστό της επιδότησης του κράτους φτάνει το 80%».

Σύνταξη
Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς
ΠΑΣΟΚ 20.08.25

Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς

«Εμείς οι πολιτικοί, οι άνθρωποι που αποφασίζουν, θα πρέπει να ακούσουν τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και οι οποίοι μελετούν το αντικείμενο σε βάθος», τόνισε ο Δημήτρης Μπιάγκης για τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs
Champions League 20.08.25

Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στη League Phase του Champions League, όμως παρακολουθεί και τα play-offs αφού δεν θέλει να δει Ρέιντζερς και Μπόντο να τον ακολουθούν εκεί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»
«Κυβερνητική ολιγωρία» 20.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»

«Η κυβέρνηση, τα τελευταία έξι χρόνια, παραμένει θεατής, καταρρίπτοντας το ένα αρνητικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων μετά το άλλο», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Μίλτος Ζαμπάρας

Σύνταξη
Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης
Περιβάλλον 20.08.25

Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Με παρέμβαση του ο Γιάννης Κωνσταντάτος με την ιδιότητα του δημάρχου και προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων προτείνει δέκα μέτρα για την σωτηρία των δασών.

Σύνταξη
Γάζα: Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψή της
Εξόντωση Παλαιστινίων 20.08.25

Κλιμακώνεται η σφαγή: Το Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Προχωρά το σχέδιο Νετανιάχου για εξόντωση των Παλαιστινίων - Ο υπ. Άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Νίκος Θέμελης: Ανεξήγητα (;) απαισιόδοξος
Αντινομίες 20.08.25

Νίκος Θέμελης: Περί της ελληνικής αστικής τάξης

Ήδη από τα χρόνια της Επανάστασης ακόμη και τα πιο αντιδραστικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας μιμούνταν τις δυτικές πρακτικές και συνήθειες, ήταν δυτικόστροφα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φαραντούρης: Η Ελλάδα να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας
«Σύντομα ειρήνη» 20.08.25

Φαραντούρης: Η Ελλάδα να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι για την εφαρμογή διεθνούς δικαίου δεν αρκεί απλώς η επίκλησή του αλλά χρειάζεται ενεργητική πολιτική ενίσχυσης συμμαχιών και του ρόλου της

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI
«Υπερβολικός ενθουσιασμός» 20.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βρίσκεται σε φούσκα, συγκρίνοντας τις συνθήκες της αγοράς με εκείνες της φούσκας dotcom

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα
Κόσμος 20.08.25

Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα - Η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν σε 72 κλικ

Αρκετές από τις εικόνες δείχνουν τον Τραμπ και τον Πούτιν να συνομιλούν στους διαδρόμους της τεράστιας στρατιωτικής εγκατάστασης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Σύνταξη
MyCoast: Χιλιάδες καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλίας και έλλειψη ναυαγοσώστη
Έλεγχοι με drones 20.08.25

Χιλιάδες καταγγελίες στο MyCoast για παράνομη κατάληψη παραλίας και έλλειψη ναυαγοσώστη - Οι περιοχές

Χαλκιδική και Ανατολική Αττική βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις καταγγελίες για παρανομίες, από τα μέσα Μαρτίου που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή MyCoast

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη – Βρίσκουν κάτοχο τα τελευταία εισιτήρια της League Phase
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη – Βρίσκουν κάτοχο τα τελευταία εισιτήρια της League Phase

Με ένα παιχνίδι από τα… παλιά συνεχίζεται η τρίτη δόση των προκριματικών για το Κύπελλο Ελλάδας, με τον Πανιώνιο να υποδέχεται τον Ηρακλή στη Νέα Σμύρνη.

Σύνταξη
Τουρισμός: «Η Ελλάδα έχει γίνει η Ταϊλάνδη της Ευρώπης» – Ο Guardian για τις χαμένες διακοπές των Ελλήνων
Καθηλωμένοι μισθοί 20.08.25

«Η Ελλάδα έχει γίνει η Ταϊλάνδη της Ευρώπης» - Άρθρο του Guardian για τις χαμένες διακοπές των Ελλήνων

Ο τουρισμός αυξάνεται αλλά οι Έλληνες δεν μπορούν πλέον να κάνουν διακοπές - Αφιέρωμα του Guardian αναδεικνύει το «χαμένο όνειρο» των καλοκαιρινών αποδράσεων για τους ντόπιους

Σύνταξη
Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;
Πόλεμος και ειρήνη 20.08.25

Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;

Η ιστορία και οι σχεδόν 42 μήνες ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δείχνουν ότι θα χρειαστεί χρόνος και πολιτική βούληση, με μείζον ερώτημα την «έντιμη μεσολάβηση» και «κλειδί» τους συμβιβασμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Χαϊδεύουμε τη γάτα σε μέρη του σώματός της που την ευχαριστούν – Άραγε, ποια είναι;
«Στις προσταγές σας» 20.08.25

Η γάτα απολαμβάνει πάντα τα χάδια μας; - Οι αντιδράσεις της που δείχνουν ότι δεν τα επιθυμεί

Σε αντίθεση με τον σκύλο, που η καλύτερή του θα ήταν να τον χαϊδεύουμε… κάθε τρεις και λίγο, η γάτα είναι εκείνη που αποφασίζει πότε είναι η ώρα για αγκαλιές και χάδια.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 20.08.25

Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;

Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ακριβώς στα μέτρα σας μέσα από την άνεση του σπιτιού σας, επιλέγοντας την κατάλληλη καφετιέρα espresso.

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε αποδρομή και αδρανής καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Σε όλα έχουν βρεθεί αναξιόπιστοι»
Πολιτική κόντρα 20.08.25

Κυβέρνηση σε αποδρομή και αδρανής καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Σε όλα έχουν βρεθεί αναξιόπιστοι»

Βαγγέλης Τσόγκας από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Διονύσης Τεμπονέρας κατήγγειλαν την κυβέρνηση εν όψει και των «θετικών αφηγημάτων» που αναζητεί για τη ΔΕΘ - Τι είπε ο Βασίλης Οικονόμου από τη ΝΔ

Σύνταξη
