Από σήμερα, 20 Αυγούστου, μπορούν οι πολίτες να μεταβούν στους οικείους δήμους τους και να αιτηθούν τα χρήματα που έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων αναγκών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

«Η διαδικασία με τις αυτοψίες έχει ολοκληρωθεί. Τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών με τα κλιμάκια τους μετέβησαν στις πληγείσες περιοχές, σε όλες, έχει γίνει πλήρης καταγραφή με βάση τα στοιχεία τα οποία τους έδωσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έγινε επιτόπια καταγραφή και κάναμε τις συσκέψεις με τους τοπικούς παράγοντες, με τον Δήμο και με την Περιφέρεια, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα σφιχτό πλαίσιο, να μειώσουμε τις ημερομηνίες γύρω από την όλη διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει για την καταβολή των αποζημιώσεων», τόνισε ο κ. Κατσαφάδος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

«Έως την 1η Σεπτεμβρίου μαζί με το δελτίο της αυτοψίας, το Ε1 και το Ε9 τους, οι πολίτες μπορούν να πάνε στο δήμο να κάνουν μια αίτηση. Μετά την 1η Σεπτεμβρίου θα σταλούν στο υπουργείο όλα αυτά τα έγγραφα, θα μας στείλουν οι δήμοι τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα, ούτως ώστε να κάνουμε έναν έλεγχο εμείς και μετά να αποστείλουμε τα χρήματα» ανέφερε ο κ. Κατσαφάδος.

«Αυτά τα χρήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή είναι 2, 4 και 6 χιλιάρικα ανάλογα με τη διαβάθμιση την οποία έχει η ζημιά στο σπίτι του καθενός, για τα πράσινα είναι δύο χιλιάρικα, για τα κίτρινα είναι τέσσερα, για τα κόκκινα είναι έξι χιλιάδες και είναι 600 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών», είπε.

Πρόσθεσε ότι «για τους πολίτες, οι οποίοι είναι κίτρινα και κόκκινα τα σπίτια τους έχουν την δυνατότητα από σήμερα, από την επόμενη ημέρα, να νοικιάσουν ένα σπίτι, ξεκινάει το ποσό της επιδότησης πάνω στο ενοίκιο από 300 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 500, ανάλογα με τα πόσα μέλη έχει η οικογένεια και φυσικά μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα έχει βγει για την οριοθέτηση των περιοχών οι οποίες έχουν πληγεί, θα μπορέσει να καταθέσει μία αίτηση μαζί με μία άδεια για την επισκευή για την ανακατασκευή του κτιρίου του, όπου το ποσοστό της επιδότησης του κράτους φτάνει το 80%».