Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 22:09
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ΝΑΤΟ: Η σύνοδος κορυφής του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα
Κόσμος 19 Αυγούστου 2025 | 22:45

ΝΑΤΟ: Η σύνοδος κορυφής του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα

Είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία φιλοξενεί ετήσια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Η προηγούμενη είχε γίνει το 2004 στην Κωνσταντινούπολη.

Σύνταξη
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στις 7-8 Ιουλίου του 2026, στην τουρκική πρωτεύουσα, Άγκυρα.

Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Συγκρότημα Μπεστεπέ (Κουλιγιέ).

Ο Μαρκ Ρούτε στην ανακοίνωσή του, ευχαρίστησε την Τουρκία για τη φιλοξενία αυτής της «σημαντικής συνόδου». Σημείωσε επίσης ότι «στην επόμενη σύνοδό μας, οι ηγέτες θα συνεχίσουν να οικοδομούν μια ισχυρότερη και δικαιότερη συμμαχία», η οποία θα είναι έτοιμη «να ανταποκριθεί στις κρίσιμες προκλήσεις της ασφάλειάς μας».

Η σύνοδος κορυφής του 2025 φιλοξενήθηκε τον Ιούνιο στη Χάγη της Ολλανδίας. Στη σύνοδο κορυφής της Χάγης, οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ότι θα αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ τους μέχρι το 2035.

Είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Η προηγούμενη ήταν το 2004 και είχε πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Ενημέρωσε τον Ερντογάν για το Ουκρανικό

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε επίσης ότι τηλεφώνησε στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τους ηγέτες της ΕΕ.

Στη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Το τηλεφώνημα επιβεβαίωσε και η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται ότι οι κ. Ερντογάν και Ρούτε συμφώνησαν «ότι η Τουρκία, ως ένα από τα σημαντικότερα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, θα συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία και θα συνεργαστεί στενά». Επίσης, αναφέρθηκαν «στον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία και στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας».

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κ. Ρούτε αντήλλαξαν απόψεις και σχετικά με τις εφαρμόσιμες και βιώσιμες εγγυήσεις ασφάλειας», καταλήγει η ανακοίνωση.

CEO: Οι αμοιβές στις εταιρείες του S&P500 αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην τετραετία

CEO: Οι αμοιβές στις εταιρείες του S&P500 αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην τετραετία

Wall Street: Πτώση σε S&P 500 και Nasdaq έφερε η πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Πτώση σε S&P 500 και Nasdaq έφερε η πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν, όταν λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες στην Καμπούλ, συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο
Αμερικανικές προετοιμασίες 19.08.25
Αμερικανικές προετοιμασίες 19.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο

Στην Ουγγαρία και στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη θέλει ο Λευκός Οίκος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ωστόσο, ο τόπος αυτός ξυπνά άσχημες μνήμες για τους Ουκρανούς.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα
Κόσμος 19.08.25
Κόσμος 19.08.25

Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες - Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ - για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις

Σύνταξη
Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά
Προειδοποίηση στρατιωτικών 19.08.25
Προειδοποίηση στρατιωτικών 19.08.25

Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά

Στρατιωτικοί εκπαιδευμένοι σε πολικές συνθήκες προειδοποιούν τι περιμένει τους στρατούς των Ευρωπαίουν εάν συγκρουστούν στον βορρά με του έμπειρους στο ψύχος Ρώσους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ
Deutsche Welle 19.08.25

Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει αυτές τις ημέρες ότι κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να τελειώσει 6 πολέμους, αλλά αυτός της Ουκρανίας αποδείχτηκε πιο περίπλοκος. Έχει βάση αυτό που λέει;

Σύνταξη
Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου
Στον Τραμπ 19.08.25
Στον Τραμπ 19.08.25

Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τη Δευτέρα, φέρεται ότι πρότεινε η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα. Τα πιθανά σενάρια.

Σύνταξη
Σουηδία: Ξύλινη εκκλησία πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης για να σωθεί από την καθίζηση
Στη Σουηδία 19.08.25
Στη Σουηδία 19.08.25

Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση

Η εκκλησία-σύμβολο μιας πόλης στη Λαπωνία μετακινείται για να σωθεί, μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Οι ανάγκες για σιδηρομετάλλευμα και σπάνιες γαίες αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ανθρώπων.

Σύνταξη
Ευρώπη: Σε αχαρτογράφητα νερά, ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία
Σε αναζήτηση βηματισμού 19.08.25
Σε αναζήτηση βηματισμού 19.08.25

Σε αχαρτογράφητα νερά η Ευρώπη ψάχνει τα «πατήματά» της στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται για την Ουκρανία

Η Ευρώπη «ζυγίζει» τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά τη συνάντηση κορυφής στον Λευκό Οίκο. Τα επόμενα βήματα και ο διπλωματικός πυρετός των τελευταίων ωρών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης
Μπρος-πίσω 19.08.25
Μπρος-πίσω 19.08.25

Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: Έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά ίσως να μη θέλει συμφωνία ειρήνης

Παραμένει η αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο ειρήνης στην Ουκρανία. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι σίγουρος ότι ο Ρώσος ομόλογός του επιθυμεί συμφωνία. Ζητά να περιμένουμε να εξελιχθούν τα πράγματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν, όταν λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες στην Καμπούλ, συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύνταξη
Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος
Έμπνευση; 19.08.25

Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος

Ο Όστιν Μπάτλερ αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντάρεν Αρονόφσκι, είχε μια συγκεκριμένη εικόνα για τον χαρακτήρα του και αυτή περιελάμβανε ένα πράγμα: μεγάλα οπίσθια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο
Αμερικανικές προετοιμασίες 19.08.25
Αμερικανικές προετοιμασίες 19.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο

Στην Ουγγαρία και στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη θέλει ο Λευκός Οίκος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ωστόσο, ο τόπος αυτός ξυπνά άσχημες μνήμες για τους Ουκρανούς.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα
Κόσμος 19.08.25
Κόσμος 19.08.25

Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες - Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ - για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις

Σύνταξη
Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»
Bitch** hatin'? 19.08.25
Bitch** hatin'? 19.08.25

Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»

Η Cardi B ανοίγει το βίντεο κλιπ στην γενέτειρα της, τη Νέα Υόρκη, όπου ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε ένα ιδιωτικό τζετ με προορισμό τη Μύκονο και την γαλλική πρωτεύουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σουβλάκι: Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα
Σουβλάκι 19.08.25
Σουβλάκι 19.08.25

Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα

Το αγαπημένο σουβλάκι μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Με το τυλιχτό να φτάνει τα 5 ευρώ και μια οικογένεια να χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει, το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ έρχονται κι άλλες ανατιμήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα
Ποδόσφαιρο 19.08.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
Champions League 19.08.25

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 19.08.25

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος
Champions League 19.08.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Πάφος για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
Διπλωματία 19.08.25
Διπλωματία 19.08.25

Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο

Η Κύπρος τονίζει ότι η Λιβύη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο «εσκεμμένα παραγνωρίζει την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα των παράκτιων κρατών της περιοχής, περιλαμβανομένων ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα»

Σύνταξη
Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N' Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»
Λατρεία του αίματος 19.08.25
Λατρεία του αίματος 19.08.25

Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»

Ο Slash, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Guns N' Roses, κάνει μια αναπάντεχη στροφή στην καριέρα του, και αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη το καλτ Deathstalker. «Με σημάδεψε»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
