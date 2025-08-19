ΝΑΤΟ: Η σύνοδος κορυφής του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στις 7-8 Ιουλίου του 2026, στην τουρκική πρωτεύουσα, Άγκυρα.

Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Συγκρότημα Μπεστεπέ (Κουλιγιέ).

Ο Μαρκ Ρούτε στην ανακοίνωσή του, ευχαρίστησε την Τουρκία για τη φιλοξενία αυτής της «σημαντικής συνόδου». Σημείωσε επίσης ότι «στην επόμενη σύνοδό μας, οι ηγέτες θα συνεχίσουν να οικοδομούν μια ισχυρότερη και δικαιότερη συμμαχία», η οποία θα είναι έτοιμη «να ανταποκριθεί στις κρίσιμες προκλήσεις της ασφάλειάς μας».

Η σύνοδος κορυφής του 2025 φιλοξενήθηκε τον Ιούνιο στη Χάγη της Ολλανδίας. Στη σύνοδο κορυφής της Χάγης, οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ότι θα αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ τους μέχρι το 2035.

Είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Η προηγούμενη ήταν το 2004 και είχε πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Ενημέρωσε τον Ερντογάν για το Ουκρανικό

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε επίσης ότι τηλεφώνησε στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τους ηγέτες της ΕΕ.

Στη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Το τηλεφώνημα επιβεβαίωσε και η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται ότι οι κ. Ερντογάν και Ρούτε συμφώνησαν «ότι η Τουρκία, ως ένα από τα σημαντικότερα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, θα συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία και θα συνεργαστεί στενά». Επίσης, αναφέρθηκαν «στον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία και στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας».

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κ. Ρούτε αντήλλαξαν απόψεις και σχετικά με τις εφαρμόσιμες και βιώσιμες εγγυήσεις ασφάλειας», καταλήγει η ανακοίνωση.