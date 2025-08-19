ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

Με την Ευρώπη να προετοιμάζεται για μια δεκαετία αγοράς οπλικών συστημάτων για την ανοικοδόμηση παραμελημένων στρατών και τη μείωση του χάσματος με την αμερικανική ισχύ πυρός, οι επιλογές δαπανών της θα διαμορφώσουν τη βιομηχανική βάση της ηπείρου για τα επόμενα χρόνια.

Τον Ιούνιο, οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να δαπανήσουν το 3,5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις στρατιωτικής ικανότητας που περιγράφονται στα αμυντικά σχέδια της συμμαχίας.

Για τα 23 μέλη της ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, αυτό σημαίνει μια τεράστια ετήσια αύξηση σχεδόν 270 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς του think tank Bruegel. Αυτά τα κεφάλαια αναμένεται να εισρεύσουν σε μεγάλο βαθμό στην αμυντική βιομηχανία και την στρατολόγηση προσωπικού.

Ένα κεντρικό ερώτημα, που θέτει το πρακτορείο Euractiv είναι εάν οι ευρωπαϊκές χώρες θα επενδύσουν στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής τους βιομηχανίας ή θα συνεχίσουν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικό εξοπλισμό.

Οι δεσμεύσεις δαπανών του ΝΑΤΟ είναι απλοί στόχοι, αφήνοντας κάθε σύμμαχο σχετικά ελεύθερο να αποφασίσει ποια ακριβώς όπλα θα αγοράσει και από ποιον.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι απλώνονται σε ένα φάσμα από εκείνους που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά όπλα έως εκείνους που επιμένουν να αγοράζουν ευρωπαϊκά, με κάθε επιλογή να προσφέρει τόσο βραχυπρόθεσμες λύσεις όσο και μακροπρόθεσμα στρατηγικά στοιχήματα.

Το φάσμα αμυντικών δαπανών

Τα συστήματα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ έχουν σαφή έλξη. Οι επιλογές υψηλής τεχνολογίας, όπως το μαχητικό αεροσκάφος F-35 ή πυροβολαρχίες αεράμυνας Patriot, έχουν εξωφρενικές τιμές, αλλά μπορούν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να επιτύχουν γρήγορα τον στόχο δαπανών του ΝΑΤΟ.

Για τις χώρες με χρόνια υποχρηματοδότηση αμυντικών δαπανών, οι αγορές ακριβών συστημάτων αποτελούν τον ταχύτερο τρόπο για να επιδείξουν πρόοδο μετά από χρόνια παραμέλησης.

Το Patriot είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μία πυροβολαρχία κοστίζει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια και κάθε πύραυλος αναχαίτισης έχει τιμή περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Αύγουστο, μια μικρή ομάδα ευρωπαϊκών χωρών συμφώνησε να αγοράσει περισσότερους Patriot, αυξάνοντας περαιτέρω τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους και την εξάρτησή τους από τον αμερικανικό εξοπλισμό. Μια ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση για το Patriot, το γαλλο-ιταλικό σύστημα SAMP/T και οι πύραυλοι Aster 30, είναι περίπου κατά ένα τρίτο φθηνότεροι.

Η Γαλλία και η Ισπανία, ειδικότερα, έχουν υποστηρίξει ότι η οικοδόμηση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί βασική προτεραιότητα ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό, η Γαλλία αποφεύγει εδώ και καιρό την αγορά αμερικανικών όπλων όποτε είναι δυνατόν.

Οι δύο χώρες συνεργάστηκαν με τη Γερμανία στο φιλόδοξο και δαπανηρό έργο μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς του Future Combat Air System (FCAS), μιας ευρωπαϊκής εναλλακτικής λύσης έναντι των ξένων επιλογών, ιδίως εκείνων που παράγονται στις ΗΠΑ.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, η Πολωνία έχει δει τις προτεραιότητες εθνικής ασφάλειας να επικεντρώνονται στην ταχεία απόκτηση στρατιωτικού υλικού σε μεγάλες ποσότητες, ανεξάρτητα από την πηγή.

Η Βαρσοβία, η σαφής πρωταθλήτρια αμυντικών δαπανών της Ευρώπης, έχει υπερδιπλασιάσει τον στρατιωτικό της προϋπολογισμό σε μόλις πέντε χρόνια, προσέλαβε δεκάδες χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες και εκσυγχρόνισε τον στόλο των μαχητικών F-16, ενώ παράλληλα αγόρασε νέα αεροσκάφη F-35 πέμπτης γενιάς.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις προμηθεύτηκαν επίσης εκτοξευτές πυραύλων, περισσότερα από 100 νέα ελικόπτερα, δεκάδες άρματα μάχης και πολλά άλλα. Η χώρα έχει δώσει προτεραιότητα στην ταχύτητα στις συμφωνίες για στρατιωτικό εξοπλισμό, ένα βασικό κίνητρο πίσω από την ακμάζουσα σχέση της Βαρσοβίας με τους κατασκευαστές όπλων της Νότιας Κορέας.

Η Πολωνία ήταν πιο επιφυλακτική απέναντι σε μεγάλα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα, διατηρώντας παράλληλα στενούς δεσμούς με κάποιες αμερικανικές αμυντικές εταιρείες.

Πόσο υγιής είναι η εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις του ΝΑΤΟ έχουν αγοράσει εκτενώς αμερικανικό εξοπλισμό εδώ και χρόνια, υποθέτοντας ότι αυτό θα τους εγγυόταν μια καλύτερη σχέση με την Ουάσινγκτον, την κυρίαρχη δύναμη της στρατιωτικής συμμαχίας.

Ωστόσο, η επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, και η απροθυμία της κυβέρνησής του να υποσχεθεί στους Ευρωπαίους σαφή υποστήριξη σε περίπτωση πολέμου, έχει αναγκάσει τις κυβερνήσεις να αμφισβητήσουν εάν η αγορά αμερικανικού εξοπλισμού αγοράζει πραγματικά επιρροή ή ευνοϊκή μεταχείριση.

Οι επικριτές προειδοποιούν ότι η αγορά περαιτέρω αμερικανικού εξοπλισμού δεν κάνει πολλά για να επιλύσει την εξάρτηση της Ευρώπης από την αμερικανική τεχνολογία ή να ενισχύσει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο στόχος δαπανών του ΝΑΤΟ δεν παρέχει κίνητρα για την αγορά ευρωπαϊκών προϊόντων για την ενίσχυση της τοπικής βιομηχανικής ικανότητας.

Αντίθετα, ο στόχος που βασίζεται στο ΑΕΠ μπορεί να προκαλέσει σπατάλες σε ακριβότερο εξοπλισμό ή σε τεράστιες ποσότητες άχρηστου εξοπλισμού για να δείξει ότι δαπανώνται χρήματα ή να ευνοήσει τους εξαγωγείς που μπορούν να παραδώσουν ταχύτερα – συχνά από τις ΗΠΑ ή τη Νότια Κορέα – ενώ πολλές ευρωπαϊκές γραμμές παραγωγής αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, ειδικά στην παραγωγή πυραύλων και πυρομαχικών.

Αυτή η κούρσα δαπανών έχει ήδη ωθήσει τις τιμές στην παγκόσμια αγορά όπλων, όπου το κόστος έχει εκτοξευθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Η τιμή των βλημάτων πυροβολικού 155 χιλιοστών που πληρούν τα πρότυπα του ΝΑΤΟ έχει τετραπλασιαστεί, από περίπου 2.000 ευρώ πριν από τον πόλεμο σε περίπου 8.000 ευρώ πρόσφατα.

Ωστόσο, η εστίαση μόνο στα στοιχεία του προϋπολογισμού ενέχει τον κίνδυνο να δοθεί προτεραιότητα στην εικόνα έναντι της αποτελεσματικότητας και της πραγματικής πολεμικής ικανότητας.

Αυτή ήταν μια κριτική που εξέφρασε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ όταν απέρριψε τους νέους στόχους του ΝΑΤΟ με βάση το ΑΕΠ, υποστηρίζοντας ότι η Ισπανία θα μπορούσε να προσφέρει τις απαιτούμενες στρατιωτικές δυνατότητες δαπανώντας σημαντικά λιγότερα.

Ωστόσο, οι χώρες του ΝΑΤΟ υπέγραψαν την συμφωνία στη σύνοδο κορυφής της Χάγης τον Ιούνιο και θα αφιερώσουν τα επόμενα χρόνια προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις προσδοκίες. Η συμμαχία αξιολογεί την πρόοδο σε ετήσιες ενημερώσεις, ασκώντας πίεση για την τήρηση των υποσχέσεων.

Πηγή: ΟΤ