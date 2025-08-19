Μια γυναίκα από το Κεντάκι φέρεται να κατέστρεψε το αυτοκίνητο του πρώην φίλου της βάζοντας αλάτι στο ρεζερβουάρ βενζίνης και γεμίζοντας το σύστημα κλιματισμού του με γκλίτερ.

Την στιγμή μάλιστα που την συνέλαβαν και την οδήγησαν για να της πάρουν αποτυπώματα και να την τραβήξουν φωτογραφία εκείνη γελούσε.

Η 31χρονη έγκυος Στέφανι Κάρλκουιστ εξαπέλυσε, σύμφωνα με την New York Post, χείμαρρο οργής στο αυτοκίνητο του πρώην της, αφού τσακώθηκε μαζί του στις αρχές του περασμένου μήνα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατέστρεψε ολοσχερώς το αυτοκίνητο του πρώην της

Η Στέφανι Κάρλκουιστ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το αυτοκίνητο του πρώην της είχε υποστεί μερική ζημιά επειδή δεν το πήγε για αλλαγή λαδιών.

Ωστόσο όπως αποδείχθηκε είχε ρίξει αλάτι στη μηχανή του οχήματος, έβαλε γκλίτερ στον εξαεριστήρα του κλιματιστικού, έκοψε ένα λάστιχο, έσπασε ένα παρμπρίζ και τον καθρέφτη οπισθοπορείας και θρυμμάτισε την οθόνη του ραδιοφώνου, όπως ανέφερε η αστυνομία.

Τα αποτελέσματα ήταν τόσο εκτεταμένα που το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς. Η γυναίκα προκάλεσε ζημιές αξίας περίπου 12.464,96 δολαρίων.

Οι αστυνομικοί είπαν ότι η Κάρλκουιστ παραδέχτηκε τι έκανε στο αυτοκίνητο στον οδηγό του ρυμουλκού που το μετέφερε. Ο οδηγός με την σειρά του κάλεσε τη μητέρα του θύματος για να της πει τι συνέβη.

Λίγο αργότερα, η ίδια φέρεται να έστειλε μήνυμα στον πρώην φίλο της στο Instagram ζητώντας συγγνώμη, εξηγώντας ότι ήταν αγχωμένη λόγω της εγκυμοσύνης της.

Συνελήφθη και έδειξε το πλατύ χαμόγελο σε μια φωτογραφία της, προτού της απαγγελθούν κατηγορίες για κακούργημα στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Μάντισον, αντί εγγύησης 12.000 δολαρίων.