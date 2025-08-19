Super League: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της πρεμιέρας

Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής της Super League ανακοίνωσε η ΚΕΔ το απόγευμα της Τρίτης (19/8).

Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» (23/8, 20:00) ορίστηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ενώ στο αντίστοιχο του Άρη με τον Βόλο, που θα γίνει την ίδια μέρα και την ίδια ώρα στο «Κλ. Βικελίδης» ορίστηκε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Από εκεί και πέρα, την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό (24/8, 20:15) στη Νέα Φιλαδέλφεια θα διευθύνει ο Φώτης Πολυχρόνης και του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ ΄(24/8, 21:00) στην Τούμπα ο Βασίλης Φωτιάς.

Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα των γηπεδούχων, λόγω των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων με την Σαμσουνσπόρ για τα προκριματικά του Europa League.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής:

Σάββατο 23 Αυγούστου

20:00 Άρης – Βόλος

Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)

20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)

22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

Διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet

Διαιτητής: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά

Διαιτητής: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)