Κάλεσμα του Αντετοκούνμπο για το Ακρόπολις: «Αύριο όλοι στο γήπεδο» (vid)

Το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενόψει της έναρξης του τουρνουά «Ακρόπολις». Ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ, που ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας, κάλεσε τους φιλάθλους να γεμίσουν το ΟΑΚΑ.

«Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η στιγμή. Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε βίντεο-μήνυμά του.

Το χαρακτηριστικό βίντεο του Αντετοκούνμπο:

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (20/8) τη Λετονία στην πρεμιέρα του τουρνουά, ενώ την Παρασκευή (22/8) θα βρει μπροστά της την Ιταλία. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Κυριακή (24/8) με το μεγάλο φιλικό απέναντι στη Γαλλία, το οποίο θα αποτελέσει την τελική «πρόβα τζενεράλε» πριν τις επίσημες υποχρεώσεις.

«Κόπηκε» ο Καραγιαννίδης από την Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει με 16 παίκτες την προετοιμασία της για το Eurobasket, καθώς ο Αντώνης Καραγιαννίδης πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση με τη γαλανόλευκη στη φετινή προσπάθεια. Ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε μαζί με τους συνεργάτες του να «κόψει» το Έλληνα ψηλό που αγωνίζεται στον Προμηθέα, αλλά από φέτος ανήκει στον Ολυμπιακό, λίγες μέρες πριν την έναρξη του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις.

Πλέον, η Ελλάδα συνεχίζει με 16 παίκτες, εκ των οποίων αναμένεται να «κοπούν» άλλοι 4 για να βγει η τελική δωδεκάδα που θα πάει στο Eurobasket. Οι αθλητές από τους οποίους θα προκύψει η τελική 12άδα είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.