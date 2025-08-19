Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Sneakers για άνεση και στυλ που θα σε βολέψουν καθημερινά
Τα Νέα της Αγοράς 19 Αυγούστου 2025 | 10:00

Sneakers για άνεση και στυλ που θα σε βολέψουν καθημερινά

Από το πρωί έως το βράδυ εμφανίσεις γεμάτες άνεση και στυλ, τα sneakers αποτελούν την ιδανική επιλογή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Spotlight

Στιλάτα και άνετα, τα sneakers έχουν αγαπηθεί από πολλούς και όχι αδίκως. Ταιριάζουν σε κάθε στυλ, με κάθε outfit και – σχεδόν – σε κάθε περίσταση.  Προσφέρουν μια ευέλικτη επιλογή υποδημάτων τόσο για αθλητικές δραστηριότητες όσο και για καθημερινή χρήση, παρέχοντας αντικραδασμική προστασία, σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

Θα τα βρεις σε διάφορα σχέδια και στυλ και φυσικά, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε sneakers ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας.

Τα sneakers που ξεχωρίζουν

Για να κάνουμε πιο εύκολη την επιλογή σου, ψάξαμε και βρήκαμε τα sneakers που εγγυημένα θα τραβήξουν τα βλέμματα, χαρίζοντας σου άνεση, υποστήριξη και προστασία.

New Balance 530 Sneakers Grey

Ανακαλύψτε την κομψότητα και την άνεση με τα sneakers New Balance 530 σε αποχρώσεις του γκρι. Αυτά τα χαμηλά παπούτσια είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση, προσφέροντας έναν συνδυασμό στυλ και λειτουργικότητας. Το δέσιμο με κορδόνια εξασφαλίζει σταθερότητα και άνεση σε κάθε σας βήμα, ενώ το υλικό από suede προσδίδει μια πολυτελή αίσθηση και ανθεκτικότητα.

Αdidas Alphaboost V1

Μοντέρνα εμφάνιση και κορυφαία άνεση χαρακτηρίζουν τα sneakers adidas Alphaboost V1 ιδανικά για καθημερινή χρήση και μοναδικό στυλ. Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ύφασμα, προσφέρουν εξαιρετική διαπνοή και ανθεκτικότητα, ενώ το χαμηλό προφίλ τους χαρίζει ευελιξία σε κάθε βήμα.

Αdidas Vl Court 3.0

Τα sneakers adidas Vl Court 3.0 σε λευκό χρώμα συνδυάζουν κομψότητα και άνεση, ιδανικά για καθημερινή χρήση. Κατασκευασμένα από συνθετικό δέρμα, δερμάτινα και suede, προσφέρουν ανθεκτικότητα και στυλ. Το χαμηλό τους προφίλ και το δέσιμο με κορδόνια εξασφαλίζουν σταθερότητα και άνετη εφαρμογή, καθιστώντας τα ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση.

Vans Ultrarange Exo Se

Το Vans Ultrarange Exo Se αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν άνεση και στυλ στην καθημερινότητά τους. Με κομψό γκρι χρώμα, αυτό το sneaker συνδυάζει την πρακτικότητα με την αισθητική, προσφέροντας μια μοντέρνα εμφάνιση που ταιριάζει με κάθε ντύσιμο. Σχεδιασμένο με χαμηλό προφίλ και κορδόνια για ασφαλές και προσαρμοσμένο κράτημα, το Ultrarange Exo Se εξασφαλίζει άνεση και σταθερότητα σε κάθε βήμα.

Αdidas Cloudfoam

Κομψά και minimal, αυτά τα adidas sneakers είναι ιδανικά για κάθε μέρα. Η Cloudfoam ενδιάμεση σόλα χαρίζει άνεση σε κάθε σου βήμα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το ελαφρύ επάνω μέρος δεν σε βαραίνει, ενώ η μαλακή επένδυση αγκαλιάζει το πόδι, για σταθερή εφαρμογή.

Αdidas Gazelle Sneakers

Τα sneakers adidas Gazelle σε ροζ απόχρωση προσφέρουν έναν μοναδικό συνδυασμό στυλ και άνεσης. Ιδανικά για καθημερινή χρήση, αυτά τα χαμηλά παπούτσια διαθέτουν κορδόνια για ασφαλή εφαρμογή και σταθερότητα. Το ροζ χρώμα τους προσθέτει μια παιχνιδιάρικη και μοντέρνα πινελιά σε κάθε εμφάνιση, καθιστώντας τα ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν με το στυλ τους. Η κλασική σχεδίαση των adidas Gazelle συνδυάζεται με την ποιότητα και την αντοχή που χαρακτηρίζει την εταιρεία, προσφέροντας ένα παπούτσι που δεν είναι μόνο κομψό αλλά και πρακτικό.

Nike Court Vision Low Nn

Τα sneakers Nike Court Vision Low Nn σε λευκό χρώμα συνδυάζουν την κομψότητα με την άνεση, ιδανικά για καθημερινή χρήση. Κατασκευασμένα από συνθετικό δέρμα, προσφέρουν ανθεκτικότητα και στυλ, ενώ το χαμηλό τους προφίλ εξασφαλίζει ευελιξία και ελευθερία κινήσεων. Το διαχρονικό λευκό χρώμα τους τα καθιστά εύκολα συνδυάσιμα με κάθε ντύσιμο, προσθέτοντας μια μοντέρνα πινελιά στο look σου.

Converse Chuck Taylor All Star Desert Color Seasonal

Τα μποτάκια Converse Chuck Taylor All Star Desert Color Seasonal αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν στυλ και άνεση. Με το μοναδικό πράσινο χρώμα τους, αυτά τα πάνινα μποτάκια προσφέρουν μια φρέσκια και μοντέρνα εμφάνιση που ξεχωρίζει. Ο flat σχεδιασμός τους εξασφαλίζει άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το δέσιμο με κορδόνια προσφέρει σταθερότητα και προσαρμοστικότητα. Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά, αυτά τα μποτάκια συνδυάζουν την ανθεκτικότητα με την ελαφρότητα, καθιστώντας τα ιδανικά για καθημερινή χρήση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Business
ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 18.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 24 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)

Όλα έδειχναν ότι ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα κατέληγε στο Μάντσεστερ και τη Σίτι, ωστόσο σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ από την Αγγλία, η άλλη ομάδα της πόλης -η Γιουνάιτεντ- είναι αυτή που πάει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»!

Σύνταξη
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αύγουστος: Τσάρκα με τον σκύλο μας στην Αττική – Έξι μαγευτικοί προορισμοί
Τουριστικές» περιηγήσεις 19.08.25

Αποδράσεις από την καθημερινότητα μαζί με τον σκύλο μας σε μέρη της Αττικής για ανάταση ψυχής – Ποια είναι;

Ο Αύγουστος είναι ο ιδανικός μήνας για να κάνουμε τσάρκα με το αυτοκίνητο και να επισκεφτούμε τοποθεσίες, παρέα με τον σκύλο μας, ώστε να περάσουμε φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης

Οι διαδικτυακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο των χθεσινών συναντήσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους ηγέτες

Σύνταξη
Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Σχέδιο «Αμάλθεια» 19.08.25

Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου

Σύνταξη
Ακρίβεια: «Καυτός» Σεπτέμβριος για τους καταναλωτές – Διαρκείς ανατιμήσεις αδειάζουν το πορτοφόλι
Απελπισία 19.08.25

«Καυτός» Σεπτέμβριος για τους καταναλωτές - Διαρκείς ανατιμήσεις αδειάζουν το πορτοφόλι

Καλπάζει η ακρίβεια - «Οι παραγωγοί, οι αγρότες αλλά και οι έμποροι κοιτάνε να βγάλουν τα σπασμένα» λέει ο πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος

Σύνταξη
Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Διεργασίες 19.08.25

Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι ελπίζουν να υπάρξουν τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν, του οποίου, πάντως, οι δυνάμεις προχωρούν αργά προς τα ανατολικά της Ουκρανίας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Β’)
Language 19.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Β’)

Σπανιότατες είναι στον Όμηρο οι λέξεις «δούλη» (μόνο στο θηλυκό γένος) και «ανδράπους» (ανδράποδον, δούλος, σκλάβος), ενώ ο όρος «γυναίκες» συχνά δηλώνει τις δούλες, τις σκλάβες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα τουριστών
Καταγγελία 19.08.25

Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα τουριστών

Όπως αναφέρει η μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, πήραν ένα ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου και κάποια χιλιόμετρα παρακάτω ο ταξιτζής αποφάσισε να τους κατεβάσει από το ταξί, ώστε να πάρει στην κούρσα του τουρίστες που περίμεναν με τις βαλίτσες τους.

Σύνταξη
Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs
Champions League 19.08.25

Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στοχεύει στην επιστροφή της στη League Phase του Champions League και η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, η Ρέιντζερς είναι το τελευταίο εμπόδιό της. Σπουδαία ματς σε Βελιγράδι και Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Άγιος Παντελεήμονας: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου
Σκληρή συμμορία 19.08.25

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο άνδρας που είναι γνώριμος των Αρχών για σοβαρές υποθέσεις πυροβολήθηκε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου - Προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ. για την εκτέλεση και ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος
«Είμαστε η ελπίδα» 19.08.25

Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος

Η ακτιβίστρια, επιχειρηματίας και μοντέλο με έδρα το Ντουμπάι Ναντίν Αγιούμπ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τον παλαιστινιακό λαό στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος με ηχηρό μήνυμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Φωτογραφικό στιγμιότυπο 19.08.25

Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται ραβασάκια για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς – Τα πρόστιμα ανά παράβαση
Διασταυρώσεις και έλεγχοι 19.08.25

Έρχονται ραβασάκια από ΑΑΔΕ για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τα πρόστιμα ανά παράβαση

Οι οδηγοί μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους - Διπλάσια τέλη κυκλοφορίας σε όσους δεν έχουν πληρώσει και δεν συμμορφωθούν

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο