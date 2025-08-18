newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 09:55

Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο

Τρεις άνδρες σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο στο Crown Heights, στο Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννιά τραυματίστηκαν μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι έως και τέσσερις δράστες άνοιξαν πυρ στο νυχτερινό κέντρο «Taste of the City Lounge» στο Crown Heights κατά την διάρκεια μιας διαμάχης. Το περιστατικό φαίνεται να σχετίζεται με συμμορίες, δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας, Jessica Tisch, όπως μεταδίδει το AP, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει συλληφθεί κανείς.

Οι σοροί των θυμάτων ταυτοποιήθηκαν από τις Αρχές. Πρόκειται για τον 35χρονο Τζαμέλ Τσάιλντς, τον 27χρονο Αμαντού Ντιαλό και τον 19χρονο Μάρβιν Σεντ Λούις. Η αστυνομία πιστεύει ότι ορισμένα από τα θύματα συμμετείχαν στο περιστατικό.

Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη – Βρέθηκαν 36 κάλυκες

Η αστυνομία ανέκτησε 36 κάλυκες και ένα όπλο κοντά στη διασταύρωση της λεωφόρου Bedford και της Eastern Parkway, λίγα μέτρα από τον τόπο της δολοφονίας, ένα χώρο με μπαρ, ναργιλέ και DJ, που βρίσκεται λιγότερο από μισό μίλι από το Μουσείο του Μπρούκλιν.

Μέχρι στιγμής κανείς από τους δράστες δεν έχει εντοπιστεί, με την αστυνομία εξετάζει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να ρίξει φως στην υπόθεση.

Παράλληλα, αναζητά μαρτυρίες από ανθρώπους που βρισκόταν ενώπιον του αιματηρού συμβάντος.

Αγορές: Στους ρυθμούς Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι σε όλον τον κόσμο

Αγορές: Στους ρυθμούς Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι σε όλον τον κόσμο

Υδρογονάνθρακες: Παρτενέρ (;) της Chevron η HELLENiQ ENERGY στον διαγωνισμό

Υδρογονάνθρακες: Παρτενέρ (;) της Chevron η HELLENiQ ENERGY στον διαγωνισμό

Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης
Δεν πληρώνουν! 18.08.25

Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης

Το «Billionaire Bunker» του Μαϊάμι, όπου ζουν ο Τζεφ Μπέζος, η Ιβάνκα Τραμπ, ο Χούλιο Ιγκλέσιας και ο Τομ Μπρέιντι, αποδεικνύει ότι ούτε η υπερπολυτέλεια γλιτώνει από τα πιο απλά προβλήματα υποδομής

Γεώργιος Μαζιάς
Βολιβία: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία
Κιρόγα και Πας 18.08.25

Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας

Ο 57χρονος οικονομολόγος Ροδρίγο Πας και ο 65χρονος μηχανικός Χόρχε Κιρόγα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο για την προεδρία στη Βολιβία - Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο

Σύνταξη
Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες
Κόσμος 18.08.25

Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες

Το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα βρισκόταν ακόμη 1.555 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Ακρωτηρίου Χάτερας, στη Βόρεια Καρολίνα, με ανέμους 215 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του κέντρου

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι – Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ
Στην Ουάσινγκτον 18.08.25

«Ειρήνη με διάρκεια» θέλει ο Ζελένσκι - Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Ο Ζελένσκι, ζητά «ειρήνη που θα έχει διάρκεια. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει» εδάφη και «ο Πούτιν το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση».

Σύνταξη
Βολιβία: Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών
Ηττα Αριστεράς 18.08.25

Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο των προεδρικών στη Βολιβία

Προς γενική κατάπληξη, γερουσιαστής της χριστιανοδημοκρατικής κεντροδεξιάς, ο Ροδρίγο Πας, κατέλαβε την πρώτη θέση με 31,3 ως 31,6% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βολιβία.

Σύνταξη
Κίνα: 10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στην Εσωτερική Μογγολία
Εσωτερική Μογγολία 18.08.25

10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στη βόρεια Κίνα

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει σε τομέα της Εσωτερικής Μογγολίας όταν σημειώθηκαν «ξαφνικές» πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα δέκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους και δυο να αγνοούνται.

Σύνταξη
Ιράν: 7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας – «Προετοίμαζαν επιθέσεις»
«Ετοίμαζαν επιθέσεις» 18.08.25

7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη στο Ιράν

«Επτά μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ανσάρ αλ Φουρκάν σκοτώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση» με τις δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA του Ιράν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας
Αντικαγκελάριος Γερμανίας 18.08.25

Συμμετοχή γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας για την Ουκρανία

«Φυσικά», απάντησε ο γερμανός αντικαγκελάριος στο ερώτημα «εάν η Γερμανία - και η Ευρώπη - πρέπει να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη».

Σύνταξη
Ήταν 12 ετών και εμφανίστηκε για ένα λεπτό στα Σαγόνια του Καρχαρία, ωστόσο μέχρι και σήμερα πληρώνεται από αυτό
Τρόμος & χρήμα 18.08.25

Ήταν 12 ετών και εμφανίστηκε για ένα λεπτό στα Σαγόνια του Καρχαρία, ωστόσο μέχρι και σήμερα πληρώνεται από αυτό

O Τζέφφρεϊ Βόρχες ήταν 12 ετών όταν εμφανίστηκε για λίγο στα Σαγόνια του Καρχαρία. Μισό αιώνα μετά συνεχίζει να βγάζει καλά χρήματα από εκείνα τα 60 δευτερόλεπτα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καιρός: Καμπανάκι Λαγουβάρδου για έντονη κεραυνική δραστηριότητα – Πού απαιτείται προσοχή
Σαν φθινόπωρο 18.08.25

Καμπανάκι Λαγουβάρδου για έντονα φαινόμενα με κεραυνούς - Πού απαιτείται προσοχή

Μια πρόσκαιρη, «φθινοπωρινή» μεταβολή, θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός, όπως αναφέρει ο Κώστας Λαγουβάρδος, που προειδοποιεί για έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε μεγάλο μέρος της χώρας

Σύνταξη
«Νέα Γιάλτα», «στάση κομπάρσου», «εποχές αναστάτωσης» – Πώς βλέπουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τις διεθνείς εξελίξεις
Στο πλαίσιο του Ουκρανικού 18.08.25

«Νέα Γιάλτα», «στάση κομπάρσου», «εποχές αναστάτωσης» – Πώς βλέπουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τις διεθνείς εξελίξεις

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Βάσια Αναστασίου και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Μπάρκας αναφέρθηκαν στις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό στο φόντο των συναντήσεων του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
«Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές
Σφοδρά πυρά 18.08.25

«Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές

Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν βέλη κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των πυρκαγιών - Τι είπε ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος

Σύνταξη
Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης
Δεν πληρώνουν! 18.08.25

Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης

Το «Billionaire Bunker» του Μαϊάμι, όπου ζουν ο Τζεφ Μπέζος, η Ιβάνκα Τραμπ, ο Χούλιο Ιγκλέσιας και ο Τομ Μπρέιντι, αποδεικνύει ότι ούτε η υπερπολυτέλεια γλιτώνει από τα πιο απλά προβλήματα υποδομής

Γεώργιος Μαζιάς
Θεσσαλονίκη: Πεντάχρονο υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια – Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ
Στη Θεσσαλονίκη 18.08.25

Πεντάχρονο υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια - Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ

Σε αναψυκτήριο στην Τούμπα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παιχνίδια, ο ανήλικος ήρθε σε επαφή με ένα από αυτά με αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα στο χέρι

Σύνταξη
Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
Ελλάδα 18.08.25

Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό

Δεύτερο περιστατικό με βλάβη ανελκυστήρα, ο οποίος σταμάτησε μεταξύ δύο ορόφων, σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» - Τι λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Σύνταξη
Η μεγάλη… αντίφαση για Νεϊμάρ: Πρώτα βραβεύτηκε από τη Σάντος και μετά έβαλε τα… κλάματα για την εξάρα (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Η μεγάλη… αντίφαση για Νεϊμάρ: Πρώτα βραβεύτηκε από τη Σάντος και μετά έβαλε τα… κλάματα για την εξάρα (pics, vid)

Η Σάντος διασύρθηκε με 6-0 εντός έδρας από την Βάσκο Ντα Γκάμα, στο ματς που ο Νεϊμάρ συμπλήρωσε 250 ματς και βραβεύτηκε από τον σύλλογο, με τον Βραζιλιάνο να ξεσπά σε λυγμούς μετά την βαριά ήττα…

Σύνταξη
Η σφαγή των Miami Showband – Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;
30 Ιουλίου 1975 18.08.25

Η σφαγή των Miami Showband - Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;

Η μπάντα Miami Showband ήταν στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της, έχοντας κατακτήσει επτά φορές την κορυφή των ιρλανδικών charts. Τότε σταμάτησαν σε ένα ψεύτικο σημείο ελέγχου στην κομητεία Down – και τρεις από τα έξι μέλη της σκοτώθηκαν. Πενήντα χρόνια μετά, ο επιζών Des Lee αναπολεί εκείνη την τρομερή νύχτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσεκούρι σε επιδόματα: Πώς οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών οδηγούν σε περικοπές κοινωνικών παροχών
ΟΠΕΚΑ 18.08.25

Τσεκούρι σε επιδόματα: Πώς οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών οδηγούν σε περικοπές κοινωνικών παροχών

Τον Ιούλιο του 2025 έλαβαν κοινωνικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ περίπου 1,1 εκατομμύρια άτομα, από 1,35 εκατομμύρια το 2023. Σχεδόν 250.000 δικαιούχοι πετάχτηκαν εκτός του συστήματος πρόνοιας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βολιβία: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία
Κιρόγα και Πας 18.08.25

Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας

Ο 57χρονος οικονομολόγος Ροδρίγο Πας και ο 65χρονος μηχανικός Χόρχε Κιρόγα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο για την προεδρία στη Βολιβία - Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο

Σύνταξη
Πάτρα: Απολογείται ο 25χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά στο Γηροκομείο – Τι λένε οι συνήγοροί του
Πάτρα 18.08.25

Απολογείται ο 25χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά στο Γηροκομείο - Τι λένε οι συνήγοροι του

«Ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή», τονίζουν, μεταξύ άλλων, οι συνήγοροι του 25χρονου που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο, στην Πάτρα

Σύνταξη
