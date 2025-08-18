Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννιά τραυματίστηκαν μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι έως και τέσσερις δράστες άνοιξαν πυρ στο νυχτερινό κέντρο «Taste of the City Lounge» στο Crown Heights κατά την διάρκεια μιας διαμάχης. Το περιστατικό φαίνεται να σχετίζεται με συμμορίες, δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας, Jessica Tisch, όπως μεταδίδει το AP, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει συλληφθεί κανείς.

Οι σοροί των θυμάτων ταυτοποιήθηκαν από τις Αρχές. Πρόκειται για τον 35χρονο Τζαμέλ Τσάιλντς, τον 27χρονο Αμαντού Ντιαλό και τον 19χρονο Μάρβιν Σεντ Λούις. Η αστυνομία πιστεύει ότι ορισμένα από τα θύματα συμμετείχαν στο περιστατικό.

🔥🔥🔥 The shooting at the Taste of the City Lounge bar in Crown Heights, Brooklyn, New York, occurred at approximately 3:30 a.m. on August 17, 2025 (local time). Three men were killed at the scene, including two identified as being between the ages of 27 and 35, and one person… pic.twitter.com/acXsUwVQW7 — Maga Torch (@ChuanVu79) August 18, 2025

Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη – Βρέθηκαν 36 κάλυκες

Η αστυνομία ανέκτησε 36 κάλυκες και ένα όπλο κοντά στη διασταύρωση της λεωφόρου Bedford και της Eastern Parkway, λίγα μέτρα από τον τόπο της δολοφονίας, ένα χώρο με μπαρ, ναργιλέ και DJ, που βρίσκεται λιγότερο από μισό μίλι από το Μουσείο του Μπρούκλιν.

Μέχρι στιγμής κανείς από τους δράστες δεν έχει εντοπιστεί, με την αστυνομία εξετάζει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να ρίξει φως στην υπόθεση.

Παράλληλα, αναζητά μαρτυρίες από ανθρώπους που βρισκόταν ενώπιον του αιματηρού συμβάντος.