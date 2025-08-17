newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
Ουκρανία: Η πικρή γεύση του παρελθόντος – Οι συμφωνίες των ΗΠΑ που έμειναν στα χαρτιά
Κόσμος 17 Αυγούστου 2025 | 23:52

Ουκρανία: Η πικρή γεύση του παρελθόντος – Οι συμφωνίες των ΗΠΑ που έμειναν στα χαρτιά

Γιατί το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του ανησυχούσαν για τη θέση των ΗΠΑ – Ο Πούτιν και η ανάλυση του BBC

Σύνταξη
Spotlight

Για πιθανές εδαφικές «ανταλλαγές» ή «παραχωρήσεις» από τη Ρωσία έχουν μιλήσει αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες ωστόσο αφορούν ουκρανικό έδαφος, οπότε ό,τι καταφέρει να κρατήσει η Ρωσία θα μοιάζει με ανταμοιβή για την επιθετικότητα της, σύμφωνα και με ανάλυση του BBC.

Μια άλλη λέξη που ακούγεται συχνά από την Ουάσινγκτον είναι «συμφωνία», αλλά οι Ουκρανοί θα θυμούνται ότι όλες οι σημαντικές συμφωνίες με τη Ρωσία αποδείχθηκαν… άχρηστες.

Το παρελθόν και η Ουκρανία

Αυτές περιλαμβάνουν το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994, το οποίο περιλάμβανε ρήτρα για την αναγνώριση των συνόρων της Ουκρανίας.

Το 1997, οι δύο χώρες υπέγραψαν Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας, της οποίας το άρθρο 2 ανέφερε ότι οι δύο πλευρές «σέβονται την εδαφική ακεραιότητα της άλλης και επιβεβαιώνουν το απαραβίαστο των υφιστάμενων συνόρων μεταξύ τους».

Αυτό δεν εμπόδισε τη Ρωσία να εισβάλει το 2014.

Πολλές μεταγενέστερες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός απέτυχαν επίσης, μερικές από αυτές λίγα λεπτά μετά την έναρξη ισχύος τους.

Υπάρχει επίσης μια ηθική διάσταση στις ανησυχίες τους.

Μετά από εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους που προκλήθηκαν από αυτή την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και τις πολυάριθμες φρικαλεότητες που διέπραξε ο στρατός του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έτυχε υποδοχής με κόκκινο χαλί στην Αλάσκα και σε κάποιο σημείο χειροκροτήθηκε από τον Τραμπ.

Οι εικόνες της τελετής υποδοχής δεν ήταν απροσδόκητες, αλλά προκάλεσαν σοκ σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Τι θέλει ο Πούτιν

Όπως σημειώνει το BBC, η Ρωσία προσφέρθηκε να κάνει κάποιες παραχωρήσεις σε θέματα εδαφικής επικράτειας, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Μια τέτοια εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής είδησης ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσφέρθηκε να σταματήσει την επίθεσή του και να παγώσει την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, εάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσει να παραδώσει τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ στη Ρωσία.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ο Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από το Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ, σε ευρύτερη κλίμακα.

Τώρα ο Γούιτκοφ υποδηλώνει ότι όταν ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν, οι εδαφικές παραχωρήσεις σχετικά με τις πέντε ανατολικές περιοχές όπου υπάρχει διαμάχη για τον έλεγχο τέθηκαν «στο τραπέζι».

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για τις περιοχές Κριμαία, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του πολέμου από το 2014.

Δηλώσεις από Γουίτκοφ

Υπενθυμίζεται ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε σήμερα στο CNN ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, συμφώνησε να επιτρέψει «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, περιγράφοντας την εγγύηση ασφαλείας ως προστασία τύπου «Άρθρου 5» έναντι περαιτέρω ρωσικής εισβολής.

Πηγή: ΟΤ

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

