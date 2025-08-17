Άγριο φονικό στην Κύπρο – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του και επιχείρησε να σκοτώσει τον 14χρονο γιο της

Άγριο φονικό συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες την Κύπρο. Το έγκλημα έγινε σήμερα το απόγευμα στη Χλώρακα Πάφου όταν 53χρονος αλλοδαπός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 34χρονη σύντροφό του, στη συνέχει επιτέθηκε στον 14χρονο γιο της και μετά αποπειράθηκε να θέσει τέρμα στη ζωή του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης όλα έγιναν μπροστά στα έντρομα μάτια του παιδιού που είδε τον άγριο καυγά της μητέρας του με τον 53χρονο και τον δράστη να αρπάζει ένα μαχαίρι και να την χτυπάει επανειλημμένα. Πάνω στη μανία του του 53χρονος επιτέθηκε με το μαχαίρι και στο παιδί.

Το σημείο της άγριας δολοφονίας

Ακολούθως, αφού η άτυχη γυναίκα κατέληξε, ο άνδρας, επιχείρησε να θέσει τέρμα στη ζωή του, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία που απέκλεισε τον τόπο του εγκλήματος. Ο δράστης μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Εκτός κινδύνου ο 14χρονος

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 14χρονος που φέρει ελαφρά τραύματα από την επίθεση που δέχθηκε από τον 53χρονο, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται ως εκτός κινδύνου.

Στο σημείο της άγριας δολοφονίας βρίσκονται μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, για διερεύνηση του στυγερού εγκλήματος, ενώ για αυτοψία μετέβησαν στο σημείο η επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αγγελική Παπέττα και ο ιατροδικαστής Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Οι Αρχές λαμβάνουν καταθέσεις για το περιστατικό από περίοικους, ενώ την ίδια ώρα προχωρούν με περισυλλογή τεκμηρίων. Παράλληλα, αναζητούν τα κίνητρα του στυγερού εγκλήματος, τα οποία δεν έχουν, μέχρι στιγμής, διευκρινιστεί.

Εναντίον του 53χρονου διερευνάται υπόθεση φόνου εκ προμελέτης της 34χρονης και απόπειρας φόνου σε βάρος του 14χρονου.