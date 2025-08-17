Στην Έλτσε ο Αντρέ Σίλβα που γράφτηκε για τον ΠΑΟΚ

Ο Αντρέ Σίλβα φαίνεται πως κατέληξε στην ομάδα που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος επιθετικός συμφώνησε με την Έλτσε και θα συνεχίσει την καριέρα του στη La Liga για τρίτη φορά μετά το πέρασμα του από Σοσιεδάδ και Σεβίλλη.

Το συμβόλαιο του Αντρέ Σίλβα με τη Λειψία ολοκληρωνόταν τον Ιούνιο του 2026, αλλά δεν υπολογιζόταν από τη γερμανική ομάδα. Ο Πορτογάλος επιθετικός βρισκόταν στα «ραντάρ» αρκετών συλλόγων, όπως η Μπεσίκτας,, η Αλ Ετιφάκ, η Ελλάς Βερόνα, η Σασουόλο, η Θέλτα και τη Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ τις τελευταίες μέρες είχε ακουστεί έντονα και για τον ΠΑΟΚ.

Ποιος είναι ο Αντρέ Σίλβα

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε Λειψία και Βέρντερ Βρέμης ως δανεικός, σημειώνοντας 2 γκολ και 3 ασίστ σε 23 εμφανίσεις.