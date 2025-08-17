Στην Έλτσε ο Αντρέ Σίλβα που γράφτηκε για τον ΠΑΟΚ
Ο Αντρέ Σίλβα βρήκε την επόμενη ποδοσφαιρική του «στέγη», καθώς συμφώνησε με την Έλτσε, παρότι είχε ακουστεί και για τον ΠΑΟΚ.
Ο Αντρέ Σίλβα φαίνεται πως κατέληξε στην ομάδα που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος επιθετικός συμφώνησε με την Έλτσε και θα συνεχίσει την καριέρα του στη La Liga για τρίτη φορά μετά το πέρασμα του από Σοσιεδάδ και Σεβίλλη.
Το συμβόλαιο του Αντρέ Σίλβα με τη Λειψία ολοκληρωνόταν τον Ιούνιο του 2026, αλλά δεν υπολογιζόταν από τη γερμανική ομάδα. Ο Πορτογάλος επιθετικός βρισκόταν στα «ραντάρ» αρκετών συλλόγων, όπως η Μπεσίκτας,, η Αλ Ετιφάκ, η Ελλάς Βερόνα, η Σασουόλο, η Θέλτα και τη Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ τις τελευταίες μέρες είχε ακουστεί έντονα και για τον ΠΑΟΚ.
Ποιος είναι ο Αντρέ Σίλβα
Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε Λειψία και Βέρντερ Βρέμης ως δανεικός, σημειώνοντας 2 γκολ και 3 ασίστ σε 23 εμφανίσεις.
Από εκεί και πέρα, ο Αντρέ Σίλβα έχει τις περισσότερες συμμετοχές με τη Λειψία, όπου σε 110 παιχνίδια έχει σημειώσει 27 γκολ και 20 ασίστ, και μαζί της κατέκτησε και δύο κύπελλα Γερμανίας, ενώ έχει μεγάλες παραστάσεις και στο υψηλότερο διασυλλογικό επίπεδο, έχοντας 10 γκολ και 5 ασίστ σε 28 παιχνίδια στο Champions League, με Λειψία, Πόρτο και Σοσιεδάδ. Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική Πορτογαλίας, έχοντας 19 γκολ σε 53 ματς.
